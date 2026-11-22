Mai mulți suporteri ai echipei de fotbal Poli Timișoara au fost implicați sâmbătă după-amiază într-un conflict izbucnit într-o benzinărie din Târgu-Neamț, potrivit poliției.

Altercația a pornit de la un schimb de replici între suporteri și un tânăr de 23 de ani, aflat la volanul unui autoturism, și a continuat în parcarea unui supermarket din apropiere.

În urma incidentului, polițiștii și jandarmii au intervenit, iar zece persoane au fost sancționate contravențional.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, autoritățile au fost sesizate printr-un apel la 112, în jurul orei 17:51, cu privire la conflictul izbucnit într-o stație de carburanți din Târgu-Neamț.

Din primele verificări a reieșit că mai mulți suporteri ai formației Poli Timișoara se aflau în benzinărie, în patru microbuze, când între aceștia și un tânăr de 23 de ani a izbucnit un conflict spontan.

Tânărul ar fi fost deranjat de faptul că șoferul unuia dintre microbuze l-ar fi claxonat. Acesta ar fi coborât din autoturism, ar fi adresat injurii și ar fi luat o piatră, cu intenția de a o arunca spre microbuz.

În acel moment, mai mulți suporteri au coborât din vehicule, iar conflictul s-a extins după intervenția altor persoane.

Ulterior, suporterii s-au urcat în microbuze pentru a-și continua deplasarea. În timp ce vehiculele părăseau benzinăria, tânărul ar fi aruncat cu o piatră într-unul dintre ele, provocând spargerea unui geam lateral.

Mai multe persoane au coborât atunci din microbuze și au pornit în urmărirea tânărului prin parcarea unui supermarket din apropiere. Acesta a reușit să se refugieze în magazin, de unde a apelat numărul de urgență 112.

Toate persoanele implicate au fost conduse la sediul poliției pentru continuarea verificărilor. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe.

De asemenea, polițiștii au aplicat zece sancțiuni contravenționale, în urma intervenției pentru aplanarea conflictului.