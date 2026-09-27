Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a respins duminică acuzațiile privind o presupusă înțelegere cu partea americană pentru îndepărtarea Guvernului Bolojan. Liderul social-democrat susține că fostul Executiv a căzut din cauza nemulțumirii față de guvernare și a reacționat după apariția informațiilor privind o posibilă implicare americană în schimbarea Cabinetului.

„Tentativa de manipulare legată de o așa-zisă conspirație împreună cu americanii pentru a-l îndepărta pe incompetentul Bolojan este din categoria conspirațiilor cu pământul plat. Atât mai poate propaganda de dreapta! Să stârnească hohote de râs”, a transmis Grindeanu, duminică, pe Facebook.

Liderul PSD afirmă că explicația pentru căderea Guvernului Bolojan trebuie căutată în politica internă și în reacția publică față de fostul Executiv.

„Pe Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici rușii, nici illuminati și nici vreun alt ordin secret, ci l-au demis peste 88% dintre români pentru că a guvernat foarte prost și a dus România în gard”, a afirmat Grindeanu.

Afirmația privind procentul de 88% reprezintă interpretarea politică făcută de liderul PSD în legătură cu sondajele privind direcția țării și nu înseamnă că 88% dintre români au votat pentru demiterea Guvernului.

Sorin Grindeanu a întors apoi acuzațiile către adversarii săi politici și a enumerat mai multe decizii pe care le consideră contrare intereselor României.

„Unii care au împrumutat cu dobândă – pe 40 de ani – miliarde prin programul SAFE. Totul pentru a da contracte de 8 miliarde de euro unei singure companii străine, în defavoarea industriei naționale. Unii care au cerut suspendarea fondurilor europene pentru România de supărare că favoritul lor – un condamnat definitiv, urmează să își piardă postul. Unii care au pus cu mâna lor în PNRR închiderea capacităților energetice ale României, când toată Europa a revenit la cărbune.

Unii care au militat constant pentru blocarea finalizării hidrocentralelor care ar produce energie mai ieftină și, culmea, regenerabilă pentru români. Unii care au votat la Bruxelles împotriva fermierilor români și care au cerut condiționarea fondurilor pentru agricultura românească”, susține Grindeanu.

Liderul PSD afirmă că susține în continuare Parteneriatul Strategic cu Statele Unite și apartenența României la Uniunea Europeană.

„Eu sunt pro-român! Și tocmai de aceea susțin Parteneriatul Strategic cu SUA, cel mai important aliat al nostru în NATO. La fel cum cred în apartenența noastră la Uniunea Europeană. Aceste două planuri nu trebuie separate niciodată”, a mai spus Grindeanu.

Acesta susține că relația dintre România și Statele Unite trebuie dezvoltată prin atragerea de investiții americane și critică modul în care fosta guvernare ar fi gestionat relația cu Washingtonul, inclusiv în privința proiectului reactoarelor de la Doicești.

Grindeanu îi critică și pe Oana Gheorghiu și pe premierul desemnat Siegfried Mureșan, despre care afirmă că au avut poziții care ar fi afectat relația României cu administrația americană.

„Uită toți, nu și diplomația americană, că personaje precum doamna Oana Gheorghiu au înjurat efectiv Administrația de la Washington, fără să se gândească la consecințe. La fel a făcut și prim-ministrul desemnat: Siegfried Vasile Mureșan. Ce nu au învățat acești politicieni amatori care vor să se califice la locul de muncă este că relația noastră cu SUA trebuie să evolueze constant prin investiții cât mai multe aici, în România, și pentru asta este nevoie de un guvern profesionist și cu viziune, construit în jurul PSD”.

Președintele PSD a făcut referire și la declarațiile ministrului interimar de Externe, Oana Țoiu, care comparase relația României cu Statele Unite cu un „milkshake” și afirmase că, din perspectiva Bucureștiului, „dragostea este încă acolo”.

Grindeanu a ironizat această formulare și a spus că USR ar putea cere direct lămuriri părții americane.

„Dacă USR și acoliții lor chiar sunt serioși în demersul lor, pot cere clarificări de la partea americană chiar prin ministrul lor din nefericire la Externe, Oana Țoiu. Poate află că o relație strategică nu este o ceartă între precupețe și nici un «milkshake». Și acest lucru, în cazul fericit, în care cineva le va și răspunde la capătul firului”.

În finalul mesajului, Sorin Grindeanu reafirmă că PSD nu va susține Cabinetul propus de Siegfried Mureșan.

Poziția partidului fusese anunțată încă din 21 septembrie, când conducerea PSD a decis să nu voteze Guvernul Mureșan.

„Această nouă tentativă de manipulare din ultimele 48 de ore ne convinge cu atât mai mult că nu putem susține un Guvern clădit pe minciuni și incompetență. Cam atât despre trădare națională. În rest, rămâne cum am stabilit: PSD nu votează Guvernul Siegfried Vasile Mureșan! PSD votează un guvern pro-român”, a încheiat președintele PSD.

Reacția lui Grindeanu vine după acuzațiile formulate la adresa sa, a lui George Simion și Bogdan Ivan, în contextul informațiilor apărute după relatarea Wall Street Journal privind ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle. Versiunea privind implicarea americană este contestată și nu trebuie tratată drept fapt stabilit.