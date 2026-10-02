Bucureștiul devine capitala animației. Ce poți vedea la Animest

Bucureștiul devine, din nou, unul dintre punctele importante ale animației europene, odată cu cea de-a 21-a ediție a Festivalului Internațional de Film de Animație Animest.

Evenimentul începe vineri, 2 octombrie, și se desfășoară până pe 11 octombrie, în mai multe spații culturale din Capitală, între care Cinema „Elvire Popesco”, Cinema Muzeul Țăranului, Cinemateca Eforie, Institutul Cervantes, CINETic și Goethe-Institut.

Deschiderea oficială are loc vineri, de la ora 19:00, la Cinema Muzeul Țăranului, cu premiera națională a filmului „Viva Carmen!”, prezentat de producătorul francez Pierre-Henri Léon. Acțiunea este plasată în Sevilla anului 1845 și reimaginează opera „Carmen” prin povestea unei bande de copii ai străzii.

Tema centrală a ediției din acest an este natura, privită ca un ecosistem aflat într-o continuă transformare. Secțiunea tematică include trei calupuri de scurtmetraje – „What a Wonderful World”, „Human Nature” și „Mother Nature's Son” –, alături de filme precum „Pom Poko”, „Watership Down” și „Minuscule: Valea furnicilor pierdute”.

Programul dedicat copiilor, Minimest, include proiecții de weekend, o competiție jurizată exclusiv de copii și ateliere de animație și bandă desenată. Printre lungmetrajele pentru publicul tânăr se numără „Fata din nori”, „Secretul pițigoilor” și „Secretele junglei”. Încasările de la proiecția din 3 octombrie a filmului „O felină curajoasă” vor fi donate Asociației Save the Dogs.

Festivalul include și proiecții accesibilizate pentru persoane cu dizabilități, o selecție de filme realizate de liceeni din România și Republica Moldova, precum și întâlniri și masterclass-uri susținute de creatori internaționali.

Invitații ediției provin din Franța, Finlanda, Grecia, Belgia, Spania, Ungaria, Estonia și alte țări. Printre aceștia se numără regizorii Dimitri Planchon și Jean-Paul Guigue, Jenny Jokela, Anastasia Dimitra și animatorul belgian Mathieu Labaye.

La CINETic vor fi disponibile competiția de VR și showcase-ul Animest Playground, dedicat dezvoltatorilor români de jocuri. Festivalul programează și seri tematice de animație, inclusiv Trippy Animation Night, Animusic Night și Creepy Animation Night.

Ediția din acest an reunește 98 de producții internaționale și 10 scurtmetraje românești. Câștigătorii secțiunilor de scurtmetraj internațional și românesc sunt eligibili pentru lista candidaților la Premiile Oscar.