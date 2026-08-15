Un conflict între mai mulți suporteri a avut loc, sâmbătă seară, în zona stației de metrou Basarab din București, înaintea partidei dintre Rapid și Dinamo. Scandalul a izbucnit în timp ce suporterii echipei oaspete se îndreptau spre stadion, potrivit Jandarmeriei.

Jandarmii au intervenit pentru aplanarea conflictului, iar situația a revenit rapid la normal.

„Jandarmii aflaţi în dispozitiv au intervenit prompt pentru aplanarea conflictului şi restabilirea ordinii publice. Situaţia a fost calmată într-un timp scurt, iar deplasarea suporterilor către stadion a fost reluată în condiţii de siguranţă. Jandarmeria Capitalei menţine permanent dispozitivele de ordine şi siguranţă publică în zona stadionului şi pe traseele de deplasare ale suporterilor, pentru prevenirea şi descurajarea oricăror incidente”, a transmis Jandarmeria.

După intervenția forțelor de ordine, grupul de suporteri și-a continuat deplasarea către stadion.

În urma incidentului, un suporter al echipei oaspete a fost condus la poliție. Polițiștii urmează să stabilească exact ce s-a întâmplat și să stabilească eventualele măsuri.

Rapid și Dinamo joacă, sâmbătă seară, în Giulești, primul derby bucureștean al sezonului din Superliga. Partida din etapa a 5-a a început la ora 21:30.nLa momentul startului, Rapid se afla pe locul 5, cu 8 puncte, în timp ce Dinamo ocupa poziția a 6-a, cu 7 puncte.

Rapid are una dintre cele mai bune defensive din campionat, cu doar două goluri primite în primele patru etape, la fel ca FCSB și Sepsi. Dinamo se prezintă însă cu cel mai eficient atac din Superliga, după ce a marcat de 10 ori.

Cinci dintre golurile dinamoviștilor au fost înscrise în partida cu Universitatea Craiova, campioana en-titre. Astfel, jumătate din reușitele lui Dinamo din acest sezon au venit într-un singur meci.

Duelul din Giulești este al 124-lea meci direct dintre cele două rivale. Rapid are 44 de victorii, Dinamo s-a impus în 51 de partide, iar alte 28 de confruntări s-au încheiat la egalitate.