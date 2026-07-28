Președintele social-democrat Sorin Grindeanu a clarificat poziția PSD în privința eventualelor discuții cu AUR pentru formarea unei viitoare coaliții de guvernare. Liderul politic a punctat că, în această etapă, există divergențe majore între cele două formațiuni, cauzate de atitudinea anumitor reprezentanți ai partidului condus de George Simion și de un deficit de încredere între conducerile celor două grupări.

Întrebat în cadrul unei conferințe de presă despre posibilitatea de a face parte dintr-un executiv alături de AUR, Sorin Grindeanu a reiterat motivele pentru care o astfel de formulă este greu de pus în practică.

Liderul PSD a subliniat că principiile de bază legate de parcursul extern al țării reprezintă o linie roșie peste care nu se poate trece ușor.

„În acest moment, eu cred că am explicat cum stau lucrurile, dacă vreţi, o spun la fiecare ieşire. În acest moment, există lucruri care ne despart, legate de anumite derapaje ale unor lideri ai AUR şi sunt lucruri importante din punctul nostru de vedere, sunt lucruri care ţin de valori europene şi valori transatlantice şi de asemenea există o lipsă de încredere într-o parte din liderii AUR”, a subliniat Grindeanu.

Acesta a adăugat că parteneriatul de guvernare necesită predictibilitate și asumare comună. „În momentul în care pleci în acest mod e greu să poţi construi”, a completat liderul social-democrat.

În alt ordine de idei, Sorin Grindeanu a fost solicitat să comenteze inițiativa unui consilier județean AUR din Timiș, care a propus acordarea titlului de cetățean de onoare al Timișoarei pentru activitatea sa politică și administrativă.

Prim-vicepreședintele social-democrat a menționat că cea mai importantă recunoaștere pentru el rămâne parcursul academic urmat în orașul natal, respectiv diploma obținută la Universitatea de Vest din Timișoara, în cadrul Facultății de Matematică, Secția Informatică, precum și celelalte distincții educaționale primite de-a lungul timpului.

În locul distincțiilor simbolice, Sorin Grindeanu susține că prioritatea absolută a administrației centrale și locale trebuie să fie continuarea investițiilor începute în regiune.

„M-aş bucura foarte mult pentru Timişoara să se continue proiectele, n-am nevoie de aşa ceva în acest moment, dar pentru Timişoara m-aş bucura să se continue proiectele pe care le-am început. Să se facă Centura de Vest, să se facă Timişoara Moraviţa, să se termine Spitalul de Oncologie, să se facă Stadionul de la Timişoara, aşa cum s-au făcut şi celelalte lucruri, în anii trecuţi.

Pentru mine, e mai important să se întâmple acest lucru, decât o chestiune de acest tip. Îi mulţumesc lui Marcel Mihoc, dar nu cred că e cazul în acest moment. De fapt, sunt convins că nu e cazul. Mai bine să se întâmple proiectele astea”, a declarat Sorin Grindeanu.