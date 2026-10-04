Monden

Georgina Rodríguez a sărit în apărarea lui Cristiano Ronaldo în disputa cu Jorge Jesus. Mesajul pe care l-a șters de pe Instagram

Georgina Rodríguez a sărit în apărarea lui Cristiano Ronaldo în disputa cu Jorge Jesus. Mesajul pe care l-a șters de pe InstagramCristiano Ronaldo. Sursa foto: Instagram
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Georgina Rodríguez a intrat în disputa dintre Cristiano Ronaldo și Jorge Jesus, după ce a distribuit pe Instagram un mesaj critic la adresa selecționerului portughez. Partenera fotbalistului a preluat o postare care conținea o declarație atribuită fostului antrenor al lui Manchester United, Sir Alex Ferguson, însă citatul s-a dovedit a fi fals.

Georgina Rodríguez îl critică pe Jorge Jesus după ce Cristiano Ronaldo a fost lăsat pe bancă

Mesajul distribuit de Georgina Rodríguez îl viza pe Jorge Jesus, căruia i se reproșa că l-a convocat pe Cristiano Ronaldo la echipa națională a Portugaliei, fără să îi ofere ulterior minute de joc.

„Dacă Jorge Jesus ştia în sinea lui că nu avea nicio intenţie să-l folosească, atunci de ce l-a convocat de la bun început? Ca să-şi demonstreze punctul de vedere? Asta nu e autoritate, ci nesiguranţă”, este citatul atribuit lui Ferguson.

Ulterior, partenera lui Cristiano Ronaldo a lansat un atac direct la adresa tehnicianului portughez, printr-un mesaj în care i-a contestat inclusiv numele. „Nu ştiu cum poate acest domn să poarte numele lui Hristos”, a scris Georgina Rodríguez, înainte de a șterge rapid story-ul de pe Instagram.

Georgina

Georgina Rodriguez. Sursa foto: Instagram

Declarația atribuită lui Sir Alex Ferguson nu a fost confirmată

Mesajul distribuit de Georgina Rodríguez provenea de pe pagina Hispanic Sports Media, însă afirmațiile atribuite lui Sir Alex Ferguson nu au fost confirmate de nicio sursă credibilă.

Deși postarea originală este încă disponibilă pe Instagram, nu există dovezi care să ateste că fostul antrenor scoțian a făcut declarațiile respective la adresa lui Jorge Jesus.

Controversa a apărut după ce Cristiano Ronaldo a avut un parcurs diferit în cele trei partide disputate de Portugalia. Atacantul a fost titular în primul meci al campaniei din Liga Națiunilor, împotriva Țării Galilor, în care a evoluat timp de 66 de minute.

Ulterior, fotbalistul a rămas pe banca de rezerve la partida cu Norvegia, iar înaintea celui de-al treilea meci, împotriva Danemarcei, a aflat că nu va face parte din primul unsprezece.

Cristiano Ronaldo a părăsit cantonamentul Portugaliei

Cristiano Ronaldo a plecat de la echipa națională a Portugaliei la mijlocul săptămânii, pe fondul tensiunilor legate de situația sa din lot.

Plecarea atacantului a fost urmată și de o scădere semnificativă a numărului de urmăritori ai conturilor de socializare ale selecționatei portugheze. Peste 1,5 milioane de fani au renunțat să mai urmărească pagina oficială de Instagram a Portugaliei, după acest episod.

Stiri calde

18:40 - Prăjitura cu 96 de gălbenușuri, considerată cândva un simbol al bogăției. Unde se mai găsește

18:31 - Trapper român, cercetat de polițiști după ce a urinat pe scenă la un concert. Scena a avut loc în fața copiilor din p...

18:21 - Miza AI la Casa Albă: Jay Clayton, numit de Donald Trump în fruntea grupului care va gestiona superinteligența

18:13 - Eroare uriașă la Jocurile Olimpice din 2032. Logo-urile oficiale au fost publicate din greșeală pe YouTube înainte de...

18:02 - Cartofii prăjiți, motiv de scandal într-un cartier de lux din Amsterdam. Locuitorii au ajuns în instanță

17:52 - Ucraina riscă să rămână cu milioane de tone de cereale. Fermierii europeni se tem de efecte

HAI România!

Eșecul Guvernului Bolojan 2.0: Performanțele și strategiile de comunicare ale liderilor politici

Eșecul Guvernului Bolojan 2.0: Performanțele și strategiile de comunicare ale liderilor politici

Foarfeca de la Quantico și generalii fără armată

Foarfeca de la Quantico și generalii fără armată

Când se vor ieftini carburanții. Expert în energie: „Atâta vreme cât cererea se menține ridicată, nu văd de ce prețul ar scădea”

Când se vor ieftini carburanții. Expert în energie: „Atâta vreme cât cererea se menține ridicată, nu văd de ce prețul...

Proiecte speciale