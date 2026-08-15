După ce Ilie Bolojan a fost huiduit în timpul discursului susținut de Ziua Marinei Române, la Constanța, fostul ministru PSD al Justiției, Radu Marinescu, a făcut o trimitere la celebra replică asociată domnitorului Alexandru Lăpușneanu.

Mai multe persoane din mulțime au criticat discursul premierului demis.

„Nu ai treabă cu marina”, a strigat una dintre acestea, în timp ce alți oameni au scandat „Aplaudați marinarii, nu pe tine!” și „Marina, respect! Bolojan, acasă!”.

Fostul ministru a făcut o paralelă cu episodul istoric în care Alexandru Lăpușneanu le-ar fi răspuns boierilor care îi cereau să nu revină pe tronul Moldovei.

„Umbra lui Lăpușneanu la Constanța.Astăzi, de ziua Marinei, dl PM a rostit către poporul care îl apostrofa : “Și dacă voi nu mă vreți, eu vă vreu”. Ceea ce cam rezumă situația politică din România. La mulți ani tuturor!”, a scris Marinescu pe Facebook.

Referința făcută de Radu Marinescu pornește de la episodul revenirii lui Alexandru Lăpușneanu pe tronul Moldovei, în 1563, cu sprijin otoman.

Potrivit relatării cronicarului Grigore Ureche, mai mulți boieri i-ar fi transmis lui Lăpușneanu că țara nu îl mai dorește. Replica atribuită domnitorului a devenit una dintre cele mai cunoscute expresii din istoria literaturii române:

„De nu mă vor, eu îi voiu pre ei şi de nu mă iubescu, eu îi iubescu pre dînşii şi tot voi merge, ori cu voie, ori fără voie“

Radu Marinescu a lansat în ultima perioadă și alte critici la adresa lui Ilie Bolojan, inclusiv în legătură cu tensiunile dintre conducerea PNL și sistemul judiciar.

Fostul ministru a susținut că prelungirea perioadei în care Guvernul funcționează cu atribuții limitate afectează ritmul reformelor din Justiție și poate crea probleme pentru funcționarea statului de drept.

„Fiecare zi în care România nu are un guvern cu depline puteri înseamnă o zi pierdută şi pentru reformele sistemului judiciar. Actualul guvern nu poate iniția politici noi reflectate în proiecte de lege sau OUG”, a transmis Marinescu luna trecută.

Ilie Bolojan a fost huiduit spre finalul discursului susținut de Ziua Marinei Române. Din mulțime s-au auzit mai multe reacții critice, iar unele persoane au scandat „Aplaudați marinarii, nu pe tine!” și „Marina, respect! Bolojan, acasă!”.

Premierul demis a transmis ulterior un mesaj pe Facebook și a afirmat că participarea sa la festivități a fost motivată de respectul pentru Marina Română și pentru oamenii care contribuie la securitatea țării.

„Le mulțumesc marinarilor noștri, familiilor lor, constructorilor de nave, lucrătorilor portuari și tuturor celor care contribuie, zi de zi, la siguranța noastră. Le mulțumesc și partenerilor alături de care apărăm securitatea graniței de est și a Mării Negre”, a scris Bolojan pe pagina sa de socializare.