Georgina Rodríguez a intrat în disputa dintre Cristiano Ronaldo și Jorge Jesus, după ce a distribuit pe Instagram un mesaj critic la adresa selecționerului portughez. Partenera fotbalistului a preluat o postare care conținea o declarație atribuită fostului antrenor al lui Manchester United, Sir Alex Ferguson, însă citatul s-a dovedit a fi fals.

Mesajul distribuit de Georgina Rodríguez îl viza pe Jorge Jesus, căruia i se reproșa că l-a convocat pe Cristiano Ronaldo la echipa națională a Portugaliei, fără să îi ofere ulterior minute de joc.

„Dacă Jorge Jesus ştia în sinea lui că nu avea nicio intenţie să-l folosească, atunci de ce l-a convocat de la bun început? Ca să-şi demonstreze punctul de vedere? Asta nu e autoritate, ci nesiguranţă”, este citatul atribuit lui Ferguson.

Ulterior, partenera lui Cristiano Ronaldo a lansat un atac direct la adresa tehnicianului portughez, printr-un mesaj în care i-a contestat inclusiv numele. „Nu ştiu cum poate acest domn să poarte numele lui Hristos”, a scris Georgina Rodríguez, înainte de a șterge rapid story-ul de pe Instagram.

Mesajul distribuit de Georgina Rodríguez provenea de pe pagina Hispanic Sports Media, însă afirmațiile atribuite lui Sir Alex Ferguson nu au fost confirmate de nicio sursă credibilă.

Deși postarea originală este încă disponibilă pe Instagram, nu există dovezi care să ateste că fostul antrenor scoțian a făcut declarațiile respective la adresa lui Jorge Jesus.

Controversa a apărut după ce Cristiano Ronaldo a avut un parcurs diferit în cele trei partide disputate de Portugalia. Atacantul a fost titular în primul meci al campaniei din Liga Națiunilor, împotriva Țării Galilor, în care a evoluat timp de 66 de minute.

Ulterior, fotbalistul a rămas pe banca de rezerve la partida cu Norvegia, iar înaintea celui de-al treilea meci, împotriva Danemarcei, a aflat că nu va face parte din primul unsprezece.

Cristiano Ronaldo a plecat de la echipa națională a Portugaliei la mijlocul săptămânii, pe fondul tensiunilor legate de situația sa din lot.

Plecarea atacantului a fost urmată și de o scădere semnificativă a numărului de urmăritori ai conturilor de socializare ale selecționatei portugheze. Peste 1,5 milioane de fani au renunțat să mai urmărească pagina oficială de Instagram a Portugaliei, după acest episod.