Atacatorul din New York ce a strigat „Allahu Akbar”, cititor de Marx

Atacatorul care a strigat „Allahu Akbar” în timp ce înjunghia un bărbat asiatic și unul evreu, în incidente separate, în Upper West Side, era un fan al lui Karl Marx, poliția găsind una dintre cărțile autorului comunist în apartamentul său, potrivit The New York Post.

Raul Morales – care a fost acuzat detentativă de omor și infracțiuni motivate de ură și riscă până la 40 de ani de închisoare – a fost arestat joi pentru atacul violent în care a înjunghiat două persoane.

Ancheta au investigat ulterior apartamentul comun al bărbatului în vârstă de 51 de ani de pe Amsterdam Avenue, descoperind scrieri ale lui Marx – considerat pe scară largă părintele comunismului – în dormitorul său, conform informațiilor de la înfățișarea lui Morales de vineri seară, obținute de publicație.

Documentul nu specifică ce lucrări ale lui Marx au fost găsite de detectivi, dar filosoful german din secolul al XIX-lea a scris mai multe cărți de bază pentru politica de stânga, printre care „Capitalul”, dar și „Manifestul Partidului Comunist”, scris împreună cu Friedrich Engels, și .

NYPD nu a răspuns imediat solicitării ziarului The New York Post cu privire la ce cărți au găsit.

De asemenea, se pare că polițiștii au descoperit două exemplare de Coran, o Biblie de la Martorii lui Iehova și o carte despre revoluționarul cubanez Che Guevara.

Morales ar fi înjunghiat mai întâi în spate un bărbat asiatic în vârstă de 57 de ani, pe nume Chok Sung, cu un cuțit, în apropiere de intersecția străzii West 84th Street și Central Park West, în jurul orei 13:30, joi, au declarat polițiștii.

Apoi s-a năpustit asupra lui Moshe Yezhak Grunhaus, în vârstă de 50 de ani, și l-a înjunghiat în piept cu o șurubelniță, au declarat polițiștii. Victima, care nu bănuia nimic, purta o yarmulke și părăsea o sinagogă de pe bulevardul Amsterdam și strada West 86th Street în momentul atacului brutal.

Ambele victime au fost transportate de urgență la spital și sunt în stare stabilă.

Morales, un fost eliberat condiționat pentru droguri, care se pare că lucrase ca agent de securitate în Brooklyn, și-a lăsat colegii de cameră și vecinii șocați de actul de violență.

„M-a uimit”, a declarat un rezident, care s-a identificat drept Tony J, în vârstă de 54 de ani, pentru The Post.

„De fiecare dată când îl văd, spunea mereu: «Hei, ce mai faci?» Super, super cordial. ... De aceea, dacă a avut o cădere nervoasă, habar n-am.”

Morales a fost pus sub acuzare pentru două capete de acuzare de tentativă de omor, două capete de acuzare de agresiune și o capete de acuzare de tentativă de agresiune - toate fiind judecate ca infracțiuni motivate de ură.

Judecătorul a dispus, de asemenea, ca Morales să fie supus unei evaluări psihiatrice. El urmează să se întoarcă în instanță pe 30 iulie.

Mama lui Morales, în lacrimi, l-a strigat vineri seară în sala de judecată din Manhattan. „Raul, sunt aici”, a spus ea înainte de a-și îngropa capul în mâini.