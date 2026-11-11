Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a oferit noi explicații după controversele provocate de petrecerea organizată cu ocazia botezului fiului său. Liderul PSD Timiș a criticat valul de comentarii apărute în spațiul public, în special cele referitoare la ținutele și accesoriile de lux purtate de invitați, și a susținut că evenimentul a fost prezentat într-o manieră exagerat de negativă, potrivit DeBanat.

Simonis a afirmat că petrecerea a fost una de familie, organizată pentru creștinarea celui de-al treilea copil al său. Politicianul a respins criticile și a spus că nu consideră că gazda trebuie să răspundă pentru alegerile vestimentare ale persoanelor invitate.

„S-a demonizat, satanizat, dacă doriți, o petrecere care avea la bază botezul, creștinarea unui copil, în mediul online. Eu îmi doresc ca băiețelul meu să rămână cu amintirea frumoasă a acestei petreceri, ca și ceilalți doi băieți ai mei, cărora le-am organizat astfel de petreceri și la care toată lumea s-a simțit foarte bine.

Nu vreau să intru în logica distructivă a adversarilor politici, care și ei au avut botezuri, și ei au avut nunți, și ei au avut invitați.

Știți, când inviți oameni, la noi, în Banat cel puțin, dar nu numai, în România, omul vine cu ce are mai bun pe el la o petrecere. Așa este în Banat. Și gazda încearcă să-l facă să se simtă cât mai bine pe cel care vine. Dar în niciun caz nu este treaba gazdei cum vine, cine vine, în ce se îmbracă un invitat la o petrecere.

Asta, dincolo de minciunile care s-au propagat în spațiul public cu privire la sume, și așa mai departe. A fost un eveniment intim de familie, unde am încercat ca oamenii să se simtă bine.”, a declarat Alfred Simonis pentru publicația citată.

Petrecerea organizată la Timișoara a reunit aproximativ 400 de invitați. Evenimentul a atras atenția prin decorurile elaborate, meniul pregătit și artiștii care au întreținut atmosfera.

Printre participanți s-au numărat și persoane din cercurile politice ale PSD, iar ținutele purtate de partenerele unor politicieni au devenit subiect de discuție în mediul online. Mai multe accesorii și articole vestimentare au fost evaluate la mii de euro.

Unul dintre cele mai comentate obiecte vestimentare de la botez a fost haina de blană purtată de Sorina Docuz, partenera fostului premier Marcel Ciolacu.

Potrivit informațiilor apărute în presă, aceasta ar fi confecționată din blană de șinșilă, iar valoarea unei asemenea piese ar putea ajunge la 12.000-17.000 de euro.

Discuțiile au vizat și proveniența hainei. Un presupus magazin din Istanbul, de unde aceasta ar fi fost cumpărată, a publicat un mesaj pe Instagram. Pagina respectivă ar fi fost creată chiar în ziua de luni, când au început controversele legate de articolele din blană purtate la botez.