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Misiune de salvare pe mare, lângă Constanța. Un marinar de pe o navă sub pavilion Bahamas a fost evacuat de urgență

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Misiune de salvare pe mare, lângă Constanța. Un marinar de pe o navă sub pavilion Bahamas a fost evacuat de urgențăNavă Marea Neagră. Sursa foto: Facebook/ARSVOM
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Din cuprinsul articolului

Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) a intervenit în noaptea de marți spre miercuri pentru evacuarea medicală a unui membru al echipajului unei nave sub pavilion Bahamas. Bărbatul acuza probleme de sănătate și a fost transportat în siguranță în Portul Constanța, unde a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanță, potrivit anunțului făcut de reprezentanții ARSVOM

Misiune de salvare pe mare, lângă Constanța. Un marinar de pe o navă sub pavilion Bahamas a fost evacuat de urgență

La scurt timp după primirea solicitării, nava SAR ARTEMIS a plecat spre poziția indicată de Centrul Maritim de Coordonare pentru a prelua pacientul.

„Marţi, 14.07.2026, ora 22:21, Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) a fost solicitată de către Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) pentru a efectua o intervenţie de tip Medevac. La bordul navei JSD 6000, sub pavilion Bahamas, aflată la aproximativ 35 Mm sud Constanţa, un membru al echipajului necesită îngrijiri medicale”, arată reprezentanții ARSVOM.

nava Marea Neagră

Navă Marea Neagră. Sursa foto: Facebook

Pacientul a fost transportat în siguranță la mal

Potrivit ARSVOM, la ora 00:15, echipajul navei SAR ARTEMIS a ajuns la nava aflată în larg și a preluat pacientul, care era conștient și cooperant.

Misiunea s-a încheiat la ora 01:05, când bărbatul a fost adus în dana de pasageri a Portului Constanța și predat în siguranță unui echipaj al Serviciului de Ambulanță, pentru a fi transportat la spital și a primi îngrijirile medicale necesare.

O misiune de salvare pe mare a avut loc și în luna mai. Trei marinari, evacuați de pe o navă

În luna mai, Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) a intervenit pentru evacuarea medicală a trei membri ai echipajului unei nave sub pavilion Palau, aflați în rada exterioară a portului Constanța. Solicitarea a fost transmisă de Centrul Maritim de Coordonare (MRCC). Cei trei marinari erau cetățeni egipteni aflați la bordul navei GOLDEN SHARK și aveau nevoie de îngrijiri medicale.

Nava SAR ARTEMIS a plecat spre poziția indicată la ora 18:04 și a acostat în tribordul navei GOLDEN SHARK la ora 18:28.

La ora 18:45, echipajul ARSVOM a început evacuarea celor trei marinari, care au fost transportați în dana 9/10 a Portului Constanța.

Misiunea s-a încheiat la ora 19:40, când pacienții au fost predați în siguranță echipajelor medicale pentru investigații și tratament.

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