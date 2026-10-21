Parchetul European a efectuat miercuri percheziții la sediile Parlamentului European din Bruxelles și Strasbourg, într-o anchetă care vizează suspiciuni de deturnare a fondurilor Uniunii Europene de către fostul grup politic Identitate și Democrație (ID), potrivit AFP.

Investigația privește perioada legislaturii 2019-2024, când din grupul ID făceau parte formațiuni precum Raliul Național (RN) din Franța și Vlaams Belang din Belgia. Cele două partide fac parte în prezent din grupul politic Patriots, care s-a delimitat de anchetă.

Reprezentanții grupului Patriots au subliniat că investigația vizează structurile administrative ale fostului grup Identitate și Democrație, care și-a încetat existența în 2024. Aceștia au susținut că actuala formațiune politică nu are continuitate juridică față de grupul anterior.

„Perchezițiile îl vizează pe fostul secretar general al grupului ID, în cadrul unei anchete privind acel fost grup. Grupul Patriots nu este vizat. Nu se efectuează percheziții în biroul niciunui reprezentant ales”, a declarat un reprezentant al grupului „Patriots”.

Noul grup politic îi reunește, printre alții, pe reprezentanții Raliului Național, condus de Jordan Bardella, și pe cei ai formațiunii belgiene Vlaams Belang.

Jordan Bardella, copreședintele grupului Patriots, a refuzat să comenteze ancheta.

Investigația Parchetului European urmărește suspiciuni privind deturnarea fondurilor UE alocate fostului grup Identitate și Democrație, în perioada 2019-2024.

În luna iunie, anchetatorii au desfășurat deja percheziții în mai multe state europene, inclusiv în Franța. Noile acțiuni de la Bruxelles și Strasbourg reprezintă o etapă suplimentară a investigației.

Parchetul European nu a putut fi contactat imediat pentru a confirma dacă au apărut noi elemente în dosar.

Parlamentul European a transmis că oferă sprijin autorităților care desfășoară investigația. Un purtător de cuvânt al instituției a declarat că Parlamentul „cooperează cu autoritățile competente”, „așa cum se obișnuiește”.

Parchetul European este un organism independent al Uniunii Europene, responsabil de investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE, inclusiv fraudele care implică fonduri europene.

Ancheta este în desfășurare, iar suspiciunile investigate nu reprezintă, în sine, o dovadă a vinovăției persoanelor vizate.