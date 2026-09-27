Cine câștigă cel mai mult în companiile de stat. Salariile ajung la zeci de mii de lei

Salariile și celelalte venituri ale persoanelor aflate la conducerea companiilor de stat au fost centralizate pe platforma guvernanta.gov.ro, lansată de Guvern. Datele publicate în prezent vizează peste o sută de companii și arată că 36 de persoane au venituri brute lunare cuprinse între 50.000 și 100.000 de lei. Cel mai mare venit cumulat depășește însă 134.000 de lei și provine din trei funcții.

Platforma conține informații despre funcțiile ocupate, veniturile, CV-urile și contractele de mandat ale persoanelor din conducerea companiilor de stat. În pagina dedicată veniturilor apar în prezent 529 de persoane și 629 de înregistrări. Sumele afișate reprezintă valori brute lunare declarate. În unele cazuri, veniturile mari sunt rezultatul cumulării mai multor poziții în companii diferite.

Cel mai mare venit cumulat din baza de date îi aparține lui Bogdan Stelian Mîndrescu. Acesta figurează cu trei funcții și un total de 134.146 de lei brut pe lună. Pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Registrului Auto Român RA sunt trecuți 29.538 de lei.

Calitatea de membru CA al Autorității Aeronautice Civile Române RA îi aduce, potrivit platformei, 35.260 de lei. Cea mai mare sumă provine din funcția de director general al Companiei Naționale „Aeroporturi București” SA, pentru care este indicat un venit de 69.348 de lei.

Mustafa Sinan figurează cu un venit total de 95.378 de lei brut lunar, obținut tot din trei poziții. Pentru funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Midia Green Energy SA sunt indicați 25.215 lei. Ca membru CA la Energonuclear SA figurează cu 24.931 de lei, iar pentru postul de director general al CNCIR SA sunt trecuți 45.232 de lei.

Datele Guvernului arată că 104 persoane ocupă cel puțin două funcții, în 98 de companii.

Mai multe venituri care depășesc pragul de 70.000 de lei apar la Romgaz. Aristotel Marius Jude figurează cu un venit total de 71.370 de lei brut lunar. Pentru funcția de membru CA al Romgaz este afișat un venit de zero lei, în timp ce poziția de director general adjunct apare cu 71.370 de lei.

Gabriela Trânbițaș, director economic al Romgaz, figurează cu 71.370 de lei brut lunar. Aceeași sumă este indicată și pentru Răzvan Popescu, directorul general al companiei.

Marius Adrian Cojoc, director general al ROMATSA, are trecut un venit brut de 71.000 de lei pe lună. Pentru poziția de membru CA al aceleiași regii apare suma de zero lei. Andrei Gabriel Benghea Mălăieș cumulează două funcții și ajunge la 70.978 de lei lunar: 27.378 de lei ca membru CA la Romgaz și 43.600 de lei ca membru CA la Rasirom.

Ion Sterian, director general al Transgaz, figurează cu un venit lunar declarat de 67.365 de lei. Acesta apare și ca membru al Consiliului de Administrație al companiei, însă pentru poziția respectivă venitul afișat este zero.

Mihaela Anamaria Dumitrache, director general la CONPET SA, are un venit brut lunar de 66.636 de lei.

Mirela Adriana Pavel cumulează trei funcții și figurează cu 66.503 lei. Pentru calitatea de membru CA la Electrocentrale București SA apare un venit de zero lei, iar poziția de membru CA la Compania Națională de Investiții Rutiere SA este remunerată cu 8.591 de lei.

Ca director general al Electrocentrale București SA, venitul declarat este de 57.912 lei.

Ileana Mirela Bîrchi figurează cu două funcții și un total de 64.576 de lei. Aceasta are 18.016 lei pentru poziția de membru CA la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA și 46.560 de lei ca membru CA la Compania Națională „Aeroporturi București” SA.

Cristian Cîțu Radu, director economic al ROMATSA RA, are un venit declarat de 63.900 de lei. Decebal Băescu cumulează trei poziții și ajunge la 61.620 de lei. Acesta figurează cu 16.000 de lei ca membru CA la SMART SA, cu zero lei pentru calitatea de membru CA la TELETRANS SA și cu 45.620 de lei pentru funcția de director general al TELETRANS.

Ștefăniță Munteanu are două funcții și venituri totale de 60.178 de lei.

La ROFERSPED SA figurează cu 5.128 de lei pentru poziția de membru CA, iar la Transelectrica SA, unde este președinte al Directoratului, sunt indicați 55.050 de lei.

Constanța Coman cumulează două funcții și are un venit total de 59.783 de lei. Din această sumă, 12.933 de lei provin din poziția de membru CA la Loteria Română SA, iar 46.850 de lei din calitatea de membru CA la ROMATSA RA.

Ionuț Laurențiu Mașala figurează cu 59.448 de lei lunar. Ca membru CA la CFR SA sunt indicați 16.262 de lei, iar postul de director financiar al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA îi aduce 43.186 de lei.

Adrian George Foghiș apare cu 58.798 de lei din două funcții: 24.931 de lei ca președinte CA la Energonuclear SA și 33.867 de lei ca președinte al Directoratului Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA. Răzvan Marian Pîrcălăbescu cumulează trei funcții și ajunge la 58.662 de lei.

Acesta figurează cu 15.462 de lei ca președinte CA la Carfil SA, 15.500 de lei ca președinte CA la Șantierul Naval Mangalia SA și 27.700 de lei de la Compania Națională ROMARM SA București.

Radu Florentin Necșulescu, director general adjunct al CONPET SA, iar salariile însumează un venit brut lunar de 55.530 de lei.

Sanda Toader, director economic al aceleiași companii, figurează tot cu 55.530 de lei.

La Transelectrica, Cătălin Constantin Nadolu apare cu un venit de 55.050 de lei pentru poziția de membru al Directoratului.

Aceeași sumă, 55.050 de lei, este indicată pentru Florin Cristian Tătaru și Vasile Cosmin Nicula, ambii membri ai Directoratului Transelectrica.

Bogdan Nicolae Badea are trecut un venit de 54.790 de lei ca membru al Directoratului Hidroelectrica. Ianăș Rădoi figurează cu aceeași sumă, 54.790 de lei, tot pentru poziția de membru al Directoratului. Și Radu Ioan Constantin apare cu 54.790 de lei pentru aceeași funcție în cadrul Hidroelectrica.

Daniel Oancea, director general al IOR SA, are un venit brut lunar de 53.860 de lei. La Nuclearelectrica, directorul general Cosmin Ghiță figurează cu 53.788 de lei.

Daniel Adam, director financiar al companiei, are indicată aceeași sumă, 53.788 de lei.

Ioan Nani figurează cu două funcții la Antibiotice SA și un total de 53.480 de lei. Pentru calitatea de membru al Consiliului de Administrație este afișat un venit de zero lei, iar pentru funcția de director general sunt trecuți 53.480 de lei. Marius Gabriel Nuț are două poziții și venituri totale de 52.593 de lei. Acesta figurează cu 27.378 de lei ca președinte CA la Romgaz și cu 25.215 lei ca membru CA la Midia Green Energy SA.

Mădălina Ruxandra Rusu, director financiar la Compania Națională „Aeroporturi București” SA, are un venit de 51.282 de lei.

Adriana Constantina Costescu figurează cu două funcții la Regia Autonomă Monitorul Oficial, iar salariile însumează 50.679 de lei. Pentru calitatea de membru CA apare suma de zero lei, iar pentru funcția de director general sunt indicați 50.679 de lei.

Chemal Turgay, director general al Midia Green Energy SA, figurează cu 50.429 de lei brut lunar. Alina Mihaela Niță, director financiar al Registrului Auto Român RA, are un venit declarat de 49.661 de lei. Tot 49.661 de lei sunt indicați pentru Mihai Alecu, directorul general al Registrului Auto Român.

Salariile și indemnizațiile publicate arată că unele dintre cele mai mari venituri rezultă din cumularea mai multor poziții.

Pagina Guvernului dedicată cumulului de funcții indică 104 persoane cu minimum două poziții în 98 de companii.

În secțiunea privind veniturile sunt afișate, în forma actuală a platformei, 529 de persoane și 629 de înregistrări, iar valorile prezentate sunt sume brute lunare declarate.