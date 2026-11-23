Un cheeseburger gustos nu trebuie să fie comandat de la restaurant sau de la fast-food. Poate fi pregătit foarte ușor și acasă, cu ingrediente simple, dacă ții cont de câteva detalii importante. Secretul stă în alegerea cărnii, temperatura tigăii, brânza care se topește perfect și sosul care completează aromele.

Pentru un rezultat cât mai bun, carnea trebuie să rămână suculentă la interior, iar chifla să fie ușor rumenită la exterior. Iată cum poți pregăti un cheeseburger delicios, chiar în propria bucătărie.

300 g carne tocată de vită, cu aproximativ 20% grăsime

2 chifle pentru burger

2 felii de cheddar

1 ceapă roșie mică

1 roșie

Câteva frunze de salată verde

2-4 felii de castraveți murați

Sare

Piper negru proaspăt măcinat

Puțin unt pentru rumenirea chiflelor

Pentru sos

2 linguri de maioneză

1 lingură de ketchup

1 linguriță de muștar

1 linguriță de zeamă de castraveți murați

Puțină boia dulce

1. Pregătirea sosului

Într-un bol mic, amestecă maioneza, ketchupul, muștarul și zeama de castraveți murați. Adaugă puțină boia dulce și omogenizează până obții un sos cremos. Pune-l la frigider cât timp pregătești restul ingredientelor.

2. Formarea chiftelelor

Împarte carnea de vită în două porții egale și formează două chiftele rotunde, puțin mai mari decât diametrul chiflelor. Nu frământa prea mult carnea, deoarece burgerii pot deveni denși și mai puțin fragezi.

Apasă ușor în centrul fiecărei chiftele pentru a preveni umflarea acesteia în timpul gătirii.

3. Gătirea cărnii

Încinge bine o tigaie sau o tigaie grill. Așază chiftelele și lasă-le să se rumenească aproximativ 3-4 minute pe fiecare parte, în funcție de grosime. Asezonează cu sare și piper.

4. Adăugarea brânzei

Cu aproximativ un minut înainte de finalul gătirii, pune câte o felie de cheddar peste fiecare chiftea. Acoperă tigaia cu un capac pentru câteva momente, astfel încât brânza să se topească frumos și să îmbrace carnea.

5. Rumenirea chiflelor

Taie chiflele în două și unge interiorul cu puțin unt. Pune-le într-o tigaie încinsă și lasă-le până când devin ușor aurii. Acest pas este important, deoarece împiedică pâinea să se înmoaie prea repede de la sos.

6. Asamblarea cheeseburgerului

Unge partea de jos a chiflei cu sosul pregătit anterior. Adaugă salata verde, carnea cu cheddar topit, feliile de roșie, ceapa roșie și castraveții murați.

Pune puțin sos și pe partea superioară a chiflei, apoi așaz-o peste restul ingredientelor.