Soția primarului socialist din New York, asociată cu un antisemit radical. Doar naziștii aveau un discurs similar

Rama Duwaji, soția primarului orașului New York, Zohran Mamdani, a creat grafica pentru o carte de eseuri compilată de un activist antisemit radical, care îi descrie pe evrei drept „vampiri”, „demoni” și „strigoi” - și a celebrat atacul terorițtilor Hamas din 7 octombrie 2023 asupra Israelului, potrivit The New York Post.

Duwaji, o ilustratoare și ceramistă siriano-americană și „prima doamnă” a orașului New York, a desenat grafica principală pentru „A Trail of Soap”, un eseu publicat de Susan Abulhawa în cel mai recent număr al revistei Slow Factory intitulat „Everything Is Political”, a relatat joi Washington Free Beacon.

Abulhawa este o activistă antisemită ce a fost criticată de Liga Anti-Defăimare pentru „retorica sa incendiară” la adresa Statului Israel. Într-un editorial publicat la câteva zile după atacul barbar al teroriștilor Hamas asupra Israelului, Susan Abulhawa a numit masacrul „un moment spectaculos care a șocat lumea” și a insinuat că Israelul a permis atacul.

„Indiferent dacă Israelul știa sau nu planurile dinainte, acei puțini luptători pentru libertate au inspirat nu numai întreaga Palestină, ci și masele oprimate din întreaga lume, să-și imagineze cum arată libertatea; ce rezistență este posibilă; și ce viață este realizabilă”, a scris Abulhawa într-un articol pentru „The Electronic Intifada”.

Washington Free Beacon a găsit, de asemenea, numeroase postări pe rețelele sociale ale lui Abulhawa care atacau israelieni și evrei, reluând cele mai aberante locuri comune ale antisemitismului istoric.

„Întotdeauna a fost vorba despre mai mult furt din pământul nostru. Nimic nu este vreodată suficient pentru acești strigoi fără rădăcini și fără suflet”, a scris ea într-o postare din 22 decembrie 2025 pe X, care discuta despre așezările israeliene.

Într-o altă postare Abulhawa a susținut că „Orașul Gaza, care are 5000 de ani de istorie înregistrată, este în prezent distrus de o aberație umană lipsită de cultură și rădăcini, veche de 77 de ani, sub forma unei «națiuni» fabricate”.

„Trăim în vremea demonilor supremați evreiești”, a continuat postarea ei din 21 septembrie 2025 de pe X.

Autoarea palestino-americană a numit, de asemenea, un comentator pro-Israel un „gândac de bucătărie suprematist evreu mincinos”; a deplâns „sioniștii cu loialitate dublă”; și i-a descris pe israelieni drept „paraziți demonici”, „fii ai satanei” și „vampiri supremați evreiești” în alte postări recente evidențiate de publicație.

Primăria nu a răspuns imediat solicitării de comentarii a ziarului The New York Post. Iar purtătoare de cuvânt a lui Mamdani a declarat pentru Washington Free Beacon că Duwaji nu ar avea o relație cu Abulhawa.

„Așa cum este obișnuit pentru ilustratorii independenți, „Prima Doamnă” a fost însărcinată să ilustreze un fragment din cartea lui Abulhawa de către o editură externă”, a spus purtătoarea de cuvânt. „Nu a interacționat niciodată cu Susan Abulhawa și nici nu a întâlnit-o și nici nu a văzut tweet-urile în cauză.”

Informația că ilustrația lui Duwaji este prezentată de revista Slow Factory vine la câteva zile după ce Jewish Insider a descoperit că soția lui Mamdani a dat like unei postări de sărbătorire, pe Instagram, a grupării teroriste de stânga, care includea o imagine din atacul mortal al Hamas asupra Israelului.

Postarea apreciată de Duwaji includea imagini presupuse a fi fost preluate din filmările transmise în direct ale atacului din 7 octombrie 2023, care arătau un grup vesel călărind ceea ce părea a fi un vehicul al Forțelor de Apărare Israeliene furat, cu cuvintele „rezistând apartheidului din 1948”, se arată în raportul Jewish Insider.

„Dărâmând zidurile apartheidului și ale ocupației militare. 7 octombrie 2023”, se putea citi pe o altă imagine din aceeași postare, despre care publicația a relatat că arăta un buldozer folosit de teroriști pentru a sparge bariera dintre Gaza și Israel în acea zi.