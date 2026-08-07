Meta, compania care deține Facebook, Instagram, WhatsApp și Threads, a fost obligată de un judecător din statul american New Mexico să achite încă 567 de milioane de dolari într-un proces privind protecția copiilor pe platformele sale. Decizia reprezintă cea mai mare sancțiune aplicată până acum gigantului tehnologic într-un dosar legat de siguranța minorilor, potrivit The New York Times.

Noua amendă se adaugă unei sancțiuni anterioare de 375 de milioane de dolari, astfel că suma totală pe care Meta trebuie să o plătească ajunge la 942 de milioane de dolari.

Judecătorul Bryan Biedscheid a apreciat că impactul platformelor Meta asupra copiilor este comparabil cu poluarea produsă de o fabrică și a catalogat compania drept o „problemă de interes public” („public nuisance”), un concept juridic utilizat în situațiile care afectează sănătatea și siguranța întregii societăți.

În motivarea hotărârii, magistratul susține că algoritmii Meta ar fi direcționat în mod repetat utilizatorii minori către conținut dăunător și i-ar fi expus la materiale cu caracter sexual și la contacte cu prădători sexuali.

Instanța consideră că efectele acestor practici depășesc spațiul online și se resimt la nivelul familiilor, școlilor, spitalelor și autorităților.

Compania a transmis că nu este de acord cu decizia și că va formula apel.

Reprezentanții Meta susțin că investesc constant în măsuri pentru protejarea utilizatorilor și că sunt transparenți în privința provocărilor legate de identificarea și eliminarea conținutului periculos și a persoanelor rău intenționate.

Totodată, compania afirmă că are încredere în măsurile implementate pentru protecția adolescenților și consideră că acuzațiile formulate împotriva sa denaturează faptele.

Instanța a decis ca 567 de milioane de dolari să fie direcționate către un fond destinat reducerii efectelor negative asupra copiilor.

Aproximativ 420 de milioane de dolari vor fi folosite pentru servicii de sănătate mintală și programe de sprijin dedicate copiilor afectați, iar diferența va finanța campanii de prevenire și programe de pregătire pentru profesori și specialiști din domeniul sănătății.

Pe lângă sancțiunea financiară, judecătorul a impus Meta o serie de obligații suplimentare privind siguranța copiilor pe platformele sale.

Compania trebuie să interzică recomandarea conturilor utilizatorilor cu vârsta sub 18 ani către adulți, să blocheze mesajele directe dintre adulți și minori necunoscuți și să împiedice distribuirea imaginilor cu nuditate de către utilizatorii minori.

Hotărârea mai prevede aplicarea unei politici de toleranță zero față de adulții implicați în exploatarea sexuală a copiilor, eliminarea afișării numărului de aprecieri („like-uri”) pentru utilizatorii sub 18 ani, oprirea notificărilor automate pe timpul nopții și în timpul programului școlar, precum și introducerea unei limite obligatorii de utilizare de 90 de ore pe lună pentru conturile minorilor de pe Facebook și Instagram.

Procesul din New Mexico a fost deschis în 2023 de autoritățile statului american, iar Meta este implicată în prezent în mii de litigii similare din Statele Unite.

Săptămâna viitoare, compania va fi judecată într-un nou proces în California, intentat de procurorii generali din aproape 40 de state americane, care acuză Meta de presupuse încălcări ale legislației privind protecția copiilor și a datelor cu caracter personal.