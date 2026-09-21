Conform informațiilor transmise de site-ul oficial frf.ro, cantonamentul echipei naționale a României de la Mogoșoaia și-a deschis din nou porțile pentru o întâlnire de suflet cu suporterii. Aproape 500 de spectatori, reprezentați în covârșitoarea lor majoritate de copii de toate vârstele, au venit în număr mare pentru a-și vedea idolii de aproape și pentru a le oferi energie pozitivă înainte de partidele oficiale din Liga Națiunilor. Vremea ideală a contribuit la reușita evenimentului, oferind cadrul perfect pentru interacțiunea directă dintre micuți și fotbaliști.

În frunte cu selecționerul Gheorghe Hagi, componenții primei reprezentative au rezervat primele cincisprezece minute ale acțiunii exclusiv fanilor prezenți. Tricolorii s-au întreținut cu aceștia, au împărțit zâmbete, au semnat autografe pe tricouri, mingi și eșarfe și au imortalizat momentul prin fotografii alături de viitoarea generație de suporteri, lăsându-le o amintire de neprețuit.

După momentele emoționante petrecute la firul ierbii alături de jucătorii favoriți, publicul a urcat în tribuna bazei de la Mogoșoaia pentru a continua să își manifeste susținerea. Suporterii au rămas alături de echipă și au asistat la prima parte a antrenamentului oficial condus de staff-ul tehnic al României.

Reprezentativa națională intră într-o perioadă extrem de importantă, urmând să dispute primele patru meciuri din cadrul ediției actuale a Ligii Națiunilor conform următorului program:

Vineri, 25 septembrie: Suedia – România (Strawberry Arena) Luni, 28 septembrie: România – Bosnia şi Herţegovina (Arena Naţională), meci care se va juca fără spectatori Vineri, 2 octombrie: Polonia – România (Stadion Narodowy) Luni, 5 octombrie: România – Suedia (Arena Naţională).

„Nu este vorba despre nicio reconstrucție! Domnilor, eu nu fac așa ceva. Nu fac reconstrucție, nu am pomenit niciodată acest cuvânt. Trebuie doar să construim o mentalitate care ne lipsește.

Înainte s-au făcut lucruri foarte bune, le știm, dar acum vrem să aducem un plus de curaj pentru a avea succes. Mentalitatea de învingător se clădește în timp, așa cum a avut generația noastră, care în zece ani a jucat la trei Mondiale și două Europene.

Acolo vreau să ajungem, și cât mai repede. Mie îmi place să câștig și asta le transmit și băieților”, a spus Hagi înaintea debutului în Liga Națiunilor.