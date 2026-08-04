Clădirea Teatrului Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” din centrul Bucureștiului va intra într-un amplu proces de consolidare și restaurare, în urma unei investiții de 98,6 milioane de lei.

Imobilul, încadrat în clasa I de risc seismic și considerat unul dintre cele mai valoroase repere arhitecturale ale Capitalei, va fi reabilitat printr-un proiect finanțat în cea mai mare parte de Ministerul Dezvoltării.

Primăria Capitalei a anunțat marți că procedura de achiziție pentru proiectare și execuție a fost finalizată, iar constructorul a fost desemnat. Lucrările vor începe după elaborarea proiectului tehnic și obținerea autorizației de construire și sunt estimate să dureze aproximativ trei ani.

Potrivit Primăriei Municipiului București, valoarea totală a investiției este de 98,6 milioane de lei. Aproximativ 90% din finanțare este asigurată de Ministerul Dezvoltării, prin Programul Național pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat.

Clădirea situată pe strada Schitu Măgureanu nr. 1 are o vechime de aproximativ 100 de ani și găzduiește atât Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra”, cât și spații utilizate de Universitatea din București. Imobilul este încadrat în clasa I de risc seismic, categorie rezervată clădirilor care prezintă un risc ridicat de prăbușire în cazul unui cutremur major.

Proiectul de reabilitare include o serie de intervenții complexe, menite să crească nivelul de siguranță și să protejeze valoarea arhitecturală a clădirii.

Printre lucrările prevăzute se numără consolidarea structurii de rezistență, restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, modernizarea instalațiilor, precum și implementarea unor sisteme moderne de protecție împotriva incendiilor.

De asemenea, vor fi realizate lucrări de termoizolație și hidroizolație, demolări parțiale acolo unde este necesar, înlocuirea tâmplăriei și montarea unor echipamente eficiente din punct de vedere energetic.

Autoritățile estimează că aceste măsuri vor contribui atât la reducerea consumului de energie, cât și la diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Reabilitarea Teatrului Bulandra se înscrie într-un program mai amplu derulat de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic.

Potrivit datelor prezentate de Primăria Capitalei, instituția are în prezent în diferite stadii de implementare lucrări la 14 clădiri rezidențiale și publice din București. Programul urmărește reducerea riscului seismic pentru unele dintre cele mai vulnerabile imobile din oraș, multe dintre acestea având o valoare istorică și arhitecturală importantă.

Consolidarea clădirii Teatrului Bulandra reprezintă una dintre cele mai importante investiții din acest program, atât prin valoarea finanțării, cât și prin importanța culturală a imobilului, care continuă să fie un reper al vieții artistice din București.