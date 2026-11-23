Premierul României, Luca Niculescu, a oferit un amplu interviu publicației franceze L’Express, în care a analizat principalele provocări economice și de securitate cu care se confruntă țara noastră. Șeful Executivului de la București a subliniat importanța strategică a regiunii, eforturile depuse pentru protejarea navigației, dar și perspectivele de redresare financiară pentru populație și mediul de afaceri.

Într-un context geopolitic tensionat, șeful Guvernului a atras atenția asupra riscurilor majore din proximitatea granițelor noastre, arătând că Bucureștiul colaborează activ cu partenerii regionali și europeni pentru a menține stabilitatea.

„Marea Neagră a devenit unul dintre principalele puncte fierbinţi ale planetei”, a declarat Luca Niculescu, subliniind că autoritățile române, alături de cele bulgare și cu sprijinul Uniunii Europene și al NATO, implementează măsuri concrete pentru securizarea rutelor maritime.

Oficialul român a detaliat și presiunile externe la care este supusă țara noastră din cauza proximității față de conflictul din regiune: „Situată la graniţa de est a Uniunii Europene, România este ţinta unor campanii intense de dezinformare conduse de Rusia. Situaţia de securitate din Marea Neagră este, de asemenea, foarte îngrijorătoare”.

Pentru a contracara aceste amenințări, România a demarat mai multe proiecte comune de apărare și supraveghere navală și aeriană.

„Astăzi, această rută maritimă a devenit unul dintre principalele puncte fierbinţi ale planetei. Împreună cu Bulgaria şi Turcia, am creat Grupul operaţional de luptă împotriva minelor din Marea Neagră, pentru a asigura siguranţa traficului maritim în apropierea coastelor noastre. Împreună cu Bulgaria şi cu sprijinul Uniunii Europene punem în aplicare, de asemenea, un sistem comun însărcinat cu detectarea dronelor navale şi a navelor din flota-fantomă rusă, dar şi cu protejarea infrastructurilor critice, precum cablurile submarine şi platformele offshore. În fine, pentru a ne consolida apărarea, dezvoltăm drone împreună cu industriaşii ucraineni”, a explicat premierul.

Șeful Executivului a punctat că România beneficiază de garanțiile de securitate ale Alianței Nord-Atlantice, precizând că „România nu este singură”, dar și că statul își asumă o creștere semnificativă a investițiilor în domeniul militar și al infrastructurii strategice.

„În ceea ce priveşte cheltuielile noastre militare, acestea sunt în continuă creştere. Ponderea din PIB alocată apărării va creşte la 3,5 % din PIB în câţiva ani. La această sumă trebuie adăugate cheltuielile pentru infrastructurile aşa-numite «duale», deoarece acestea servesc atât scopurilor civile, cât şi celor militare. De exemplu, autostrăzile pe care le construim împreună cu Moldova şi cu Ucraina. În câţiva ani, vom ajunge la 5 %”, a anunțat Luca Niculescu.

Referindu-se la trupele americane dislocate pe teritoriul național, premierul a apreciat că prezența acestora „este foarte importantă” și a oferit detalii despre cooperarea militară recentă cu Washingtonul.

„Menţinem contacte strânse cu administraţiile americane, indiferent de orientarea lor politică (...) De asemenea, cred că toată lumea conştientizează importanţa strategică a României în Europa. În luna martie a acestui an, în contextul operaţiunii «Epic Fury» [N.R.: campania militară împotriva Iranului], am autorizat, cu titlu temporar, primirea pe bazele noastre a avioanelor americane de realimentare, precum şi a echipamentelor de supraveghere şi comunicaţii prin satelit. Autorizaţia română se referea exclusiv la aceste mijloace de sprijin”, a precizat oficialul român.

Pe plan intern, Luca Niculescu a recunoscut dificultățile financiare prin care trec cetățenii din cauza inflației și a facturilor la energie, în paralel cu nevoia de a echilibra finanțele statului.

„România traversează o perioadă complexă, cu provocări importante. Pe plan economic, trebuie să reducem deficitul bugetar (...) Românii s-au confruntat cu doi ani de eforturi bugetare. Puterea de cumpărare este sub presiune, facturile la gaz şi electricitate au crescut, iar inflaţia rămâne ridicată”, a admis șeful Guvernului.

Cu toate acestea, premierul transmite un mesaj de încredere pentru perioada următoare, dând asigurări că nu vor fi majorate taxele și că economia va intra pe o pantă ascendentă.

„Înţeleg îngrijorările românilor faţă de creşterea costului vieţii. Multe familii trec printr-o perioadă dificilă şi suntem pe deplin conştienţi de acest lucru. Dar există şi motive de optimism. Preconizăm o revenire a creşterii economice în 2027. România dispune de întreprinderi dinamice şi beneficiază de investiţii importante, în special graţie fondurilor europene. Potenţialul său de dezvoltare rămâne considerabil. Trebuie să ne asanăm finanţele publice, să colectăm mai eficient impozitele (fără a le majora) şi să combatem evaziunea fiscală. De asemenea, pregătim măsuri pentru a sprijini întreprinderile, investiţiile şi crearea de locuri de muncă”, a mai spus Niculescu.

Întrebat despre argumentele care recomandă țara noastră în fața capitalului străin, premierul a enumerat avantajele geografice, energetice și resursele umane de care dispune România.

„Pentru că ţara noastră are numeroase atuuri, dintre care unele rămân insuficient cunoscute. Suntem a doua economie din Europa Centrală şi de Est, cu o populaţie numeroasă şi o piaţă internă dinamică. Poziţia noastră geografică reprezintă, de asemenea, un avantaj. Avem ieşire la Marea Neagră, cu un port important, Constanţa. Acesta este un atuu pentru întreprinderile care doresc să-şi apropie producţia de pieţele europene. De asemenea, dispunem de un sector energetic solid, deoarece producţia noastră internă ne permite să ne acoperim aproape în totalitate nevoile. Economia noastră este diversificată şi dispunem de o forţă de muncă calificată, în special în domeniul noilor tehnologii. Mulţi tineri vorbesc fluent limba engleză, iar mulţi vorbesc şi limba franceză”, a subliniat liderul de la București.

În finalul interviului acordat publicației L’Express, Luca Niculescu a vorbit și despre miza scrutinului prezidențial din Franța și impactul acestuia asupra viitorului blocului comunitar.

„Ne dorim o Franţă care să aibă o voce importantă în Europa şi în lume. Fără Franţa, Europa ar fi diferită. Avem nevoie de o Franţă europeană. Aş adăuga că Franţa se simte mai bine când Europa se simte bine”, a punctat premierul.

Deși a evitat să se pronunțe direct asupra candidaților dintr-un alt stat, șeful Executivului a remarcat dinamica imprevizibilă a finalului de campanie electorală, precizând că „ultimele zile de campanie contează foarte mult şi pot schimba situaţia, uneori chiar în ultimele ore”.

„Aşadar, nimic nu este încă decis…”, a conchis premierul Luca Niculescu.