Soția primarului socialist din New York, asociată cu un antisemit radical. Doar naziștii aveau un discurs similar
- Iuliu Vlădescu
- 13 martie 2026, 12:20
Rama Duwaji, soția primarului orașului New York, Zohran Mamdani, a creat grafica pentru o carte de eseuri compilată de un activist antisemit radical, care îi descrie pe evrei drept „vampiri”, „demoni” și „strigoi” - și a celebrat atacul terorițtilor Hamas din 7 octombrie 2023 asupra Israelului, potrivit The New York Post.
Apologia crimei și a terorismului
Duwaji, o ilustratoare și ceramistă siriano-americană și „prima doamnă” a orașului New York, a desenat grafica principală pentru „A Trail of Soap”, un eseu publicat de Susan Abulhawa în cel mai recent număr al revistei Slow Factory intitulat „Everything Is Political”, a relatat joi Washington Free Beacon.
Abulhawa este o activistă antisemită ce a fost criticată de Liga Anti-Defăimare pentru „retorica sa incendiară” la adresa Statului Israel. Într-un editorial publicat la câteva zile după atacul barbar al teroriștilor Hamas asupra Israelului, Susan Abulhawa a numit masacrul „un moment spectaculos care a șocat lumea” și a insinuat că Israelul a permis atacul.
„Indiferent dacă Israelul știa sau nu planurile dinainte, acei puțini luptători pentru libertate au inspirat nu numai întreaga Palestină, ci și masele oprimate din întreaga lume, să-și imagineze cum arată libertatea; ce rezistență este posibilă; și ce viață este realizabilă”, a scris Abulhawa într-un articol pentru „The Electronic Intifada”.
O lungă serie de postări antisemite
Washington Free Beacon a găsit, de asemenea, numeroase postări pe rețelele sociale ale lui Abulhawa care atacau israelieni și evrei, reluând cele mai aberante locuri comune ale antisemitismului istoric.
„Întotdeauna a fost vorba despre mai mult furt din pământul nostru. Nimic nu este vreodată suficient pentru acești strigoi fără rădăcini și fără suflet”, a scris ea într-o postare din 22 decembrie 2025 pe X, care discuta despre așezările israeliene.
Retorică similară cu a naziștilor
Într-o altă postare Abulhawa a susținut că „Orașul Gaza, care are 5000 de ani de istorie înregistrată, este în prezent distrus de o aberație umană lipsită de cultură și rădăcini, veche de 77 de ani, sub forma unei «națiuni» fabricate”.
„Trăim în vremea demonilor supremați evreiești”, a continuat postarea ei din 21 septembrie 2025 de pe X.
Autoarea palestino-americană a numit, de asemenea, un comentator pro-Israel un „gândac de bucătărie suprematist evreu mincinos”; a deplâns „sioniștii cu loialitate dublă”; și i-a descris pe israelieni drept „paraziți demonici”, „fii ai satanei” și „vampiri supremați evreiești” în alte postări recente evidențiate de publicație.
Mamdani spune că soția sa nu ar avea nicio relație cu activista antisemită
Primăria nu a răspuns imediat solicitării de comentarii a ziarului The New York Post. Iar purtătoare de cuvânt a lui Mamdani a declarat pentru Washington Free Beacon că Duwaji nu ar avea o relație cu Abulhawa.
„Așa cum este obișnuit pentru ilustratorii independenți, „Prima Doamnă” a fost însărcinată să ilustreze un fragment din cartea lui Abulhawa de către o editură externă”, a spus purtătoarea de cuvânt. „Nu a interacționat niciodată cu Susan Abulhawa și nici nu a întâlnit-o și nici nu a văzut tweet-urile în cauză.”
Informația că ilustrația lui Duwaji este prezentată de revista Slow Factory vine la câteva zile după ce Jewish Insider a descoperit că soția lui Mamdani a dat like unei postări de sărbătorire, pe Instagram, a grupării teroriste de stânga, care includea o imagine din atacul mortal al Hamas asupra Israelului.
Postarea apreciată de Duwaji includea imagini presupuse a fi fost preluate din filmările transmise în direct ale atacului din 7 octombrie 2023, care arătau un grup vesel călărind ceea ce părea a fi un vehicul al Forțelor de Apărare Israeliene furat, cu cuvintele „rezistând apartheidului din 1948”, se arată în raportul Jewish Insider.
„Dărâmând zidurile apartheidului și ale ocupației militare. 7 octombrie 2023”, se putea citi pe o altă imagine din aceeași postare, despre care publicația a relatat că arăta un buldozer folosit de teroriști pentru a sparge bariera dintre Gaza și Israel în acea zi.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.