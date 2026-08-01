Președintele FIFA, Gianni Infantino, a anunțat retragerea proiectului prin care federația internațională urma să permită accesul investitorilor privați la o parte dintre activitățile sale comerciale. Decizia a fost luată după criticile venite din partea mai multor confederații, iar UEFA amenințase că nu va participa la viitoarele competiții FIFA, inclusiv la Cupa Mondială, dacă planul va fi menținut.

„După ce am ascultat cu atenţie toate punctele de vedere, a devenit clar că proiectul a creat diviziuni (...) care nu mai servesc obiectivului iniţial”, a recunoscut într-un comunicat Gianni Infantino, a cărui poziție a fost afectată și de demisia recentă a principalului său consilier, Carlos Cordeiro.

„Scopul nostru a fost întotdeauna, şi va fi întotdeauna, să unim şi să progresăm. Prin urmare, propunerea nu va fi reţinută”, a anunţat liderul.

Proiectul fusese prezentat marți și urmărea creșterea finanțării destinate dezvoltării fotbalului până la zece miliarde de dolari în următorii patru ani. Propunerea a atras însă critici atât în privința conținutului, cât și a modului în care a fost lansată.

Gianni Infantino intenționa să creeze o societate denumită FIFA Forward Enterprise, prescurtat FFE, la care ar fi avut acces și investitori privați. Noua structură urma să gestioneze activitățile comerciale și evenimentele organizate de forul mondial.

Planul a provocat temeri că implicarea capitalului privat ar putea duce la comercializarea excesivă a fotbalului și la pierderea caracterului autentic al competițiilor.

Cea mai puternică reacție a venit din partea UEFA, organizație care reunește 55 de federații europene. Șapte dintre ultimii zece campioni mondiali fac parte din confederația europeană.

UEFA a amenințat joi, „în unanimitate”, că nu va participa la următoarele competiții organizate de FIFA, inclusiv la Cupa Mondială, dacă federația internațională nu va retrage proiectul. CONCACAF, confederația care include 41 de federații din America de Nord, America Centrală și Caraibe, a „respins propunerea”.

Confederația Asiatică de Fotbal, AFC, a adoptat vineri o poziție asemănătoare, apreciind că proiectul „nu putea obţine consensul larg şi unitatea necesare pentru a merge mai departe”. Confederațiile din Africa și Oceania au avut reacții mai temperate și le-au cerut asociațiilor membre să „examineze” și să „evalueze” propunerea.

CONMEBOL, organismul care conduce fotbalul din America de Sud, a solicitat clarificări și a cerut ca participanții la discuții să urmărească „a pune întotdeauna fotbalul deasupra oricărui alt interes”.

Prin cedarea unor acțiuni ale FIFA Forward Enterprise, forul mondial intenționa să atragă până la 4,2 miliarde de dolari de la investitori privați. Potrivit proiectului, aceștia ar fi rămas minoritari și ar fi putut deține cel mult 20% din companie.

Printre posibilii investitori indicați de criticii planului se afla fondul Thrive Eternal, înființat de Joshua Kushner. Acesta este fratele lui Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump.

Gianni Infantino și-a manifestat în mod repetat apropierea față de liderul de la Casa Albă, înainte și în timpul Cupei Mondiale din 2026. În cazul în care proiectul ar fi fost aplicat, fiecare dintre cele 211 federații membre FIFA ar fi putut primi câte 20 de milioane de dolari la începutul anului 2027. Totodată, alocația acordată fiecărei federații pentru perioada 2027-2030 ar fi urmat să crească de la opt milioane de dolari la 20 de milioane de dolari.