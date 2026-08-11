Soția primarului Zohran Mamdani, Rama Duwaji, va merge în Siria și Liban luna viitoare și va duce cu ea polițiști ai NYPD, plătiți din bani publici, a aflat The New York Post.

Rama Duwaji va zbura în Orientul Mijlociu pentru o călătorie care va începe pe 20 septembrie în țările de pe lista „interzisă călătoriilor” a Departamentului de Stat pentru americani din cauza condițiilor periculoase, a declarat o sursă.

Sursa familiarizată cu echipa de securitate a declarat că Prima Doamnă, care a fost descrisă de primar drept o „persoană privată”, a solicitat securitatea NYPD – după ce a călătorit în străinătate luna trecută fără protecție polițienească.

Rama Duwaji, o artistă siriano-americană în vârstă de 29 de ani, are legături cu regiunea și se autointitulează „ilustratoare siriană” pe site-ul său web. Părinții ei sunt musulmani sirieni, originari din Damasc.

Biroul lui Mamdani a confirmat călătoria și faptul că o echipă de securitate NYPD o va însoți pe soția primarului.

„La recomandarea fermă a NYPD, echipa de securitate a Primei Doamne i se va alătura atunci când va călători pentru a-și vizita familia în Siria și Liban”, a declarat purtătoarea de cuvânt a primarului, Dora Pekec.

Biroul primarului nu a oferit alte comentarii cu privire la detaliile călătoriei sau dacă scopul era exclusiv acela de a-și vizita familia.

Sursa care cunoștea detalii despre călătorie a declarat pentru NYP: „Nu este o treabă oficială. Nu face nimic pentru oraș.”

Un avocat pro-Israel s-a opus trimiterii de membri ai NYPD în Siria și Liban, argumentând că ofițerii, nu Duwaji, care critică Israelul, vor fi ținte.

„Îi punem pe ofițerii de poliție în pericol. Vor fi văzuți ca răufăcători. Acestea sunt zone de război”, a declarat Dov Hikind, fondatorul organizației Americans Against Antisemitism și fost membru al Adunării din Brooklyn.

„Duwaji nu are nevoie de securitate. Va fi primită ca o eroină și protejată de Hezbollah, Hamas și Houthi”, a spus Hikind, referindu-se la teroriștii islamici.

„Duwaji va fi bine.”

Prima doamnă new-yorkeză a participat în 2019 la o rezidență la Haven for Artists din Beirut, Liban, care se descrie ca o organizație culturală feministă aflată la „intersecția dintre artă și activism”.

Luna trecută, Duwaji a co-găzduit o „retragere” spirituală pro-palestiniană, exclusiv feminină, pe insula franceză Corsica. Evenimentul a fost organizat de Women Sanctuary, un grup de călătorii axat pe musulmani și femei, condus de designerul parizian Rym Nur.

Duwaji a renunțat, de asemenea, la sărbătorile aniversării a 250 de ani de existență a Americii pentru a zbura la evenimentul anterior al Women Sanctuary de pe insula spaniolă Mallorca, unde a fost „artista rezidentă” la un atelier „Plantele Coranului”, cu bilete sold-out.

Biroul primăriei a declarat la acea vreme că Duwaji nu a fost însoțită în acea călătorie de polițiști din NYPD.

La fel ca soțul ei, Duwaji este cunoscută pentru opiniile sale pro-Hamas și anti-Israel.

Se pare că a creat playlisturi Spotify cu melodii care au versuri vulgare și anti-Israel chiar și după atacurile teroriste Hamas din 7 octombrie 2023 împotriva statului evreu.

Duwaji a fost surprinsă și dând like unor postări de pe Instagram care sărbătoreau atacul pe neașteptate al Hamas asupra Israelului, precum și unei postări care susținea că violurile comise de gruparea teroristă împotriva ostaticilor și victimelor israeliene au fost o „farsă în masă”.

Rama Duwaji, care a apărut într-un articol dintr-o revistă din New York cu câteva săptămâni înainte ca Mamdani să preia funcția, a fost expusă și pentru vechi postări antisemite de pe rețelele de socializare. De exemplu, în 2015, ea a susținut că Tel Aviv „nu ar trebui să existe”, numindu-i locuitorii „ocupanți”, iar cu doi ani mai devreme, în adolescență, a folosit cuvântul care începe cu „n” într-o altă postare.

Ea și-a cerut scuze în aprilie pentru „durerea” cauzată de postările antisemite de pe rețelele de socializare – deși nu și-a exprimat direct regretul pentru conținut.

Mamdani și-a apărat soția, susținând că aceasta este o „persoană privată” care nu ar trebui să fie în centrul atenției din cauza activității sale de pe rețelele de socializare.

De asemenea, a fost profund implicată într-o campanie activistă de extremă stânga care promova candidații politici critici la adresa Israelului și susținea un proiect de lege controversat care viza organizațiile caritabile pro-Israel.

Duwaji a creat lucrări de artă pentru filiala din New York a Socialiștilor Democrați din America, în timp ce grupul de stânga radicală a lansat o campanie publică numită „PalestineOnTheBallot.com”.

Efortul a promovat candidații care au participat la alegerile primare ale Partidului Democrat și care au respins finanțarea de la Comitetul America-Israel pentru Afaceri Publice