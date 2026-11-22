Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, l-a criticat pe președintele Nicușor Dan, într-o declarație în care l-a comparat cu fostul premier Marcel Ciolacu și a acuzat administrația prezidențială că este preocupată de ascensiunea opoziției, în loc să se concentreze asupra problemelor economice ale României.

În mesajul său, publicat duminică, 22 noiembrie, senatorul AUR a invocat inflația, dificultățile cu care se confruntă gospodăriile, politica energetică și cheltuielile pentru achizițiile militare. Declarația vine după ce Nicușor Dan a afirmat că se teme de rezultatul alegerilor parlamentare din 2028, fără să ofere detalii suplimentare.

Petrișor Peiu a folosit o formulare ironică la adresa președintelui, pe care l-a comparat cu Marcel Ciolacu, fost lider al PSD și fost premier al României.

„Președintele Nicușor Dan este un Marcel Ciolacu fără șinșilă. Este, cu alte cuvinte, un olimpic internațional al cărui model politic este un personaj care s-a luptat toată viața cu bacalaureatul”, a afirmat senatorul, potrivit declarației transmise de AUR.

Peiu susține că, dacă președintele consideră că principala problemă politică este creșterea partidului de opoziție, în locul nemulțumirilor provocate de guvernare, atunci acesta nu înțelege suficient de bine realitatea politică și socială.

Liderul senatorilor AUR a continuat criticile, susținând că președintele ar considera confruntarea cu opoziția drept o soluție la problemele țării. În acest context, Peiu a făcut referire la Vladimir Putin și la fostul rege Carol al II-lea.

„Președintele Nicușor Dan crede că soluția actualei crize din țară este lupta statului cu opoziția, nu bună guvernare! Ei bine, cam la fel gândește și Putin și orice alt autocrat de pe glob. Fix la fel gândea și Carol al II-lea”, a declarat senatorul.

Aceste comparații fac parte din argumentația politică a liderului AUR și reprezintă evaluările sale asupra comportamentului președintelui.

Petrișor Peiu a invocat mai multe probleme economice și sociale despre care susține că alimentează nemulțumirea populației. Printre acestea se numără inflația, presiunea asupra bugetelor gospodăriilor și deciziile privind sectorul energetic.

Senatorul a criticat și achizițiile de armament, afirmând că România ar fi cheltuit 16,8 miliarde de euro pentru cumpărarea de echipamente militare fără licitație. Totodată, el a acuzat autoritățile că închid centrale și recurg la importuri de energie.

Afirmațiile privind cheltuielile militare, politica energetică și nivelul inflației reprezintă acuzațiile formulate de senator și nu sunt confirmate independent în acest material.

Criticile lui Peiu vin după declarațiile președintelui Nicușor Dan privind scrutinul parlamentar din 2028. Șeful statului a afirmat că se teme de un eventual rezultat al alegerilor, precizând ulterior că se referă la votul parlamentar și că nu dorește să dezvolte subiectul.

Tema ascensiunii AUR și a instabilității politice se înscrie într-un context mai larg, urmărit și de presa internațională. Reuters a relatat în iunie 2026 despre dificultățile formării unei majorități parlamentare și despre presiunile asupra guvernării, în condițiile în care AUR se afla în fruntea sondajelor de opinie.

Financial Times a relatat, de asemenea, despre problemele fiscale ale României, tensiunile politice și creșterea susținerii pentru AUR, într-un context marcat de presiuni bugetare și de dificultăți în implementarea reformelor.

Schimbul de critici reflectă tensiunile dintre președintele României și opoziție, în condițiile în care perspectiva alegerilor parlamentare din 2028 începe să influențeze discursul politic.