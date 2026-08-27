Premierul și ministrul de Externe al Qatarului, șeicul Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ajunge joi la Teheran pentru a încerca relansarea eforturilor diplomatice dintre Statele Unite și Iran, în contextul în care conflictul se apropie de șase luni, iar disputa privind Strâmtoarea Ormuz rămâne nerezolvată, potrivit Reuters.

Vizita are loc după un nou schimb de acuzații între Washington și Teheran, pe fondul intenției SUA de a crește presiunea economică asupra Iranului și de a viza prin sancțiuni inclusiv partenerii comerciali ai regimului iranian.

Qatar, aliat al SUA și vecin al Iranului în Golf, a avut deja un rol de mediator între cele două părți.

Șeicul Mohammed bin Abdulrahman Al Thani va discuta la Teheran despre continuarea eforturilor de mediere ale Qatarului și despre evoluțiile recente din regiune.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a confirmat că vizita este programată pentru joi.

De partea sa, Ministerul de Externe al Qatarului a transmis că discuțiile vor viza și libertatea navigației prin Strâmtoarea Hormuz, precum și modalitățile prin care tensiunile regionale ar putea fi reduse pentru a permite reluarea dialogului.

Qatar a participat anterior la eforturile care au dus la armistițiul din iunie, însă înțelegerea temporară nu a produs până acum un acord diplomatic durabil.

Miza centrală a negocierilor rămâne Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial.

Înainte de începerea războiului, la 28 februarie, aproximativ o cincime din livrările mondiale de petrol treceau prin această zonă îngustă dintre Iran și Oman.

Situația s-a schimbat radical în ultimele luni. Datele de monitorizare a navelor citate de Reuters arată că fluxurile de petrol prin strâmtoare au coborât luni la aproximativ 5 milioane de barili pe zi, față de circa 20 de milioane de barili pe zi înainte de război.

Reducerea traficului are implicații directe pentru piața energetică mondială, deoarece orice blocaj prelungit poate afecta transporturile de petrol și poate amplifica presiunea asupra prețurilor.

Negocierile dintre Iran și Oman privind controlul traficului prin Strâmtoarea Ormuz continuă de mai multe săptămâni.

Miercuri, un purtător de cuvânt al Gardienilor Revoluției iraniene a declarat că Iranul și Omanul au ajuns la rezultate „acceptabile pentru ambele părți” în privința controlului asupra strâmtorii și a veniturilor generate.

Ulterior însă, o sursă iraniană de rang înalt a declarat că nu există încă un acord finalizat și că discuțiile privind detaliile continuă.

Această diferență de poziție arată că unul dintre principalele obstacole diplomatice rămâne încă nerezolvat.

Potrivit oficialilor iranieni, Teheranul leagă redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz de mai multe condiții adresate Washingtonului.

Printre acestea se numără încetarea blocadei americane asupra porturilor iraniene, ridicarea sancțiunilor și acordarea de compensații.

SUA și Iranul au încercat în ultimele luni să își consolideze controlul asupra acestei rute maritime strategice, iar disputa privind libertatea de navigație a devenit una dintre principalele teme ale conflictului.

În paralel, Washingtonul a anunțat intensificarea presiunii economice asupra Teheranului, inclusiv prin măsuri care ar putea afecta statele și companiile care continuă relațiile comerciale cu Iranul.

Vizita premierului Qatarului are loc într-un moment în care confruntările militare directe s-au redus semnificativ, însă nu există un progres decisiv spre un acord politic.

Reuters notează că forțele americane nu au raportat atacuri asupra Iranului de aproape o lună, în timp ce Washingtonul pare să pună un accent mai mare pe presiunea economică și pe sancțiuni.

În același timp, Iranul păstrează capacități de atac cu rachete și drone, iar securitatea maritimă din Golf rămâne o preocupare majoră. Organizația Maritimă Internațională a raportat 70 de incidente în Strâmtoarea Hormuz de la începutul conflictului, incidente în care au murit 19 marinari.

Vizita de joi de la Teheran va fi astfel unul dintre cele mai importante teste diplomatice din ultimele săptămâni. Qatar încearcă să readucă părțile la dialog, însă controlul Strâmtorii Hormuz și presiunea economică exercitată de SUA rămân două dintre cele mai dificile probleme de rezolvat.