În timp ce noi munceam, ei puneau mâna pe țară

Există, cred că și pe Netflix, un film cu Sandra Bullock, “În timp ce tu dormeai”, care mi s-a părut foarte simpatic. Nu e un masterpiece care să îți rămână în minte.

Un bărbat ajunge în comă, iar în absența lui se înlănțuie întâmplări și încurcături care îi schimbă total viața. El doarme, iar în jurul lui se rescrie povestea.

De ce mi-am amintit de film? Pentru că titlul lui mi se pare o introducere foarte bună în povestea noastră, pe care o voi descrie în acest articol. Numai că noi nu dormeam. Noi munceam…

În timp ce ne vedeam de serviciu, de familie, de rate și de toate obligațiile unei vieți normale, unii își făceau planuri despre cum să ajungă cât mai sus în politică. Noi ne întrebam cum să ne facem mai bine meseria. Ei căutau omul de care să se agațe.

Școala? Pregătirea profesională? Experiența într-un domeniu? Pentru un anumit tip de carierist politic, toate acestea sunt detalii prea mici. Esențial este să găsești un cârlig: un lider, un protector, un anturaj, o relație potrivită. Să intri în cerc și să înveți repede cui trebuie să îi spui “șefu”.

De acolo începe ascensiunea. Mai întâi ești util. Suporți toanele oricui îți este superior, chiar și jigniri. Apoi devii indispensabil, măcar în propria prezentare.

Primești o funcție, mică la început, intri pe o listă, mai faci un pas.

Îți adaptezi convingerile după omul care te poate promova și descoperi că răbdarea în anticameră poate fi mai rentabilă decât anii petrecuți într-o profesie.

Nu vorbesc despre toți cei care intră în politică. Vorbesc despre cei pentru care politica este, de la început, un plan personal de reușită. Ce ai de făcut pentru comunitate se mai discută. Ce ai de obținut pentru tine este foarte clar.

Să ajungi la putere. Să fii la conducere. Să depindă alții de semnătura ta. Și, din acel moment, să fii “rezolvat”.

Aș vrea să fie foarte clar: vorbesc despre o chestiune transpartinică, valabilă pentru absolut toate partidele din România. Niciunul nu are imunitate morală și nici dreptul să arate cu degetul fără să se uite în propria curte. Sigla se schimbă. Tipul acesta de personaj și felul în care înțelege puterea se regăsesc peste tot.

Unii au stat mai mult la guvernare, alții mai puțin. Unii nu au ajuns încă și își prezintă lipsa ocaziei drept certificat de bună purtare. Numai că faptul că n-ai fost la butoanele guvernării nu dovedește de la sine că ești diferit.

Pentru carieriștii despre care vorbesc, diferența este timpul petrecut la masă. Unii s-au înfruptat ani la rând, alții au apucat doar câteva feluri, iar cei care încă așteaptă la ușă pot avea foamea cea mai mare. Nu confund foamea de funcții cu dorința de a face ceva pentru țară, oricât de frumos ar fi ambalată în discursuri.

Tocmai de aceea, aceeași măsură trebuie aplicată tuturor: celor care conduc, celor care au condus și celor care ne promit că, odată ajunși acolo, vor fi cu totul altfel. Promisiunea se verifică prin comportament, nu prin culoarea carnetului de partid.

Odată ajuns acolo sus, se schimbă TOT. Telefonul sună, agenda se umple, lumea te caută. Unul vrea un post, altul o recomandare, altul o ușă deschisă. Unii cer doar să fie primiți, ca să poată spune mai departe că au intrare la tine.

Și aici apare întrebarea: câți dintre cei care vin cu o rugăminte simt că trebuie să fie pregătiți și financiar, nu doar cu argumente?

Nu este nevoie ca fiecare obligație să fie rostită. Într-un mediu construit pe dependențe și favoruri, oamenii învață repede ce se așteaptă de la ei. Cine trebuie felicitat, la ce eveniment trebuie să participe, cât de generoasă trebuie să fie atenția. Like-uri pe social media, o daaaa, nu doar tu, dar și familia ta trebuie să dai like-uri celui care te sprijină.

Zilele de naștere capătă altă amploare. Crăciunul, Revelionul, Paștele sunt atent organizate. Nunta și botezul devin ocazii de reprezentare, cu invitați care au grijă să fie văzuți și daruri costisitoare despre care presa are tot dreptul să pună întrebări.

Te-ai căsătorit de mult, dar n-ai făcut petrecerea? O poți face și după zece ani, când ai ajuns suficient de important, ministru, președinte al Senatului, nu? E alt nivel, alte daruri, ce sens avea acum zece ani cînd erai mic-mic. Desigur, fiecare are dreptul să își sărbătorească viața cum dorește. Dar când invitații sunt oameni ale căror interese se întâlnesc cu funcția sărbătoritului, discuția nu mai este doar despre gusturi și meniuri.

Pe măsură ce cariera politică avansează, publicul vede uneori și un salt spectaculos al nivelului de trai. Case mari, mașini scumpe, vacanțe exclusiviste. Și încearcă să înțeleagă legătura dintre veniturile cunoscute și cheltuielile afișate.

Aici începe iritarea. De ce întreabă presa? De ce se uită lumea? De ce nu este respectată viața privată?

Pentru că, dragi oameni politici, funcția publică presupune răspundere publică.

Oamenii au dreptul să poată urmări evoluția averii celor care le cer votul și le administrează banii.

Cu cât informațiile sunt mai greu de verificat, cu atât neîncrederea crește.

E interesant că majoritatea au credite la bancă care pot fi explicația unor achiziții. Un credit este ceva firesc și nu dovedește nimic suspect prin simpla lui existență. Dar explicația nu se poate opri la “am luat un împrumut”. Din ce venituri sunt plătite ratele? Cum se împacă ele cu restul cheltuielilor? Există o proporție credibilă între câștiguri, datorii și stilul de viață?

Acestea sunt întrebări normale. Nu ar trebui să fie nevoie de o anchetă de presă ca să primească răspunsuri clare.

Poate cel mai trist este modelul de succes pe care îl lăsăm în urmă.

Noi le spunem copiilor să învețe, să muncească, să își construiască o meserie. Apoi ei văd că vizibilitatea, accesul și luxul pot veni mult mai repede din apropierea de putere.

Văd copii de oameni influenți politic care afișează un nivel de trai pentru care alții muncesc o viață. Mașini scumpe, mese în cluburi exclusiviste, șampanii comandate pentru spectacol, anturaje întreținute din bani a căror proveniență rareori mai interesează pe cineva în mijlocul petrecerii.

Nu este o vină să ai părinți în funcții politice. Nu este o vină să primești sprijinul familiei. Problema apare când privilegiul este prezentat drept merit, iar apropierea de funcția părintelui ține loc de realizare personală.

Metehnele se pot transmite și ele. Copilul care crește văzând că toată lumea îi cere ceva tatălui poate ajunge să creadă că oamenii îi sunt datori din naștere. Că regulile se negociază. Că există mereu cineva care rezolvă. Că munca este pentru cei fără intrare.

Și atunci cu ce autoritate mai vorbim despre educație, competență și responsabilitate?

Așa că, în timp ce noi munceam, plăteam taxe și încercam să ținem în picioare câte o afacere, o familie sau pur și simplu propria viață, acești oameni își construiau rețelele.

Noi acumulam experiență. Ei acumulau acces. Noi ne făceam planuri în funcție de salariu. Ei își făceau planuri în funcție de următoarea funcție.

Astăzi, unii dintre ei ne explică de ce trebuie să strângem cureaua. Ne cer răbdare, disciplină și sacrificii. Ne spun ce își permite țara, în timp ce propriile lor vieți par tot mai puțin afectate de limitele despre care vorbesc.

Nu pretind că orice avere este suspectă sau că orice politician este un profitor. Pretind însă să putem pune întrebări și să primim răspunsuri. Să vedem o legătură între competență și funcție, între venituri și avere, între discursul despre sacrificiu și comportamentul personal.

În filmul cu Sandra Bullock, omul se trezește și descoperă că, în lipsa lui, povestea a luat-o într-o direcție neașteptată.

Noi ne-am ridicat ochii din muncă și am descoperit că oameni pe care nu i-am fi angajat să ne administreze propria viață au ajuns să ne administreze țara.

În timp ce noi ne câștigam existența, ei își pregăteau puterea. Acum, din puterea aceea, ne fac nouă regulile de viață.