Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, însoțit de o delegație de oameni de afaceri români, a participat, în data de 17 noiembrie a.c., în Qatar, la Doha, la o întâlnire de lucru cu cu dl. Mohamed Bin Ahmed Bin Twar Al Kuwari, prim-vicepreședinte al Camerei Qatar (Qatar Chamber), în marja vizitei ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, dl. Daniel Zamfir.

Președintele CCIR a fost însoțit de o delegație de oameni de afaceri români, a participat, îm data de 16 noiembrie a.c., în Qatar, la Doha, la o întâlnire de lucru cu mediul de afaceri qatarez, în marja vizitei ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Zamfir.

Președintele CCIR a evidențiat avantajele pe care România le oferă investitorilor din Qatar, cu accent pe rolul Portului Constanța ca poartă de acces către piața europeană.

„Așteptăm ca investitorii din Qatar să vină în România și să ia în considerare țara noastră ca platformă strategică pentru dezvoltarea afacerilor. Dincolo de avantajele poziției geografice, România dispune de Portul Constanța, cel mai mare port de la Marea Neagră, cu o suprafață de aproximativ 4.000 de hectare.

Constanța nu este doar un port maritim, ci și unul fluvial, deoarece Canalul Dunăre–Marea Neagră se varsă chiar în interiorul perimetrului portuar, ceea ce permite operațiuni de transbordare în condiții de maximă siguranță, fără manevre logistice complicate. Prin Dunăre, mărfurile pot ajunge în țări europene fără ieșire la mare, precum Serbia, Ungaria, Slovacia și Austria, și mai departe, până în Germania”, a declarat Mihai Daraban.

Ca pas concret în consolidarea relațiilor economice bilaterale, a fost discutată organizarea unui forum de afaceri româno-qatarez la București, în aprilie 2027.

La rândul său, reprezentantul Camerei Qatar a adresat companiilor românești invitația de a descoperi potențialul economic al Qatarului și a reafirmat disponibilitatea instituției de a facilita parteneriate între firmele românești și cele qatareze.

„Considerăm că între România și Qatar există un potențial economic important, care trebuie valorificat. Camera Qatar este deschisă colaborării și pregătită să sprijine crearea de parteneriate între companiile din cele două țări. Este timpul să operaționalizăm bunele relații dintre statele noastre”, a declarat Mohamed Bin Ahmed Bin Twar Al Kuwari.