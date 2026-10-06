Vlad Bălțățeanu, frizerul din Vâlcea, principalul suspect în dosarul privind moartea Valentinei Tănăsie, tânăra al cărei trup a fost descoperit într-o valiză ce plutea pe râul Olt, este adus azi din Elveția de o escortă a Poliției Române.

Băltățeanu (30 de ani) s-a aflat în custodia autorităților elvețiene, după ce a fost reținut la St. Gallen, pe 28 septembrie 2026. Numele său figura în Sistemul de Informații Schengen (SIS), fiind suspectat pentru comiterea infracțiunii de omor și dat în urmărire deoarece se sustrăgea măsurii arestării preventive.

Oficiul Federal de Justiție din Elveția a confirmat că suspectul nu a contestat extrădarea, iar procedura de predare către România s-a desfășurat rapid. Autoritățile elvețiene au comunicat cu polițiștii români că acest transfer trebuie făcut în maximum 18 zile.

„La data de 6 octombrie 2026, Poliția Română aduce în țară un bărbat, de 30 de ani, din Vâlcea, urmărit internațional, pentru săvârșirea infracțiunii de omor.

Acesta a fost preluat de polițiștii români, în urma procedurilor derulate împreună cu autoritățile elvețiene, pentru a fi condus, în județul Vâlcea, în vederea îndeplinirii procedurilor judiciare și punerii în executare a mandatului de arestare preventivă emis pe numele său.

Reamintim că, la data de 28 septembrie 2026, în jurul orei 23:00, bărbatul de 30 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de omor, în cazul tinerei de 28 de ani, și față de care a fost dispusă arestarea preventivă în lipsă, s-a prezentat la Poliția din Saint Gallen, Elveția.

Cooperarea internațională a fost realizată prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române”, a comunicat Poliția Română.

Investigațiile din casa bărbatului, necropsia cadavrului Valentinei, declarațiile unor martori și dispariția lui Vlad au dus la concluzia că acesta a comis crima.

Au apărut și alte tinere care au avut relații cu frizerul și au reclamat violențele la care au fost supuse până când au reușit să se rupă de abuzator.

Vlad nu este la prima faptă care s-a lăsat cu dosar penal. Polițiștii și procurorul din Horezu nu și-au făcut însă treaba profesionist atunci când, în septembrie 2022, Vlad Bălțățeanu, a fost acuzat de o minoră de 17 ani că a bătut-o groaznic, a sechestrat-o în locuința lui și apoi a violat-o. Abia în ziua în care frizerul a fot încarcerat în Elveția, acest dosar a fost trimis la Judecătoria Horezu spre judecare.

Tatăl fetei minore a depus plângere la Poliție. Au fost făcute cercetări, a fost realizată o expertiză medico-legală și au fost audiate persoane. Potrivit informațiilor publicate anterior, dosarul a rămas însă nesoluționat timp de patru ani.

În această perioadă, Bălțățeanu și-a continuat viața. A plecat la București, unde a lucrat într-un salon, iar ulterior s-a întors în județul Vâlcea, după moartea tatălui său. Acolo avea să o aducă și pe Valentina Ioana Tănăsie, tânăra de 28 de ani găsită moartă în valiza care plutea pe râul Olt.