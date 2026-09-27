Președintele Comisiei de politică externă a Senatului, Titus Corlățean, a criticat programul de guvernare propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan, susținând că documentul nu mai conține un capitol distinct dedicat politicii externe și că o serie de parteneriate și teme de interes pentru România nu sunt menționate.

Programul de guvernare depus la Parlament are 28 de capitole, iar secțiunea referitoare la politica externă este inclusă în capitolul 15, intitulat „România pro-europeană și transatlantică”.

Titus Corlățean a scris pe Facebook că a analizat secțiunea referitoare la Ministerul Afacerilor Externe din programul propus Parlamentului de coaliția PNL-USR-UDMR.

„Câteva elemente de analiză pe marginea capitolului 'Ministerul Afacerilor Externe' din programul de guvernare propus Parlamentului de 'remarcabila' coaliţie USR-PNL-UDMR. O primă constatare: nu mai există un Capitol de politică externă în Programul de guvernare propus! Doar o pagină şi ceva de 'buleţi' în dreptul MAE..Şi ceva despre diaspora USR..Nu îmi aduc aminte în peste 30 de ani să nu fi fost propus un capitol de politică externă...Iată că se poate”, a scris senatorul PSD.

În documentul depus la Parlament, politica externă este însă inclusă în capitolul 15, „România pro-europeană și transatlantică”, secțiune care cuprinde priorități precum aderarea la OCDE, interesele României în negocierea viitorului buget al UE și consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite.

Corlățean a criticat și formularea aleasă pentru titlul acestei secțiuni. „Legat de titlu: 'România pro-europeană şi transatlantică. În primul rând, 'pro- europeană'..? Ro e EUROPEANĂ, nu e în afara Europei, e Uniunea Europeană. Acelaşi tip de greşeală cu cea comisă de cei care afirmă că 'vom fi parteneri de nădejde ai UE'. Nu eşti partener al UE, eşti UE”, a mai scris senatorul PSD.

Programul de guvernare descrie România drept „un membru al Uniunii Europene care își respectă angajamentele și își negociază interesele” și prevede, între altele, finalizarea aderării la OCDE și apărarea intereselor României în negocierea bugetului UE pentru perioada 2028-2034.

O altă critică formulată de senatorul PSD vizează faptul că, în opinia sa, programul nu menționează suficient de multe dintre relațiile externe ale României.

„Constat că au dispărut cu totul toate celelalte zone geografice ale lumii, ceilalţi parteneri strategici, parteneriate aprofundate, Francofonia, Latino, Armenia, Azerbaidjan, Georgia din zona Caucazului de sud, Japonia şi Republica Coreea, parteneri strategici în Asia, nimic pe China, nimic pe gestiunea complicată în prezent cu Rusia”, a precizat Corlățean.

Senatorul a adăugat că, în opinia sa, programul ar fi trebuit să includă și poziția României privind Tezaurul României de la Moscova.

„Nu de alta, dar nemenţionarea consecvenţei noastre privind Tezaurul României de la Moscova costă in rel internaţională. Aşa că o menţionez eu public aici. Ce să mai spun de moştenirea Gojdu, retrocedarea Casei Iorga de la Saranda etc.”, a scris Titus Corlățean.

El a făcut referire și la sprijinirea identității românești din statele din jurul României, menționând Balcanii, Ucraina și Ungaria.

În mesajul său, președintele Comisiei de politică externă a Senatului a susținut că programul nu tratează suficient relația României cu statele din afara spațiului occidental.

„Pe scurt, oamenii ăştia, care vor în continuare la Putere, nu au înţeles că Sistemul nostru Occidental, de care aparţinem (şi ne este bine, chiar dacă nu perfect) este mult mai mic decât Sudul Global...Cu ei nu avem nici un dialog?”, a mai precizat Titus Corlățean.

Criticile sale se referă la capitolul din programul de guvernare dedicat politicii externe, documentul propus de Siegfried Mureșan având în total 28 de capitole. Secțiunea „România pro-europeană și transatlantică” include, potrivit documentului, și obiective privind atragerea de investitori americani strategici, aderarea României la OCDE și consolidarea cooperării cu Statele Unite.