Rusia a lansat luni acuzații dure la adresa Estoniei, stat membru NATO și al Uniunii Europene, susținând că mai multe decizii și acțiuni ale autorităților de la Tallinn riscă să provoace un conflict direct. Declarațiile vin după ce Estonia a anunțat că va închide temporar punctele de trecere a frontierei cu Rusia, potrivit Reuters.

Autoritățile estoniene au anunțat că vor închide punctele de trecere a frontierei cu Rusia începând cu 1 decembrie. Măsura ar urma să rămână în vigoare cel puțin șase luni.

Decizia a fost luată după ce Estonia a acuzat serviciile de securitate ruse că ar fi organizat o tentativă de incendiere a unei companii estoniene din industria de apărare. Moscova a respins acuzațiile privind implicarea sa în acest incident.

În urma anunțului privind închiderea frontierei, Ministerul rus de Externe l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Estoniei la Moscova și i-a transmis un protest oficial.

Ulterior, instituția rusă a publicat o declarație în care a criticat deciziile autorităților estoniene și a avertizat asupra riscului unui conflict.

„Diplomatului estonian i s-a spus încă o dată că astfel de acţiuni provocatoare şi extrem de periculoase sunt pe punctul de a declanşa un război deschis cu Rusia”, a declarat ministerul rus.

Printre acuzațiile formulate de Moscova se numără și presupusa permisiune acordată Ucrainei de a utiliza în secret spațiul aerian estonian pentru atacuri asupra unor obiective rusești.

Rusia mai susține că Estonia încearcă să blocheze circulația navelor comerciale rusești în Marea Baltică, să interzică tranzitul cerealelor din Rusia și Belarus, să restricționeze folosirea limbii ruse și să închidă Biserica Ortodoxă Rusă.

Ministerul rus de Externe a transmis că Moscova își rezervă dreptul de a lua măsuri ca urmare a acestor acțiuni.

„Partea rusă îşi rezervă dreptul de a lua măsuri politice şi diplomatice cuprinzătoare menite să protejeze interesele naţionale ale Rusiei şi drepturile legitime ale cetăţenilor săi”, a declarat ministerul.

Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei nu a răspuns punctual tuturor acuzațiilor formulate de Moscova, însă a negat că ar permite utilizarea teritoriului național pentru operațiuni militare ucrainene.

„Deşi, în general, nu comentăm şi nu ne implicăm în naraţiunile de propagandă ruseşti, în acest caz putem reitera faptul că Estonia nu a permis niciodată şi nu va permite niciodată ca teritoriul său să fie folosit pentru operaţiuni militare de către o altă ţară”, a afirmat acesta.

Reprezentanții diplomației estoniene au adăugat că și alte state din regiune au transmis aceeași poziție.

„Şi alte ţări din regiunea noastră şi-au exprimat clar această poziţie”, a declarat ministerul.

Rusia a acuzat în repetate rânduri Estonia și alte state NATO din regiunea baltică că ar permite dronelor ucrainene să traverseze spațiul lor aerian pentru a lovi ținte rusești.

Drone ucrainene au pătruns în mai multe rânduri în spațiul aerian al unor state membre NATO. Kievul a susținut că astfel de incidente sunt provocate de bruiajul semnalelor de către Rusia.

Țările NATO au respins acuzațiile potrivit cărora ar permite intenționat folosirea spațiului lor aerian pentru operațiuni militare ucrainene. Aliații au atribuit Rusiei responsabilitatea pentru escaladarea tensiunilor, în contextul invaziei declanșate împotriva Ucrainei în 2022.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a menționat situația din Estonia, alături de incursiunea rachetelor rusești în Polonia de săptămâna trecută, printre evenimentele urmărite de alianță.

Oficialul a afirmat că NATO analizează permanent capacitățile de apărare și descurajare și poate lua măsuri suplimentare dacă situația o impune.

„Observăm situaţii în Polonia şi Estonia etc.”, a spus Rutte.

„În ceea ce priveşte domeniul militar, vom evalua întotdeauna capacităţile noastre de descurajare şi apărare şi vom face ajustări acolo unde este necesar”, a adăugat el.