Misiune de salvare pe mare, lângă Constanța. Un marinar de pe o navă sub pavilion Bahamas a fost evacuat de urgență
- Mădălina Sfrijan
- 15 iulie 2026, 08:31
Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) a intervenit în noaptea de marți spre miercuri pentru evacuarea medicală a unui membru al echipajului unei nave sub pavilion Bahamas. Bărbatul acuza probleme de sănătate și a fost transportat în siguranță în Portul Constanța, unde a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanță, potrivit anunțului făcut de reprezentanții ARSVOM
Misiune de salvare pe mare, lângă Constanța. Un marinar de pe o navă sub pavilion Bahamas a fost evacuat de urgență
La scurt timp după primirea solicitării, nava SAR ARTEMIS a plecat spre poziția indicată de Centrul Maritim de Coordonare pentru a prelua pacientul.
„Marţi, 14.07.2026, ora 22:21, Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) a fost solicitată de către Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) pentru a efectua o intervenţie de tip Medevac. La bordul navei JSD 6000, sub pavilion Bahamas, aflată la aproximativ 35 Mm sud Constanţa, un membru al echipajului necesită îngrijiri medicale”, arată reprezentanții ARSVOM.
Pacientul a fost transportat în siguranță la mal
Potrivit ARSVOM, la ora 00:15, echipajul navei SAR ARTEMIS a ajuns la nava aflată în larg și a preluat pacientul, care era conștient și cooperant.
Misiunea s-a încheiat la ora 01:05, când bărbatul a fost adus în dana de pasageri a Portului Constanța și predat în siguranță unui echipaj al Serviciului de Ambulanță, pentru a fi transportat la spital și a primi îngrijirile medicale necesare.
O misiune de salvare pe mare a avut loc și în luna mai. Trei marinari, evacuați de pe o navă
În luna mai, Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) a intervenit pentru evacuarea medicală a trei membri ai echipajului unei nave sub pavilion Palau, aflați în rada exterioară a portului Constanța. Solicitarea a fost transmisă de Centrul Maritim de Coordonare (MRCC). Cei trei marinari erau cetățeni egipteni aflați la bordul navei GOLDEN SHARK și aveau nevoie de îngrijiri medicale.
Nava SAR ARTEMIS a plecat spre poziția indicată la ora 18:04 și a acostat în tribordul navei GOLDEN SHARK la ora 18:28.
La ora 18:45, echipajul ARSVOM a început evacuarea celor trei marinari, care au fost transportați în dana 9/10 a Portului Constanța.
Misiunea s-a încheiat la ora 19:40, când pacienții au fost predați în siguranță echipajelor medicale pentru investigații și tratament.