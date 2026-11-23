Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) urmează să prezinte luni, 23 noiembrie, de la ora 19:00, la Camera Deputaților, propriul raport privind anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. Evenimentul a fost anunțat de formațiunea politică, iar liderul partidului, George Simion, a criticat faptul că președintele Nicușor Dan nu a făcut public până acum raportul pe care îl promisese în legătură cu decizia Curții Constituționale.

Evenimentul are loc la aproape doi ani de la anularea scrutinului prezidențial din 2024, subiect pentru care reprezentanții AUR au solicitat în repetate rânduri explicații din partea autorităților. Duminică, 22 noiembrie, George Simion a publicat pe Facebook un mesaj prin care a confirmat prezentarea raportului și l-a criticat pe șeful statului.

Liderul AUR a făcut referire la faptul că Nicușor Dan nu a prezentat până în prezent raportul privind anularea scrutinului prezidențial din 2024.

Potrivit formațiunii, documentul care urmează să fie făcut public luni seară are ca obiect împrejurările în care au fost anulate alegerile prezidențiale din decembrie 2024. Reprezentanții partidului susțin că, la aproape doi ani de la decizia Curții Constituționale, nu au fost oferite toate explicațiile privind anularea scrutinului.

AUR consideră că publicarea raportului promis de președintele Nicușor Dan este necesară pentru clarificarea motivelor care au stat la baza reluării întregului proces electoral.

Documentul care urmează să fie prezentat de AUR a fost anunțat anterior de deputata Laura Gherasim, președinta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții din Camera Deputaților. La sfârșitul lunii septembrie, parlamentara a afirmat că a încheiat redactarea unui raport referitor la anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și la justificările invocate pentru adoptarea acestei decizii.

„Am studiat documentele, am vorbit cu oamenii, am ascultat, am pus întrebări, am citit, am pus cap la cap piesele acestui puzzle (...) şi, astăzi, vă pot spune că raportul este finalizat", afirma Laura Gherasim într-un mesaj postat pe Facebook.

Deputata a explicat că demersul a pornit de la întrebările legate de motivele anulării alegerilor și de informațiile pe care instituțiile statului le-ar fi avut la dispoziție atunci când a fost luată decizia. În cadrul verificărilor, Gherasim a susținut că a analizat și posibilitatea ca anularea scrutinului să fi fost determinată de date care nu erau cunoscute publicului.

Parlamentara a criticat decizia din decembrie 2024, folosind expresia "asasinat al democraţiei", și a afirmat că raportul va prezenta concluziile cercetărilor sale.

Președintele Nicușor Dan a abordat subiectul anulării alegerilor prezidențiale într-o declarație făcută pe 10 noiembrie. Șeful statului a afirmat că explicațiile privind decizia din decembrie 2024 trebuie să includă atât aspectele financiare ale campaniei electorale, cât și informațiile referitoare la influența Rusiei. Acesta a susținut că au fost identificate diferențe între cheltuielile declarate oficial de un candidat și sumele utilizate efectiv în campania electorală.

„În ceea ce priveşte raportul privind anularea alegerilor, răspunsul l-am mai dat, dar îl rezum foarte pe scurt, a fost o neregulă evidentă financiară. Un candidat a anunţat zero cheltuieli de campanie şi sunt dovezi evidente de sume consistente care au fost cheltuite în această campanie şi investigaţiile aici sunt în curs, pe urma banilor, dar dovada că au fost sume consistente există", a spus preşedintele Nicuşor Dan.

Referitor la posibila implicare a Rusiei, Nicușor Dan a amintit că procurorul general prezentase anterior informații privind anumite fapte investigate. Șeful statului a afirmat că raportul privind anularea scrutinului trebuie să includă și contextul mai larg al acțiunilor de influență și dezinformare desfășurate în Europa.

Nicușor Dan a susținut că acțiunile de influență atribuite Federației Ruse nu vizează exclusiv România, ci se înscriu într-un fenomen care afectează mai multe state europene. Președintele a făcut referire la atacuri cibernetice, sabotaje și campanii de dezinformare, afirmând că toate aceste elemente trebuie luate în considerare la prezentarea raportului.

„Tabloul general este mult mai amplu. În România şi în Europa există în mod evident un război hibrid dus de Federaţia Rusă, cu sute de exemple de sabotaje în Europa, nu în România, în România câteva, cu sute sau poate mii de atacuri cibernetice, cu campanii de dezinformare dovedite în multe din aceste ţări şi în momentul în care o să avem raportul, îmi doresc ca tot acest tablou general să fie prezentat public", a subliniat preşedintele.

Declarațiile șefului statului au fost făcute în contextul discuțiilor privind publicarea documentului referitor la anularea alegerilor prezidențiale, pentru care nu a fost comunicat un termen definitiv.

Pe 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională a României a decis anularea procesului electoral pentru alegerea președintelui României.

Hotărârea a fost adoptată după desfășurarea primului tur al scrutinului, în urma căruia Călin Georgescu și Elena Lasconi se calificaseră pentru turul al doilea. Prin decizia din 6 decembrie, judecătorii constituționali au dispus reluarea întregului proces electoral, inclusiv a etapelor de organizare a alegerilor prezidențiale.

Anularea scrutinului reprezintă subiectul raportului pe care AUR urmează să îl prezinte luni, 23 noiembrie, de la ora 19:00, la Camera Deputaților.