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Bernadette Chirac, văduva fostului președinte francez, a murit la 93 de ani

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Bernadette Chirac, văduva fostului președinte francez, a murit la 93 de aniBernadette Chirac / sursa foto: wikipedia
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Bernadette Chirac, văduva fostului președinte francez Jacques Chirac, a murit la vârsta de 93 de ani, a declarat fiica sa pentru AFP sâmbătă.

Bernadette Chirac a împlinit 93 de ani pe 18 mai

Născută Bernadette Chodron de Courcel, Chirac „a decedat în pace în cursul serii, înconjurată de cei dragi”, a declarat fiica sa.

A fost singura primă doamnă a Franței care a deținut o funcție politică în nume propriu, fiind consilier general pentru departamentul Corrèze din centrul Franței, unde a ocupat funcția în mod continuu din 1979 până în 2015.

Președintele francez Emmanuel Macron i-a adus sâmbătă un omagiu lui Bernadette Chirac, descriind-o ca o „mare doamnă cu o inimă mare” care „și-a lăsat amprenta asupra istoriei noastre” și „a schimbat atâtea vieți cu discreție și determinare”.

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El i-a salutat munca depusă ca oficială aleasă în Corrèze și în a ajuta „milioane de pacienți anonimi, datorită angajamentului său profund și neclintit” în calitate de șefă a fundației spitalelor franceze.

Bernadette Chirac era fiica unor diplomați

Bernadette Chirac s-a născut pe 18 mai 1933 la Paris și a crescut într-o familie de diplomați din arondismentul 16 al capitalei. În timp ce studia la prestigioasa universitate Sciences Po, l-a întâlnit pe Jacques Chirac, cu care s-a căsătorit în 1956.

Căsătorită timp de peste 60 de ani, a rămas în mare parte în umbra „marelui om”, însoțindu-l prin diferitele etape ale carierei sale politice, inclusiv victoria sa la alegerile prezidențiale din 1995, la a treia sa încercare de a câștiga Palatul Élysée.

În timpul primului mandat prezidențial al soțului ei (1995-2002), ea a fost inițial retrogradată în plan secund. Dar a jucat un rol crucial în realegerea soțului ei în 2002 și a devenit foarte populară în rândul publicului francez, în special ca lider al campaniei Pièces Jaunes (Monede Galbene) în beneficiul copiilor spitalizați.

De asemenea, a fost o favorită printre politicienii de dreapta, care se luptau pentru sprijinul ei în alegerile municipale și legislative.

Jacques Chirac

Jacques Chirac. Sursa foto: Markwaters | Dreamstime.com

L-a avertizat pe fostul președinte cu privire la Le Pen

Cu aspectul ei clasic, burghez și perspicacitatea politică, „Bernie” – așa cum era poreclită – era considerată mult mai conservatoare decât soțul ei.

Însă Jacques Chirac a spus că ea a fost singura care l-a avertizat despre ascensiunea liderului Frontului Național, Jean-Marie Le Pen, în timpul alegerilor prezidențiale din 2002.

De asemenea, ea l-a avertizat pe Chirac cu privire la consecințele dezastruoase ale dizolvării parlamentului în 1997, o mișcare pe care a atribuit-o secretarului general de atunci al Palatului Élysée, Dominique de Villepin, pe care l-a numit „Nero” în privat.

„Ea este femeia vieții mele, am realizat atât de multe împreună!”, a scris Jacques Chirac despre ea în memoriile sale.

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