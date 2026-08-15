În încercarea de a reduce cheltuielile publice și de a diminua deficitul bugetar record, Guvernul condus de Ilie Bolojan aplică măsuri drastice care afectează direct sectorul privat. După diminuarea burselor, sporurilor și indemnizațiilor, precum și după majorarea taxelor, Executivul a luat în vizor sprijinul acordat industriei naționale de fashion, conform România TV.

Banii alocați pentru susținerea prezenței companiilor românești la târgurile internaționale de profil au fost blocați din ordinul premierului. Măsura afectează participarea creatorilor de vestimentație și accesorii la evenimente majore din metropole precum Milano, Paris, New York sau Tokyo, anulând oportunități uriașe de promovare, contracte externe și capital adus în economia națională.

Efectul prezenței la aceste manifestări expoziționale este confirmat de succesele din anii precedenți. Un exemplu semnificativ s-a înregistrat în urmă cu nouă ani în Orientul Mijlociu.

„Datorită prezenței la târgul rochiilor de mireasă de la Abu Dhabi, branduri românești au vândut de peste 50.000 de euro!”, a precizat, pentru romaniatv.net, preşedintele Federaţiei Române de Design Vestimentar şi Accesorii (FRDVA), designerul Clara Rotescu.

Procesul de promovare a comerțului exterior este gestionat de Agenţia Română pentru Investiţii şi Comerţ Exterior, instituție aflată în subordinea Guvernului și condusă de Daniel Constantin.

„Agenţia are ca scop aplicarea politicii guvernului pentru atragerea investiţiilor străine directe şi de portofoliu în România, promovarea comerţului exterior, inclusiv a serviciilor româneşti, exclusiv domeniul turismului, precum şi pentru urmărirea investiţiilor româneşti în străinătate”, se arăta în Hotărârea de Guvern nr. 153/2023 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei.

Pentru a beneficia de sprijin, companiile se înscriu la agenție înaintea fiecărui eveniment. Ulterior, instituția publică pe platforma electronică SEAP o licitație prin care se desemnează un organizator, al cărui comision este fixat între 8 și 10 la sută din bugetul alocat.

„Pentru un brand de fashion, suportul financiar vizează strict promovarea. Restul cheltuielilor, cum ar fi cele de cazare și transport al persoanelor, sunt suportate de noi”, spune tot Clara Rotescu.

Companiile de design au fost incluse în Programul de Promovare a Exportului (PPE) începând cu anul 2018. În toamna anului 2025, reprezentanții federației au adresat o memorie oficială prim-ministrului Ilie Bolojan pentru a explica specificul acestei industrii.

„Ce trebuie înțeles și se pare că la nivel de conducere ARICE, nu se poate percepe, firmele din industria de Design Vestimentar si Accesorii, NU EXPORTĂ HÂRTII SAU SCHIȚE, exportă produse vestimentare fabricate în România de designer autohtoni și cu valoare adăugata ridicată. Aceasta ramură a industriei textile, industria de design vestimentar, a început să prinda contur în România începând cu anul 2008, iar accesul firmelor noastre la târguri a fost foarte mult blocat, motiv pentru care am hotărât să ne unim în asociații și mai târziu în FRDVA. Astfel am reușit pas cu pas să ne facem loc în Programul de Promovare a Exportului (PPE) și abia in 2018 am primit un log, fără drept de vot, în Consiliul de Export (CE)”, se arată într-o adresă trimisă de federație chiar lui Ilie Bolojan, în octombrie 2025.

Reprezentanții FRDVA arată că noul Guvern refuză orice dialog direct și adaugă că decontările de la bugetul de stat s-au făcut adesea cu întârzieri de până la doi ani. Cu toate acestea, sprijinul a permis crearea unor branduri reprezentative pe piața globală.

România, datorită PPE, „poate să se mândrească cu câteva brand-uri care au reușit să își facă loc printre nume de renume din industria internațională a modei, ale căror produse se pot găsi în cele mai importante magazine multibrand”.

„Ei sunt cei care, prin creativitate și seriozitate, au făcut ca designul românesc să fie apreciat în toate țările din lume, și doar în România sunt considerați ‘mafioții exportului românesc’ ”, se arăta în aceeași adresă trimisă premierului.

Decizia de stopare a fondurilor a fost recepționată cu stupoare în sectorul de profil. Conform unor surse din domeniu, un oficial din cadrul ARICE ar fi afirmat tranșant în discuțiile interne că premierul nu manifestă interes pentru acest sector. La obiecția că blocarea finanțării aprobate ar putea fi ilegală, răspunsul oferit a fost: ”S-au anulat alegerile și n-o să se poată asta?”.

În paralel, șeful cancelariei premierului, Mihai Jurca, caută căi juridice pentru suspendarea participărilor la evenimentele unde contractele au fost deja semnate, fiind solicitată în acest sens o opinie oficială de la Curtea de Conturi.

Efectele sunt imediate, având în vedere că în luna septembrie sunt programate deplasări la New York și Tokyo. De asemenea, participarea la Milano Fashion Week, programată pentru finalul lunii septembrie 2026, depinde de un buget de 1,63 milioane de lei.

„31 de firme românești ar urma să expună în nouă locatii în cadrul acestui eveniment de top. Târgul a fost postat pe SEAP acum o lună și are dată de depunere a ofertelor luni 17 august”, precizează Mihai Lupu, manager general la Fashion Institute of Technology (FIT).

Bugetele alocate de statul român rămân extrem de reduse în comparație cu cele din Europa de Vest, unde între 500 și 1.200 de firme de fashion primesc anual finanțare pentru extinderea internațională.

Detalierea sumelor alocate pentru evenimentele din această toamnă arată limitele sprijinului public. „La New York Fashion Week, 884.000 de lei, 10 firme, pe un spațiu total de 110 metri pătrați. Iar la Paris Fashion Week, 2,75 milioane de lei, 38 de firme, 721 de metri pătrați, 14.000 de euro per firmă. Suma totală pentru un eveniment nu se împarte la numărul de firme. În ea intră inclusiv comisionul organizatorului, deci din start minus la sută și minus transport mostre, cheluieli de deplasare si cazare, diurna celor doi reprezentanți ARICE care vin in control”, spune Ligia Stan, reprezentant al Asociației Române de Bijuterie Contemporană.

Deși cadrul legal prevedea pentru anul 2026 un buget teoretic de 150 milioane lei pentru sprijinirea a aproximativ 1.000 de beneficiari prin schema valabilă până la sfârșitul anului 2027, sumele efectiv aprobate acoperă doar o fracțiune din necesar. Prin comparație, Italia a alocat anul trecut peste 90 milioane euro exclusiv pentru participarea companiilor naționale la târguri străine, facilitând prezența a peste 6.560 de firme în 245 de pavilioane internaționale.