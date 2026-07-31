Premierul interimar Ilie Bolojan trebuie să renunțe la refuzul de a mai forma o coaliție cu PSD și să refacă alianța pentru cel puțin câteva luni, consideră Traian Băsescu. Fostul președinte susține că România are nevoie rapid de un Guvern, în contextul actualei situații geopolitice, și că PNL și PSD trebuie să își asume consecințele guvernărilor din ultimele două decenii.

Băsescu consideră că blocajul politic se află în acest moment la liderul PNL, care a exclus continuarea colaborării cu social-democrații.

Fostul președinte a afirmat că situația geopolitică impune formarea rapidă a unui Executiv.

În opinia sa, România are nevoie de un Guvern „acum, în acest moment”, iar prelungirea blocajului politic nu poate continua.

Traian Băsescu susține că Ilie Bolojan trebuie să își schimbe poziția privind o eventuală alianță cu PSD și să accepte refacerea coaliției, cel puțin pentru o perioadă limitată.

„După părerea mea, Bolojan va trebui să înţeleagă că, pentru că blocajul e la el, va trebui să înţeleagă faptul că ţara e mai importantă decât orgoliul şi interesele lui şi să refacă coaliţia pentru un timp. Au stat 20 de ani împreună, ţara a fost adusă în situaţia în care este acum de ei, de tandemul PSD-PNL, de tandemul Nicu şi Marcel şi de cine a mai fost. (...) Deci trebuie să plătească ce au stricat. Nu pot la nesfârşit ei să strice şi să vină alţii să repare”, a afirmat Traian Băsescu, vineri seară, la B1 TV.

Traian Băsescu a afirmat că refuzul liderului PNL de a continua colaborarea cu PSD a dus la blocarea situației politice.

El a susținut că liberalii și social-democrații au guvernat împreună timp de aproximativ 20 de ani și că actuala poziție a lui Ilie Bolojan vine după o perioadă îndelungată de colaborare între cele două partide.

În opinia fostului șef al statului, nu doar liderul PNL, ci și ceilalți reprezentanți ai formațiunii au fost în mod constant alături de PSD.

Băsescu a declarat că cele două partide ar trebui să găsească o soluție pentru a forma un Guvern comun, cel puțin temporar.

„Dacă ar vrea să facă ceva pentru ţară, după ce a făcut atâta rău, ar fi să găsească o soluţie să guverneze măcar câteva luni împreună. Pe termen lung, depinde de momentul alegerilor, şi atunci Blojan poate să explice de ce nu mai vrea cu PSD-ul”, a argumentat Băsescu.

Fostul președinte consideră că explicațiile privind ruperea alianței pot fi oferite ulterior, în funcție de momentul organizării alegerilor.

Până atunci, cele două formațiuni ar trebui să își asume guvernarea și să gestioneze actuala criză politică.

Traian Băsescu a afirmat că situația actuală reprezintă un motiv suficient pentru refacerea alianței dintre PSD și PNL. El a amintit că cele două partide au colaborat anterior din proprie inițiativă, iar acum ar trebui să guverneze împreună pentru a rezolva blocajul.

„Până acum au făcut-o de bună voie, s-au lăsat de bună voie în braţele PSD-ului, acum să o facă de nevoie, ca să rezolve o crică politică majoră”, a adăugat Traian Băsescu.

Fostul președinte a mai afirmat că președintele Nicușor Dan nu are mijloace prin care să îl oblige pe liderul PNL să renunțe la decizia de a nu mai forma o alianță cu PSD.

În aceste condiții, schimbarea poziției trebuie să vină chiar din partea lui Ilie Bolojan, consideră Traian Băsescu.