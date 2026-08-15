Meciurile din Premier Lague, desfășurate la Londra, vor fi supravegheate printr-o tehnologie avansată. Poliția Metropolitană a primit suma de 3,42 milioane de lire sterline de la Premier League pentru a testa sistemul de recunoaștere facială în timp real în timpul partidelor de fotbal, conform informațiilor publicate de The Athletic.

Această finanțare este parte dintr-un pachet mai larg de investiții de până la 10 milioane de lire sterline destinat sectorului tehnologic și polițienesc, inițiativă anunțată oficial de Premier League la sfârșitul anului trecut. Deși autoritățile londoneze au mai folosit această tehnologie în trecut la evenimente sportive, noile aplicări ale sistemului vor fi stabilite punctual, în funcție de datele operative obținute înainte de fiecare meci.

Sistemul de recunoaștere facială a fost deja testat de Poliția Metropolitană la șase confruntări din Premier League. Prima utilizare a avut loc pe 24 septembrie 2023, la meciul dintre Arsenal și Tottenham Hotspur, fiind ulterior aplicat și la derbiurile din nordul Londrei desfășurate în sezonul 2025-2026.

În prezent, nu a fost stabilită lista exactă a meciurilor din viitoarea campanie la care va fi activat programul de monitorizare, deși fondurile necesare au fost deja alocate.

Reprezentanții Premier League au detaliat prioritățile acestei investiții încă din momentul anunțului din luna decembrie. Printre obiective se numără:

„Testarea pilot a recunoaşterii faciale în timp real, bazată pe informaţii operative, în Londra, pentru a identifica şi a împiedica prezenţa infractorilor periculoşi la meciuri, pornind de la experienţa implementărilor care au deja loc la unele evenimente majore din capitală.

Scopul este de a trage învăţăminte din aceste proiecte pentru a stabili dacă ele permit desfăşurarea mai sigură şi mai eficientă a evenimentelor publice pentru public, precum şi de a împărtăşi cele mai bune practici care ar putea aduce beneficii sportului şi altor evenimente majore la nivel naţional.”

Documentele emise de Biroul Primarului pentru Poliție și Criminalitate arată că suma de 3,42 milioane de lire sterline a fost aprobată special pentru verificările din zilele de meci, transferul fiind efectuat prin intermediul Poliției din Cheshire.

Dispozitivele pot identifica rapid persoanele care au interdicție pe stadioane, fugarul căutat de autorități sau persoanele acuzate de acte de violență împotriva femeilor și fetelor, precum și de alte infracțiuni grave.

Fiecare utilizare a sistemului necesită o aprobare prealabilă din partea unui ofițer cu grad minim de superintendent. Acesta trebuie să confirme că măsura este proporțională și justificată legal pentru evenimentul respectiv.

Procedura nu se va desfășura în mod secret. Suporterii care ajung în zonele supravegheate video vor fi avertizați prin panouri de semnalizare lizibile amplasate înaintea camerelor de filmat.

În ceea ce privește protecția datelor, sistemul șterge automat și imediat imaginile persoanelor scanate care nu figurează pe listele de urmărire ale poliției.

Activitatea se va desfășura după normele generale ale Poliției Metropolitane, fără regulamente speciale create pentru meciurile de fotbal. Reprezentanții ligii și Asociația Suporterilor de Fotbal au fost deja consultați și vor rămâne parte din proces. Baza legală a acestei finanțări este oferită de Legea poliției din 1996, care permite instituțiilor de ordine să accepte donații și sponsorizări comerciale pentru îndeplinirea atribuțiilor.