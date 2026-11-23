Primăria Capitalei a stabilit data de 27 noiembrie 2026 pentru aprinderea iluminatului festiv din București, odată cu deschiderea Târgului de Crăciun din Piața Constituției. Aproximativ șase milioane de luminițe vor decora principalele bulevarde și piețe ale orașului, iar instalațiile vor rămâne aprinse până în luna ianuarie, după sărbătoarea Sfântului Ioan. În paralel, bucureștenii vor putea vizita târgurile de Crăciun organizate în mai multe zone ale Capitalei.

Pentru sezonul sărbătorilor de iarnă din 2026, municipalitatea a pregătit aproximativ șase milioane de luminițe, care vor fi amplasate pe unele dintre cele mai circulate artere ale Capitalei.

Instalațiile au fost montate sau sunt programate pentru următoarele zone:

Decorurile vor include instalații luminoase de diferite dimensiuni, amplasate pe bulevarde și în piețele centrale. Iluminatul festiv va rămâne funcțional și după încheierea Târgului de Crăciun din Piața Constituției, până după sărbătoarea Sfântului Ioan din luna ianuarie.

Târgul de Crăciun organizat de Primăria Municipiului București va avea loc în Piața Constituției, începând de vineri, 27 noiembrie. Vizitatorii vor găsi căsuțe cu produse tradiționale, obiecte realizate de meșteri populari și creatori locali, dar și zone dedicate preparatelor culinare specifice sezonului rece.

Oferta gastronomică va cuprinde mâncăruri tradiționale preparate pe loc, deserturi, produse alimentare ambalate, băuturi calde, vin fiert și cafea.

Vor exista și spații pentru comercializarea decorațiunilor, obiectelor handmade și produselor naturiste pentru îngrijire. Pentru copii vor fi amenajate Căsuța lui Moș Crăciun și alte atracții, iar bradul de Crăciun va face parte din decorul evenimentului.

Deschiderea târgului, programată pentru 27 noiembrie, va fi marcată de un concert susținut de Fuego.

În următoarele zile sunt programate spectacole cu Bere Gratis, Gheorghe Zamfir, Vunk și Loredana Groza, precum și alte momente muzicale. Potrivit programului comunicat de Primăria Capitalei, Bere Gratis și Gheorghe Zamfir vor urca pe scenă pe 28 noiembrie, Vunk va cânta pe 29 noiembrie, iar Loredana Groza și Banda Agurida vor susține un concert pe 30 noiembrie.

De Ziua Națională a României, pe 1 decembrie, programul artistic îi va include pe Ioana-Maria, Doinița și Ionuț Dolănescu. Târgul din Piața Constituției va putea fi vizitat până pe 27 decembrie 2026.

Primăria Sectorului 6 organizează o nouă ediție a West Side Christmas Market, în Parcul Drumul Taberei. Evenimentul se va deschide joi, 26 noiembrie, când vor fi aprinse și instalațiile luminoase din parc. Pentru vizitatori au fost pregătite concerte, seri de colinde, standuri cu preparate culinare și produse realizate manual, precum și activități pentru copii.

Printre principalele atracții se numără roata panoramică, patinoarul și caruselul. Deschiderea West Side Christmas Market va fi marcată de un concert susținut de Irina Rimes.

Târgul va rămâne deschis până pe 27 decembrie, iar accesul publicului va fi gratuit.

Primul târg de Crăciun deschis în București în acest sezon este cel organizat în grădina Operei Comice pentru Copii. Evenimentul „Poveste de Crăciun” a început pe 20 noiembrie și se va desfășura până pe 22 decembrie 2026.

Spațiul a fost amenajat cu decorațiuni luminoase, instalații tematice și zone pentru spectacole și activități dedicate copiilor. Programul cuprinde colinde, ateliere și atracții de sezon, într-un decor inspirat din poveștile de iarnă.

Intrarea la târg este gratuită, însă participarea la anumite activități și ateliere presupune utilizarea Cardului OCC.

Cardul costă 3 lei, se achiziționează o singură dată și poate fi reîncărcat pentru participarea la activitățile disponibile în cadrul evenimentului.