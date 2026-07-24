Un atacator dement care striga „Allahu Akbar” a înjunghiat doi bărbați în atacuri separate în Upper West Side joi după-amiază, a declarat comisarul de poliție Jessica Tisch, citat de New York Post.

Ancheta investighează dacă suspectul Raul Morales, în vârstă de 51 de ani, a fost motivat de ură, deși Tisch a mai spus că „ancheta inițială sugerează că sănătatea mintală ar fi putut fi un factor”.

„Detectivii continuă să lucreze la caz și să determine motivul, dar conform declarațiilor victimei și ale martorilor, Morales a strigat «Allahu Akbar»”, adică «Dumnezeu este cel mai mare» în arabă, în timpul ambelor atacuri, a declarat polițistul șef într-un comunicat.

„NYPD evaluează în prezent dacă aceasta este o potențială infracțiune motivată de ură”, a scris ea.

Morales, în vârstă de 51 de ani, ar fi sărit asupra primei victime, un bărbat asiatic în vârstă de 57 de ani, în apropiere de intersecția străzii West 84th și Central Park West, și l-a înjunghiat în spate cu un cuțit în jurul orei 13:30, au declarat poliția și sursele.

A doua victimă, un bărbat în vârstă de 50 de ani, purtând o yarmulke (mica pălărie fără boruri folosită de evrei), a fost atacat după ce a părăsit o sinagogă la intersecția Amsterdam Avenue cu West 86th Street și înjunghiat în trunchi cu o șurubelniță, potrivit polițiștilor și unor surse.

Ambele victime au fost duse la Spitalul Saint Luke, unde, potrivit poliției, starea lor era stabilă.

Morales a fost prins în jurul orei 14:45 după ce se presupune că s-a baricadat într-un apartament NYCHA, la doar câteva străzi distanță, pe Amsterdam Avenue, lângă West 88th Street, au declarat polițiștii.

Nava Silton, care vorbea cu a doua victimă în interiorul Centrului Evreiesc de pe West 86th Street înainte de atac, a spus că a ieșit în fugă și a vorbit cu doi martori care l-au auzit pe suspect spunând „Allahu Akbar” înainte de înjunghiere.

„Făptașul a încercat să se comporte ca o persoană normală, să spună că nu era implicat și să mormăie că cineva ar trebui să sune la 911. Prefăcându-se literalmente că nu era vinovat”, a declarat Silton pentru The Post.

Ea a spus că victima i-a spus că „cineva i-a înfipt o șurubelniță în partea dreaptă a pieptului și a țipat ceva”, dar nu a auzit exact ce.

„A fost grav, dar vorbește și este conștient”, a spus ea despre victimă, adăugând că este „o persoană incredibilă” și că se roagă pentru el. El părăsea slujba de la Tisha B’Av când a fost atacat.

Marianna Ellenberg și-a amintit cum a fost martora îngrozită a primului atac, în care un bărbat era înjunghiat la întâmplare în spate, lângă intersecția străzii West 84th Street cu Central Park West.

„Era complet așa [îngenuncheată], iar cuțitul îi ieșea în spate. Era pur și simplu atât de stoic”, a spus Ellenberg. „Am văzut-o [pe soția lui] acoperindu-și gura. Era doar speriată.”

„Parcă ar fi fost o imagine suprarealistă, pentru că era într-o zi luminoasă și însorită, la ora 13:30, în Upper West Side, Central Park West. Și se auzea pur și simplu acest strigăt”, a spus Ellenberg.

Michael Jacobs și Morris Dahan, membri ai Manhattan Shomrim, un grup de voluntari civili de supraveghere în comunitățile ortodoxe, s-au grăbit la fața locului după ce au primit apeluri despre înjunghiere.

A doua victimă era „identificabilă ca evreu” când a fost înjunghiat, a descris Jacobs.

„Era complet identificabil ca evreu. Purta o bonetă, o yarmulke, o kippah și locuiește aici, în cartier. Este cunoscut în cartier. Este o persoană respectată în cartier. Își vede de treaba lui, doar mergea să se roage”, a spus Jacobs.

Dahan a mai spus că a fost „incredibil” cum polițiștii au reușit să-l scoată pe Morales din apartamentul NYCHA din apropiere.

„Era într-un apartament și au intrat acolo, 50, 60 de polițiști cu câini, canini, barosuri, orice aveau nevoie pentru a sparge ușile. Și, într-adevăr, 15 minute mai târziu, au ieșit cu el”, a spus Dahan.

Nu au fost formulate imediat acuzații împotriva lui Morales, despre care surse spun că suferă de probleme de sănătate mintală și are cel puțin două arestări anterioare, ambele pentru posesie de droguri în 1991.

Un martor l-a observat pe Morales mergând haotic și strigând incoerent - inclusiv strigând cuvântul „Islam” - pe Columbus Avenue, lângă West 86th Street, la aproximativ o jumătate de oră după ce ofițerii au intervenit la prima înjunghiere.

„Deși făptașul nu are antecedente cunoscute de sănătate mintală la NYPD, ancheta inițială sugerează că sănătatea mintală ar fi putut fi un factor”, a spus Tisch.

Un cuțit și o șurubelniță au fost recuperate după arestarea sa, a declarat poliția.