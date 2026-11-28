Un eveniment rutier de proporții a avut loc sâmbătă seară pe Centura Capitalei, în dreptul localității Cernica din județul Ilfov, unde patru vehicule au fost implicate într-un carambol. Autoritățile sunt în alertă maximă, întrucât unul dintre automarfarele avariate are o încărcătură periculoasă, iar circulația în perimetru a fost oprită preventiv.

Potrivit datelor preliminare furnizate de Antena 3 CNN, în coliziune au fost angrenate două autoturisme și două vehicule de mare tonaj. Deși mecanismul exact al impactului urmează să fie stabilit de polițiștii rutieri, primele evaluări indică faptul că evenimentul s-ar fi produs pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum și la cele meteorologice.

Cea mai mare îngrijorare a echipajelor de intervenție este legată de natura transportului efectuat de unul dintre camioanele implicate în accident. Conform informațiilor transmise de sursa citată, acest TIR ar fi încărcat cu gaz, situație care ridică un risc semnificativ de explozie în perimetrul carambolului și impune măsuri stricte de siguranță.

Din cauza gravității incidentului și a riscurilor asociate încărcăturii de gaz, traficul rutier pe Centura Bucureștiului, în zona Cernica, a fost restricționat. Până în acest moment, autoritățile nu au comunicat date oficiale cu privire la existența unor victime, numărul acestora sau starea lor de sănătate, misiunea de evaluare și securizare a zonei fiind în plină desfășurare.