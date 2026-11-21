Persoanele cu vârste cuprinse între 46 și 75 de ani, cu studii medii și care locuiesc în mediul urban sunt cele mai predispuse să cadă victime fraudelor online prin care li se promit câștiguri din investiții în acțiuni și criptomonede. Pensionarii ocupă primul loc în statistici, urmați de angajați, iar prejudiciile înregistrate în primele nouă luni ale anului 2026 se ridică la zeci de milioane de euro și lei, arată o analiză realizată de Poliția Română.

Studiul Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității din cadrul Poliției Române a fost realizat pe baza a 1.624 de sesizări înregistrate la nivel național, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026. Datele au fost colectate de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și de inspectoratele de poliție județene, pentru conturarea profilului persoanelor înșelate prin false oportunități de investiții online.

Potrivit cercetării, mediul de rezidență reprezintă un factor important în riscul de victimizare. Aproape opt din zece persoane care au reclamat astfel de fraude locuiau în orașe. Mai exact, 79% dintre victime, respectiv 1.278 de persoane, proveneau din mediul urban.

În ceea ce privește statutul ocupațional, pensionarii au reprezentat 40,5% dintre victime, în timp ce persoanele angajate au însumat 38,9%. Situația este diferită față de cea înregistrată în urmă cu doi ani, când salariații se aflau pe primul loc în statisticile privind fraudele online cu investiții.

În perioada similară din 2024, Poliția înregistrase 1.555 de victime din rândul persoanelor angajate și 1.276 de victime pensionare. În ultimii doi ani, numărul angajaților care au reclamat astfel de înșelăciuni a scăzut cu 59,4%, în timp ce în cazul pensionarilor diminuarea a fost de 48,4%. Chiar și în condițiile acestei scăderi, pensionarii au ajuns să reprezinte cea mai mare categorie de victime.

Analiza arată că 64,1% dintre persoanele înșelate aveau între 46 și 75 de ani. Totuși, fraudele nu au vizat exclusiv această categorie de vârstă: cea mai tânără victimă avea 16 ani, iar cea mai în vârstă, 93 de ani.

Nivelul de educație apare, de asemenea, în profilul conturat de cercetători. Persoanele cu cel mult studii medii au reprezentat 50,7% dintre victime. Nici cei cu studii superioare nu au fost feriți de acest tip de înșelăciune, aceștia reprezentând 34,9% din totalul persoanelor păgubite.

Categoria în care au fost întâlnite cel mai frecvent victime a fost cea a persoanelor cu studii medii și cu vârste între 66 și 75 de ani.

În cele mai multe cazuri analizate, infractorii le-au cerut direct victimelor să transfere bani. Această metodă a fost folosită în 80,5% dintre sesizările din primele nouă luni ale anului 2026.

Modul de operare s-a schimbat față de cel întâlnit în aceeași perioadă din 2024. Atunci, instalarea unor aplicații era principala metodă prin care victimele erau convinse să trimită bani, fiind întâlnită în 66,05% dintre cazuri. Datele actuale indică, în schimb, o pondere mult mai mare a solicitărilor directe de transferuri.

Înșelăciunile au avut cel mai des ca pretext investițiile în acțiuni. Poliția a identificat 872 de astfel de situații, reprezentând 53,7% din totalul sesizărilor analizate. În alte 385 de cazuri, adică aproximativ 23,7%, victimelor li s-a promis că banii vor fi investiți în criptomonede.

Sumele pierdute de victime se ridică la valori importante. În 1.346 de cazuri, banii au fost plătiți în lei, prejudiciul total depășind 73,6 milioane de lei.

În alte 260 de situații, transferurile au fost efectuate în euro, iar valoarea totală a sumelor pierdute a fost de aproximativ 8,5 milioane de euro.

Datele centralizate de Poliția Română arată amploarea fraudelor online prezentate drept oportunități de investiții și schimbarea profilului persoanelor care ajung să fie înșelate. În perioada analizată, pensionarii au devenit categoria cel mai des întâlnită printre victime, iar metoda folosită cel mai frecvent a fost solicitarea directă a unor transferuri de bani.