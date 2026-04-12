Marinar cu probleme medicale preluat de urgență de ARSVOM din rada Portului Constanța

Un echipaj al Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) a intervenit, duminică seara, în rada exterioară a Portului Constanța, pentru preluarea unui marinar de naționalitate azeră cu probleme medicale, aflat la bordul unei nave, potrivit anunțului postat de Agenție pe rețelele de socializare. Bărbatul a fost adus la țărm și predat unui echipaj de ambulanță, care l-a transportat la spital.

Reprezentanții ARSVOM au anunțat că solicitarea a fost făcută duminică, în jurul orei 18:07, de către Centrul Maritim de Coordonare (MRCC), pentru o intervenție de tip Medevac.

„Astfel, la bordul navei Lider PrestiJ, sub pavilion Camerun, aflată în zona 2 ancoraj din rada exterioară a portului Constanţa, un membru al echipajului necesită îngrijiri medicale”, se arată în postarea făcută pe rețelele de socializare.

Potrivit datelor comunicate, la ora 18:13, nava SAR Artemis din cadrul ARSVOM a plecat spre poziția indicată pentru preluarea pacientului. După aproximativ 30 de minute, echipajul a ajuns la navă și a preluat marinarul.

Bărbatul, de naționalitate azeră, era conștient și cooperant, însă acuza dureri în piept. După intervenția din larg, pacientul a fost adus în dana de pasageri a Portului Constanța, unde a fost predat unui echipaj medical. Acesta a fost transportat la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.