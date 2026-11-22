Plăcinta cu pere este acel desert care aduce în bucătărie aromele toamnei și gustul preparatelor făcute în casă. Varianta de post este la fel de gustoasă, iar aluatul pufos și umplutura dulce, cu parfum de scorțișoară, transformă această rețetă într-o alegere potrivită pentru întreaga familie. În satele din Transilvania, gospodinele o pregătesc pentru masa de duminică, mai ales în perioada postului.

Pentru aluat:

500 g făină;

250 ml apă călduță;

100 ml ulei;

7 g drojdie uscată;

3 linguri de zahăr;

un plic de zahăr vanilat;

un praf de sare;

coaja rasă de la o lămâie.

Pentru umplutură:

5-6 pere bine coapte;

3-4 linguri de zahăr, în funcție de cât de dulci sunt fructele;

o linguriță de scorțișoară;

2 linguri de griș;

zeama de la jumătate de lămâie.

Mai întâi se pregătește aluatul. Drojdia se amestecă împreună cu o lingură de zahăr și câteva linguri de apă călduță, apoi se lasă aproximativ 10 minute, până când începe să se activeze.

Într-un vas încăpător se pune făina, se adaugă sarea, zahărul rămas, zahărul vanilat și coaja de lămâie. Se toarnă drojdia activată, apa călduță și uleiul, apoi ingredientele se amestecă până când se formează un aluat omogen.

Aluatul se frământă câteva minute, până devine elastic și nu se mai lipește de mâini. Vasul se acoperă cu un prosop curat și se lasă la dospit aproximativ o oră, într-un loc călduț.

Între timp, se pregătește umplutura. Perele se spală, se curăță de coajă și se dau pe răzătoare sau se taie în cubulețe mici. Acestea se pun într-o tigaie, împreună cu zahărul și zeama de lămâie. Se lasă pe foc câteva minute, până când scade o parte din lichid.

La final se adaugă scorțișoara și grișul, care va absorbi umezeala rămasă. Umplutura se lasă să se răcească înainte de folosire.

După ce aluatul și-a mărit volumul, se împarte în două bucăți. Fiecare parte se întinde într-o foaie potrivită pentru tava de copt. Prima foaie se așază într-o tavă unsă cu puțin ulei sau tapetată cu hârtie de copt, iar peste ea se distribuie uniform umplutura de pere.

Se acoperă cu cea de-a doua foaie, iar marginile se lipesc ușor. Plăcinta se înțeapă din loc în loc cu o furculiță și se introduce în cuptorul preîncălzit la 180 de grade.

După ce se răcește, plăcinta se poate pudra cu zahăr. Se taie în pătrate sau dreptunghiuri și se servește simplă, alături de o cafea sau un ceai cald.

Plăcinta cu pere de post este fragedă, aromată și potrivită atât pentru zilele de post, cât și pentru momentele în care este dorit un desert de casă, pregătit din ingrediente simple.