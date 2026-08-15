Liderul de la Casa Albă, Donald Trump, a lansat o serie de declarații controversate la un eveniment electoral desfășurat în Garden City, în apropiere de New York. Președintele Statelor Unite a afirmat că, imediat ce Iranul va fi înfrânt pe deplin, intenționează să declare Strâmtoarea Ormuz drept teritoriu american. Tonul pe care a fost făcută afirmația a lăsat să se înțeleagă că ar fi vorba despre o glumă, perspectivă confirmată ulterior și de oficiali ai administrației americane, informează AFP.

Discursul președintelui american vine pe fundalul unor afirmații repetate ale acestuia privind controlul total pe care Statele Unite l-ar exercita asupra Strâmtorii Ormuz, un punct maritim crucial pentru transportul mondial de resurse energetice. Teheranul a respins ferm aceste declarații, catalogându-le drept neadevărate.

Jurnalistul Brian Schwartz de la Wall Street Journal a menționat, invocând surse de rang înalt din cadrul Casei Albe, că președintele Trump doar glumea atunci când a sugerat că stâmtoarea strategică va fi anexată ca teritoriu al Statelor Unite.

„După ce vom termina de învins Iranul, care este învins foarte grav, în curând voi declara Strâmtoarea Ormuz teritoriu al Statelor Unite”, a declarat Trump, cu un ușor surâs.

Reacția autorităților iraniene nu a întârziat să apară. Ministrul adjunct de externe din Iran, Kazem Gharibabadi, a transmis o replică fermă pe platforma X, subliniind că statutul strâmtorii nu poate fi schimbat prin declarații politice sau acțiuni militare ale Washingtonului.

"Strâmtoarea Ormuz a fost iraniană, este iraniană şi va rămâne iraniană. Această strâmtoare va fi deschisă şi închisă doar la ordinul Iranului. Atât timp cât refuzaţi să acceptaţi realitatea înfrângerii voastre şi continuaţi să vă amăgiţi, Iranul va continua să impună o blocadă", a spus Gharibabadi.

Oficialul iranian a adăugat că suveranitatea asupra zonei nu poate fi afectată de demersurile administrației americane. „Strâmtoarea Ormuz nu poate fi luată cu asalt nici cu o postare pe X sau cu un portavion, nici printr-un decret prezidenţial, nici printr-un discurs de campanie electorală”, a insistat, de asemenea, oficialul iranian.

În prezent, ruta maritimă esențială pentru comerțul internațional cu petrol rămâne blocată de Iran de la debutul ostilităților, în timp ce armata americană menține o blocadă strictă asupra porturilor iraniene.

Pe lângă temele de politică externă, Donald Trump a abordat și subiectul sensibil al creșterii prețurilor la combustibil, o problemă majoră pentru populația americană. De la începerea conflictului, prețul benzinei la pompele din Statele Unite a înregistrat o creștere de peste 35%, generând nemulțumiri profunde în rândul populației și o scădere semnificativă a cotei de popularitate a președintelui.

Cu toate acestea, liderul american își menține poziția fermă cu privire la intervenția militară și la obiectivele strategice de securitate. Iranul „nu va avea niciodată arme nucleare”, a afirmat, de asemenea, Trump.

În ceea ce privește costurile economice suportate de cetățeni, președintele a declarat că decizia militară a fost cea corectă, indiferent de consecințele financiare temporare. „Dacă trebuie să plătiţi puţin mai mult pentru benzină, este în regulă. Nu-mi voi cere niciodată scuze. Am luat decizia corectă.”

Declarațiile ferme ale președintelui vin la scurt timp după ce vicepreședintele JD Vance a prezentat o nuanță diferită privind prioritățile Washingtonului în acest conflict. Intervenind în cadrul unei emisiuni la Fox News, Vance a pus accent pe stabilizarea pieței energetice și pe reducerea costurilor pentru populație.

„Preţurile petrolului au scăzut şi sunt mult mai mici decât vârfurile de la începutul conflictului. Acesta este obiectivul numărul unu: să menţinem petrolul şi benzina ieftine pentru americani”, a declarat el la Fox News.

Vicepreședintele a reafirmat totodată că oprirea programului nuclear iranian rămâne o prioritate absolută a administrației. „Şi apoi, obiectivul numărul doi este evident să ne asigurăm că Iranul nu dobândeşte niciodată arme nucleare. Cred că atingem ambele obiective”, a spus Vance.