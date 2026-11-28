Fraude cu livrări și colete false înainte de sărbători. Poliția Română a transmis o serie de recomandări pentru prevenirea tentativelor de înșelăciune în perioada sărbătorilor de iarnă, când numărul comenzilor online crește. Infractorii pot folosi notificări false de livrare, apeluri telefonice și colete nesolicitate pentru a obține bani, date personale sau informații bancare de la cumpărători.

În perioada 25 noiembrie 2026 – 27 februarie 2027, Poliția Română desfășoară la nivel național programul „Sărbători de iarnă în siguranţă”, destinat prevenirii infracțiunilor și creșterii gradului de siguranță a populației. În cadrul programului, Inspectoratul de Poliție Județean Brăila va organiza activități de informare și prevenire, adaptate riscurilor specifice sezonului rece.

Polițiștii au atras atenția că participarea la evenimente cu public numeros, intensificarea deplasărilor și creșterea numărului de tranzacții comerciale pot favoriza apariția unor tentative de fraude.

Odată cu înmulțirea comenzilor online înainte de Crăciun, cetățenii pot primi mesaje sau apeluri telefonice prin care li se solicită efectuarea unor plăți ori furnizarea unor informații confidențiale, sub pretextul livrării unui colet. Pentru a evita aceste fraude, polițiștii au recomandat verificarea stadiului unei comenzi direct pe site-ul oficial sau în aplicația companiei de curierat.

Destinatarii trebuie să evite accesarea linkurilor transmise prin SMS, WhatsApp sau e-mail, în special atunci când mesajele provin de la expeditori necunoscuți. De asemenea, polițiștii au recomandat cetățenilor să nu furnizeze datele cardului bancar, codul CVV, parolele conturilor sau codurile de autentificare pe paginile deschise prin intermediul unor mesaje nesolicitate.

Solicitările privind achitarea unor taxe suplimentare de transport, redirecționare sau livrare trebuie tratate cu prudență.

O altă categorie de fraude semnalată de polițiști vizează expedierile nesolicitate pentru care destinatarilor li se cere plata ramburs.

Oamenii legii au recomandat refuzarea coletelor pentru care nu a fost plasată nicio comandă, precum și verificarea identității expeditorului înainte de efectuarea unei plăți.

Existența unui număr AWB valid nu reprezintă, în sine, o garanție că expedierea este legitimă.

Totodată, cetățenii nu trebuie să comunice altor persoane codurile de autentificare primite prin SMS, indiferent de justificarea oferită de interlocutor, inclusiv atunci când acesta pretinde că reprezintă o companie de curierat.

În situația în care datele bancare au fost furnizate unor persoane necunoscute sau au fost identificate tranzacții suspecte, polițiștii au recomandat contactarea imediată a instituției bancare.

Schimbarea parolelor și păstrarea mesajelor primite sunt, de asemenea, importante pentru protejarea conturilor și documentarea eventualelor infracțiuni.

„Dacă aţi devenit victima unei astfel de fraude, contactaţi imediat banca pentru blocarea cardului sau a operaţiunilor suspecte, schimbaţi parolele conturilor afectate, păstraţi mesajele şi celelalte dovezi şi sesizaţi Poliţia. Prudenţa şi verificarea informaţiilor prin canale oficiale vă pot proteja atât banii, cât şi datele personale”, au avertizat polițiștii.