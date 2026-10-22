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Bătăi și haos în Parlamentul din Albania. Deputații s-au încăierat în timpul protestelor împotriva premierului Edi Rama

Bătăi și haos în Parlamentul din Albania. Deputații s-au încăierat în timpul protestelor împotriva premierului Edi Ramasursa: captură video
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Din cuprinsul articolului

Scene de o violență extremă au avut loc în Parlamentul de la Tirana, unde parlamentarii din opoziție și cei ai puterii au ajuns la confruntări fizice. Tensiunile au izbucnit pe fondul acuzațiilor aduse Guvernului de opoziție privind reprimarea brutală a protestatarilor care cer demisia prim-ministrului Edi Rama, după o săptămână marcată de tulburări severe în capitala țării.

Bătăi și haos în Parlamentul din Albania. Deputații s-au încăierat în timpul protestelor împotriva premierului Edi Rama

În timpul unei proceduri de vot aflate pe ordinea de zi, membrii opoziției s-au strâns în fața pupitrului la care se afla președintele Parlamentului, cerând oprirea imediată a ședinței din cauza evenimentelor din stradă. Deputații au afișat imagini care surprindeau chipul și rănile unui protestatar agresat de forțele de ordine.

Situația a scăpat rapid de sub control când opoziția a început să arunce cu apă și documente spre conducerea Parlamentului. Gestul a declanșat îmbrânceli și încăierări directe între parlamentari. Astfel de confruntări nu reprezintă o noutate pentru legislativul albanez, scena fiind martora unor incidente similare și în trecut.

Albania

Albania / Sursa foto: Arhiva EVZ

Reacțiile liderilor politici după confruntare

Reprezentanții opoziției susțin că acțiunile lor reflectă nemulțumirile populației și sprijină mișcările de stradă ale tinerilor. ”Deputaţii opoziţiei au decis azi să fie vocea revendicărilor studenţilor”, a declarat citat într-un comunicat liderul opoziţiei, Sali Berisha, şeful Partidului Democrat.

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De cealaltă parte, reprezentanții majorității guvernamentale susțin că opoziția încearcă să profite de tensiunile sociale pentru a obține avantaje politice. Un deputat din cadrul Partidului Socialist al lui Edi Rama, Pirro Vengu, a acuzat opoziţia, pe reţele de socializare, de faptul că încearcă ”să foloseasdcă tulburările drept o cale de revenire la putere”.

Proteste masive și solicitări de demisie

În paralel cu ședința din parlament, câteva sute de persoane au manifestat în fața clădirii legislative, fără ca de această dată să fie înregistrate confruntări cu poliția. Cu o seară înainte, pe străzile din Tirana au avut loc doar incidente izolate, iar organizațiile studențești au lansat un apel pentru o adunare națională de amploare la sfârșitul săptămânii.

Tinerii cer investiții mai mari în sistemul educațional și plecarea din funcție a premierului Edi Rama, pe care îl acuză de acte de corupție, solicitări formulate constant în ultimele luni.

Bilanțul violențelor din ultimele zile este grav, depășind 300 de răniți, printre care și numeroși polițiști, în timp ce zeci de participanți la proteste au fost reținuți. Vaga de nemulțumiri din statul balcanic a debutat încă din luna mai, fiind declanșată de un proiect turistic controversat ce are legături cu familia președintelui american Donald Trump.

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