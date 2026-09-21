Sorin Grindeanu a prezentat, luni seară, câteva dintre măsurile pe care spune că le-ar lua dacă ar ajunge în fruntea Executivului. Liderul PSD a vorbit despre situația financiară a României, indexarea pensiilor și salariilor cu rata inflației și reforma administrației publice locale.

Liderul PSD susține că, în primele săptămâni după preluarea funcției de premier, ar face o analiză a situației financiare a țării. Ulterior, ar urma să fie construit bugetul pentru 2027, cu respectarea angajamentelor asumate de România față de partenerii europeni și instituțiile financiare internaționale.

„Aș folosi primele, rapid, primele două săptămâni pentru a vedea exact în ce situație financiară suntem și aș veni să o prezint fără niciun fel de nuanțe poporului. Să știm exact unde suntem. Astăzi, dacă eu, ca președinte al Camerei Deputaților, am niște semne de întrebare, eu vă spun că oricare dintre români trebuie să aibă aceste semne de întrebare. După ce terminăm această radiografie, aș lucra foarte serios la buget. Din timp. Bine, indexarea curată a inflației a pensiilor și a salariilor. Asta trebuie să le facem. E obligatoriu să le facem. L-am văzut la dumneavoastră de un reputat finanțist, cred că pe domnul Dăianu, l-am văzut, Daniel Dăianu, care a spus acest lucru. Un lucru acum vreo două săptămâni. Nivelul de suportabilitate în România a atins punctul de fierbere. Lucrurile acestea trebuie să fie făcute fără niciun fel de ezitare și fără niciun fel de nuanțe.De aceea vă spuneam că e important, totuși, să discutăm despre buget. Și cum construim bugetul, astfel încât, doamna Porumbel, să respectăm și angajamentele financiare pe care le-am luat cu organismele europene și cu organismele financiare internaționale. E important să păstrăm aceste angajamente și le vom păstra” a declarat liderul PSD.

Un program de guvernare publicat în luna iunie include, de altfel, indexarea pensiilor începând din 2027.

Sorin Grindeanu a indicat indexarea pensiilor și salariilor cu rata inflației drept una dintre măsurile pe care le-ar considera necesare. Declarațiile sale vin în contextul în care liderii PSD, PNL, USR și UDMR au convenit anterior ca noua lege a salarizării în sectorul public să intre integral în vigoare la 1 ianuarie 2027.

Liderul PSD a legat măsurile privind veniturile de construcția bugetului și de obiectivele fiscale asumate de România.

Sorin Grindeanu a vorbit și despre administrația publică locală, susținând că este necesară o reducere a cheltuielilor, fără diminuarea serviciilor oferite populației.

„Nu concedieri, doamn[. Eu provin din administrația publică locală. Am fost viceprimar în Timișoara. Am fost președinte de consiliu județean, consilier local. Știu foarte bine administrația publică locală. Eu știu că în acest moment… Și pot să dau exemplul Timișului, exemplul județului din care provin. Sunt 99 de unități administrativ-teritoriale în județul Timiș. Sigur avem Timișoara, care reprezintă cam jumătate și ca populație din tot județul.Și avem alte 98 de localități care reprezintă cealaltă jumătate din punct de vedere al populației. E absolut necesar, chiar și într-un județ cu forța economică a Timișului și vorbind de unul din județele de top ale țării, să facem această reformă. Dar reforma nu înseamnă concedieri. Reforma înseamnă să reduci din cheltuieli păstrând nivelul serviciilor publice în România. Fiindcă altfel putem să facem o singură primărie în toată țara asta, la toate comunele, să desființăm toate comunele din România, facem o singură primărie care o să aibă cam 80% din teritoriul administrativ a României, dar serviciile publice vor fi unele proaste, fiindcă nu poți să deservești cetățenii la același nivel. E o discuție amplă”, a spus Sorin Grindeanu.