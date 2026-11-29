Cinci persoane au fost rănite, duminică seară, 29 noiembrie, în urma unui accident rutier produs pe Drumul Expres Craiova-Pitești, în apropierea localității Optași, din județul Olt. În coliziune au fost implicate trei vehicule, iar pentru acordarea primului ajutor și gestionarea situației au fost mobilizate echipaje de intervenție din județele Argeș și Olt. Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) a anunțat că accidentul s-a produs la kilometrul 80 al Drumului Expres Craiova-Pitești (DEX12).

Potrivit informațiilor comunicate de autorități, în evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme și o autoutilitară încărcată cu lemne.

În urma impactului dintre cele trei vehicule, cinci persoane au suferit leziuni pentru care au avut nevoie de îngrijiri medicale la locul accidentului.

Accidentul a determinat suspendarea completă a traficului rutier pe sectorul afectat al Drumului Expres Craiova-Pitești. Pentru a permite intervenția echipajelor de salvare, autoritățile au stabilit o rută alternativă pentru conducătorii auto care tranzitează zona.

Astfel, șoferii au fost redirecționați pe Drumul Național 65, prin localitatea Albota, din județul Argeș. Potrivit estimărilor comunicate de polițiștii rutieri, circulația pe drumul expres ar urma să fie reluată în condiții normale după ora 19:30.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș a anunțat că misiunea de salvare s-a desfășurat cu participarea pompierilor argeșeni și a echipajelor din cadrul ISU Olt. Două dintre cele cinci persoane rănite în accident au fost preluate de personalul medical din județul Argeș.

„Echipajele medicale de la ISU Argeş au preluat două victime, ambele conştiente”, a transmis instituția.

Potrivit informațiilor comunicate de reprezentanții inspectoratului, una dintre victime a prezentat zgârieturi la nivelul membrelor superioare și inferioare.

Cea de-a doua persoană preluată de echipajele medicale a suferit un traumatism la nivelul feței și a acuzat dureri în zona lombară.