Joi noaptea, după ce zeci de mii de persoane au forțat granița către orașul autonom spaniol, autoritățile marocane au folosit echipamente antirevoltă și gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea. Azi, mii de oameni care încercaseră să-și schimbe viața, reușiseră să intre în Ceuta se întorc în Maroc, epuizați: „Poliția ne urmărea peste tot”. Așa descrie reportajul din El Diario.es situația actuală.

Hamid și Ahmed stăteau cu ochii lipiți de ecranele telefoanelor. Se uitau la imagini cu sirene, cu Hraya, termen folosit pe rețelele sociale pentru a descrie migrația ilegală. De acolo află tot felul de trucuri pentru a păcăli vigilența poliției.

Peste tot sunt videoclipuri cu tineri pe mare, o mamă care își plânge copiii dispăruți și un tată care își ține bebelușul deasupra apei, încercând să ajungă pe plaja din Castillejos, oraș marocan aflat la granița cu Ceuta, scrie El Diario.

400 de kilometri îi despărțeau pe Hamid și Ahmed de destinația lor finală. Au fugit de represiunea poliției de la gara din Casablanca și, după o lungă așteptare, au reușit să se urce într-un tren joi după-amiază. Destinația: Ceuta.

„Nu ne-a mai rămas nimic, doar Dumnezeu”, mărturisește Hamid. Pe drumul spre Castillejos, au făcut autostopul, alăturându-se unei coloane lungi de mașini și zeci de oameni care mărșăluiau pe jos cei 75 de kilometri de la Tanger la Castillejos.

Până la miezul nopții, claxoanele și sirenele dubelelor care încercau să ajungă la graniță spărgeau liniștea mării.

Pe măsură ce noaptea avansa, situația a degenerat. La un moment dat, un autobuz în flăcări a luminat întunericul nopții, creând un munte de fum negru la doar câteva sute de metri de punctul de trecere. Pe fundal strălucea Ceuta, teritoriul spaniol unde zeci de mii de oameni trecuseră deja, pe uscat și pe mare.

Au urmat confruntări dure între forțele de securitate marocane și grupurile de migranți refugiate pe dealurile din apropiere. Deși autoritățile marocane nu au furnizat cifre oficiale, informațiile de pe teren indică zeci de arestări.

Deși Guvernul spaniol condus de Pedro Sánchez a insistat să atribuie această criză „mafiilor” și unui presupus „efect de atracție” generat de o decizie a Curții Supreme a Spaniei privind ilegalitatea returnărilor imediate pe mare, realitatea tinerilor de pe plajă este cu totul alta. Niciunul dintre migranții intervievați nu a menționat decizia instanței.

Hamid explică simplu: „Nu există legi sau spitale adecvate, lipsesc multe servicii, nu avem locuri de muncă. În străinătate avem măcar ambiția de a studia și de a munci”.

Pe plajă, unii încercau să treacă înot, echipați doar cu colace închise la culoare, ochelari de scufundare și labe de înot.

Vineri dimineață, la ora 7:00, Mohamed, un tânăr din Senegal, stătea întins pe plajă cu privirea pierdută spre punctul de frontieră El Tarajal. Ca el, zeci de tineri petrecuseră o noapte albă încercând să treacă granița.

Amina, o mamă disperată, își strângea telefonul în mână, plângând în hohote. „Cel mic a reușit să treacă, e în Ceuta. Dar cel mare nu are conexiune. Mi-a spus că va încerca o singură dată, dar au trecut peste 12 ore de atunci”, a explicat ea.

Căile de acces s-au închis treptat sub presiunea jandarmilor marocani care au început să folosească gaze lacrimogene în zonele muntoase și tunuri de apă pe șosea.

O tânără rănită la picior se odihnea pe o pajiște dintr-un sens giratoriu din Castillejos. Reușise să treacă în Ceuta împreună cu fratele ei de 12 ani, dar a făcut parte din miile de oameni expulzați rapid.

Conform Guvernului spaniol, peste 48.300 dintre cei aproximativ 50.000 de migranți au fost deja returnați în Maroc.

Astăzi, Castillejos este un oraș paralizat de incertitudine. „Serviciile de taxi sunt suspendate de ieri după-amiază, magazinele sunt închise și nu avem nici apă, nici mâncare”, spune un tânăr abia întors din Spania. Tot ce a rămas în urmă este un deznodământ tragic: cel puțin 57 de persoane au murit înecate încercând să ajungă în Europa.