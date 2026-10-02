Cristiano Ronaldo a părăsit miercuri cantonamentul naționalei Portugaliei, cu o zi înaintea meciului din Liga Națiunilor cu Danemarca, după conflictul izbucnit în urma deciziei selecționerului Jorge Jesus de a nu-l introduce pe teren în partida cu Norvegia.

Plecarea atacantului de 41 de ani a provocat reacții inclusiv la nivelul conducerii politice de la Lisabona, relatează RMC Sport.

Ronaldo nu ar fi acceptat faptul că a rămas pe banca de rezerve în victoria Portugaliei din Norvegia, scor 2-1. Jorge Jesus și-a asumat miercuri decizia și a subliniat că statutul unui jucător nu schimbă regulile echipei.

„Statutul este una, dar regulile sunt aceleași pentru toată lumea. (...) Eu sunt cel care decide”, a declarat selecționerul portughez, explicând că hotărârile sale sunt luate în funcție de obiectivul echipei.

Ulterior, Ronaldo ar fi decis să nu participe nici la antrenamentul programat după conferința de presă a selecționerului. Căpitanul Portugaliei a părăsit stadionul din Copenhaga într-o mașină a Federației Portugheze de Fotbal, în momentul în care colegii săi începeau ședința de pregătire.

În aceeași seară, Ronaldo a confirmat plecarea printr-un mesaj publicat pe Instagram.

„După conferința de presă a antrenorului echipei naționale și în urma unei discuții cu președintele Federației Portugheze de Fotbal, am decis să părăsesc cantonamentul”, a transmis fotbalistul. Ulterior, acesta a plecat din Danemarca cu avionul său privat.

Potrivit SIC Noticias, președintele Federației Portugheze de Fotbal, Pedro Proença, ar fi fost contactat de premierul Luís Montenegro, care ar fi vrut să discute cu Jorge Jesus despre situație. Presa portugheză relatează că premierul Portugaliei ar fi avut o discuție și cu Ronaldo.

Între timp, publicația O Jogo a anunțat că Ronaldo s-ar putea retrage din fotbalul internațional, informație care nu era confirmată la momentul relatării. Presa portugheză a criticat comportamentul atacantului, în timp ce sora acestuia a denunțat tratamentul aplicat unei legende a naționalei.

Numărul 7 purtat de Ronaldo a fost deja atribuit unui alt jucător joi, la o zi după plecarea sa.