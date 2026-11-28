Noi prognoze pentru Europa. Fenomenul Super El Niño din Oceanul Pacific se apropie de intensitatea maximă, însă modelele climatice indică deja posibilitatea unei schimbări semnificative în 2027. Potrivit unei analize Severe Weather Europe, răcirea apelor oceanice ar putea favoriza apariția unui episod puternic de La Niña, cu efecte asupra temperaturilor, precipitațiilor și ninsorilor din Europa și America de Nord.

Datele oceanice analizate de specialiști indică o acumulare considerabilă de căldură în Pacificul tropical, concomitent cu apariția unei regiuni de apă rece în adâncul oceanului.

Această evoluție ar putea reprezenta începutul unui proces de inversare a condițiilor climatice, care să determine încheierea episodului El Niño și instalarea fenomenului La Niña în cursul anului 2027.

Potrivit unei analize semnate de Andrej Flis și publicate de Severe Weather Europe, schimbarea ar putea influența inclusiv sezonul uraganelor din Atlantic și condițiile meteorologice din iarna 2027-2028.

El Niño și La Niña reprezintă cele două faze opuse ale fenomenului climatic ENSO (El Niño-Oscilația Sudică), manifestat în Oceanul Pacific tropical. El Niño este caracterizat de temperaturi mai ridicate ale apei oceanice, în timp ce La Niña presupune răcirea acesteia. Ambele fenomene influențează distribuția precipitațiilor și a presiunii atmosferice, cu efecte asupra circulației maselor de aer la nivel global.

Un rol important în alternarea celor două faze îl au alizeele, vânturile care influențează deplasarea apelor oceanice în regiunile tropicale.

Slăbirea acestor vânturi sau schimbarea direcției lor favorizează acumularea căldurii la suprafața oceanului și dezvoltarea fenomenului El Niño. Atunci când alizeele dinspre est se intensifică, apa caldă este împinsă spre vest, permițând apelor reci din adâncuri să ajungă la suprafață. Procesul, cunoscut sub denumirea de upwelling, contribuie la instalarea fenomenului La Niña. Datele meteorologice colectate de ECMWF în ultimele patru decenii evidențiază contribuția acestor vânturi la modificarea temperaturilor oceanice.

Analizele realizate pe baza datelor NOAA Coral Reef Watch indică abateri importante ale temperaturilor apei în Pacificul tropical. În anumite regiuni din estul oceanului, temperaturile depășesc cu peste 6 grade Celsius valorile normale, potrivit analizei Severe Weather Europe.

Compararea evoluției actualului episod cu patru dintre cele mai intense fenomene El Niño din ultimele decenii arată că evenimentul din 2026 s-a dezvoltat într-un ritm accelerat.

În această etapă a evoluției sale, anomaliile temperaturilor oceanice le-au depășit inclusiv pe cele înregistrate în timpul episodului Super El Niño din perioada 2015-2016. Modelele analizate indică atingerea intensității maxime în luna decembrie, urmată de o diminuare progresivă a fenomenului.

Datele privind circulația atmosferică din timpul celor patru ierni anterioare caracterizate de episoade puternice de El Niño evidențiază modificări importante ale distribuției presiunii atmosferice. Una dintre caracteristicile acestor sezoane a fost dezvoltarea unei regiuni extinse de presiune atmosferică scăzută deasupra Pacificului de Nord, asociată intensificării Depresiunii Aleutinelor.

Această configurație a favorizat apariția unor zone de presiune ridicată în Canada, în nordul Statelor Unite și în regiunea Marilor Lacuri, limitând pătrunderea maselor de aer foarte rece în aceste teritorii. În schimb, sudul Statelor Unite a fost caracterizat de o activitate mai intensă a furtunilor.

Efectele circulației atmosferice s-au extins către Atlanticul de Nord, favorizând transportul unor mase de aer mai blânde dinspre vest către continentul european. Prognozele pentru iarna 2026-2027 prezintă caracteristici asemănătoare, inclusiv o regiune de presiune atmosferică ridicată deasupra unei mari părți a Europei continentale.

Influența fenomenului El Niño ar urma să se mențină pe parcursul sezonului rece și până la începutul primăverii, însă condițiile oceanice ar putea începe să se modifice ulterior.

Temperaturile înregistrate la suprafața oceanului reprezintă doar unul dintre indicatorii utilizați pentru monitorizarea fenomenului ENSO. În estul Pacificului tropical, la adâncimi de până la 200 de metri, analizele indică existența unei unde Kelvin descendente, asociată unor temperaturi care depășesc local valorile normale cu peste 10 grade Celsius.

Această acumulare de căldură contribuie la menținerea actualului episod Super El Niño.

În vestul Pacificului au început însă să apară abateri negative ale temperaturilor subacvatice. Acestea sunt asociate unor modificări ale circulației vânturilor, care au determinat deplasarea apelor calde către est și ridicarea apelor mai reci din adâncuri. Prognozele realizate cu ajutorul modelului climatic CFSv2 pentru lunile iulie și august 2027 indică posibilitatea extinderii acestei regiuni de apă rece.

În același timp, în estul Pacificului ar mai putea persista doar un strat superficial de apă cu temperaturi ușor peste valorile obișnuite. Potrivit autorului analizei Severe Weather Europe, această evoluție este compatibilă cu începutul unei faze La Niña. Totuși, intervalul îndepărtat pentru care a fost realizată prognoza limitează precizia estimărilor.

Pentru estimarea evoluției fenomenului ENSO, autorul analizei a dezvoltat un model de prognoză bazat pe tehnologia de învățare automată, denumit SWE ENSO Forecast. Sistemul a fost antrenat folosind echivalentul a aproximativ 900.000 de luni de date provenite din modele climatice și a fost testat pentru fiecare an începând din 1960.

Modelul utilizează informații referitoare la temperaturile oceanice, nivelul mării și presiunea atmosferică, putând realiza estimări pentru perioade de până la 15 luni. Potrivit rezultatelor, anomalia relativă a temperaturii în regiunea Niño 3.4 ar putea ajunge la aproximativ +2,9 grade Celsius în decembrie 2026. Ulterior, intensitatea fenomenului ar urma să scadă considerabil spre sfârșitul iernii și pe parcursul primăverii.

La începutul verii 2027, Pacificul tropical ar putea reveni la condiții neutre, înainte ca temperaturile oceanice să înceapă să favorizeze dezvoltarea fenomenului La Niña. Pentru iarna 2027-2028, modelul indică posibilitatea unei anomalii relative de aproximativ -2 grade Celsius, corespunzătoare unui episod puternic de La Niña.

Estimările modelului SWE ENSO Forecast indică o probabilitate de aproximativ 90% pentru instalarea fenomenuluiLa Niña în iarna 2027-2028.

În ceea ce privește intensitatea acestuia, probabilitatea dezvoltării unui episod puternic este estimată la aproximativ 65%. Prognoza rămâne însă supusă unor incertitudini, în special din cauza perioadei de primăvară, când modelele climatice întâmpină dificultăți mai mari în anticiparea evoluției fenomenului ENSO. Rezultate asemănătoare au fost obținute și prin intermediul prognozei probabilistice experimentale realizate de NOAA Physical Sciences Laboratory (PSL).

Estimările pentru noiembrie 2027 indică o distribuție a temperaturilor oceanice apropiată de cea rezultată din modelul Severe Weather Europe, deși cele două sisteme utilizează metode diferite de calcul.

Evoluțiile climatice din ultimele decenii oferă indicii privind posibilitatea unei treceri rapide de la faza caldă la cea rece a fenomenului ENSO. Episoadele puternice de El Niño din perioadele 1972-1973, 1982-1983, 1997-1998 și 2015-2016 au fost urmate, în fiecare caz, de instalarea fenomenului La Niña în iarna următoare.

Două dintre aceste episoade La Niña au avut o intensitate ridicată, în timp ce celelalte două au fost slabe sau moderate. Unul dintre mecanismele care explică această succesiune este redistribuirea căldurii acumulate în ocean în timpul fenomenului El Niño. Pe măsură ce episodul cald se apropie de intensitatea maximă, căldura este transportată departe de Ecuator, iar apele reci din adâncuri se apropie de suprafață.

Un studiu științific publicat în 2021 a analizat acest proces și a arătat că pierderea de căldură în urma unui episod puternic de El Niño poate favoriza inclusiv apariția fenomenului La Niña în două ierni consecutive.

În perioada de tranziție dintre El Niño și La Niña, influența fenomenului ENSO asupra vremii ar putea fi mai redusă decât în timpul iernii următoare. Analiza a șapte sezoane estivale în care s-a produs o asemenea schimbare a evidențiat diferențe de temperatură între regiunile emisferei nordice.

În America de Nord, temperaturile mai scăzute s-au concentrat în vestul continentului, în timp ce valori peste mediile obișnuite au fost înregistrate în apropierea provinciei Ontario, în regiunea Marilor Lacuri, în Midwest și în estul Statelor Unite.

În Europa, temperaturile mai ridicate decât în mod normal au predominat în regiunile estice și nord-estice. Zonele nordice ale continentului au înregistrat temperaturi mai scăzute, în timp ce în vestul și centrul Europei abaterile termice au fost mai puțin pronunțate. Aceste modificări ar putea influența ulterior circulația atmosferică din regiunile tropicale, inclusiv în timpul sezonului uraganelor din Atlantic.

Instalarea fenomenului La Niña ar putea modifica semnificativ distribuția presiunii atmosferice și traseele maselor de aer în emisfera nordică. Analiza iernilor în care faza rece a urmat unui episod El Niño indică dezvoltarea unei regiuni de presiune ridicată în apropierea Golfului Alaska și a Insulelor Aleutine.

Această configurație favorizează modificarea traseului curentului-jet și pătrunderea maselor de aer arctic către Canada și nordul Statelor Unite. Cele mai pronunțate abateri negative ale temperaturilor au fost observate în vestul Canadei și în mai multe state americane, printre care Montana, Dakota, Nebraska și Kansas.

În schimb, sudul Statelor Unite a înregistrat condiții meteorologice mai blânde și mai uscate. Pentru Europa, influența fenomenului La Niña este mai puțin directă, iar rezultatele analizelor climatice prezintă un grad mai ridicat de incertitudine. Totuși, datele istorice indică o tendință către temperaturi sub valorile normale în regiunile centrale și estice ale continentului.

Dezvoltarea unei zone de presiune ridicată în nordul Europei ar putea favoriza pătrunderea maselor de aer rece dinspre nord-est către aceste teritorii.

Analiza cantităților de precipitații solide din timpul precedentelor ierni de tranziție către La Niña arată cele mai consistente creșteri în vestul Americii de Nord.

Ninsori peste valorile obișnuite au fost înregistrate în provincia canadiană Columbia Britanică, în Munții Cascadelor și în nordul Munților Stâncoși. Creșteri ale cantităților de zăpadă au fost observate și în nordul Statelor Unite, în apropierea Marilor Lacuri, în New York și în provincia Quebec.

În sud-vestul Statelor Unite și în regiunile sudice ale Munților Stâncoși, cantitățile de zăpadă au fost, în schimb, mai reduse decât în mod normal. În Europa, datele analizate indică posibilitatea unor cantități mai mari de ninsoare în regiunile centrale și nord-estice ale continentului. Specialiștii avertizează însă că aceste rezultate provin din analiza unui număr redus de sezoane și nu reprezintă o garanție privind cantitățile de zăpadă care vor fi înregistrate în iarna 2027-2028.

Tendința către temperaturi mai scăzute în Europa central-estică este considerată mai bine conturată decât cea referitoare la distribuția ninsorilor.

Un alt fenomen care poate influența condițiile meteorologice din emisfera nordică este vortexul polar, un sistem de circulație atmosferică format în jurul Arcticii. În timpul sezonului rece, vortexul polar stratosferic se intensifică, pe fondul diferențelor de temperatură dintre regiunile arctice și cele situate la latitudini mai joase.

În anumite condiții, circulația acestuia poate fi perturbată de fenomenul de încălzire stratosferică bruscă, atunci când temperaturile din stratosfera polară cresc rapid. În urma unui asemenea episod, vânturile de vest pot slăbi sau își pot inversa direcția, iar vortexul polar se poate deplasa ori diviza. Aceste modificări pot favoriza pătrunderea maselor de aer foarte rece către regiuni ale emisferei nordice care, în mod obișnuit, nu sunt expuse unor asemenea temperaturi.

Evoluția vortexului polar nu poate fi însă anticipată cu precizie cu atât de multe luni înainte.

Confirmarea prognozelor privind trecerea de la El Niño la La Niña depinde de evoluția temperaturilor oceanice și a circulației atmosferice în prima parte a anului 2027.

Unul dintre principalii indicatori va fi deplasarea către est a apelor reci aflate în adâncul Oceanului Pacific, proces care ar putea începe spre sfârșitul iernii.

Specialiștii vor monitoriza și eventuala intensificare a alizeelor dinspre est în timpul primăverii.

Dacă aceste evoluții vor fi confirmate de observațiile oceanice, iar modelele climatice își vor menține estimările după perioada de primăvară, probabilitatea instalării fenomenului La Niña în iarna 2027-2028 va crește.