Politica

Sorin Grindeanu exclude o alianță PSD cu AUR la guvernare: „Există lucruri care ne despart”

Comentează știrea
Sorin Grindeanu exclude o alianță PSD cu AUR la guvernare: „Există lucruri care ne despart”Sorin Grindeanu. Sursă foto: Captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Președintele social-democrat Sorin Grindeanu a clarificat poziția PSD în privința eventualelor discuții cu AUR pentru formarea unei viitoare coaliții de guvernare. Liderul politic a punctat că, în această etapă, există divergențe majore între cele două formațiuni, cauzate de atitudinea anumitor reprezentanți ai partidului condus de George Simion și de un deficit de încredere între conducerile celor două grupări.

Întrebat în cadrul unei conferințe de presă despre posibilitatea de a face parte dintr-un executiv alături de AUR, Sorin Grindeanu a reiterat motivele pentru care o astfel de formulă este greu de pus în practică.

Sorin Grindeanu exclude o alianță PSD cu AUR la guvernare: „Există lucruri care ne despart”

Liderul PSD a subliniat că principiile de bază legate de parcursul extern al țării reprezintă o linie roșie peste care nu se poate trece ușor.

„În acest moment, eu cred că am explicat cum stau lucrurile, dacă vreţi, o spun la fiecare ieşire. În acest moment, există lucruri care ne despart, legate de anumite derapaje ale unor lideri ai AUR şi sunt lucruri importante din punctul nostru de vedere, sunt lucruri care ţin de valori europene şi valori transatlantice şi de asemenea există o lipsă de încredere într-o parte din liderii AUR”, a subliniat Grindeanu.

Acesta a adăugat că parteneriatul de guvernare necesită predictibilitate și asumare comună. „În momentul în care pleci în acest mod e greu să poţi construi”, a completat liderul social-democrat.

sursa: Facebook

Reacție după ce un membru AUR l-a propus cetățean de onoare

În alt ordine de idei, Sorin Grindeanu a fost solicitat să comenteze inițiativa unui consilier județean AUR din Timiș, care a propus acordarea titlului de cetățean de onoare al Timișoarei pentru activitatea sa politică și administrativă.

Prim-vicepreședintele social-democrat a menționat că cea mai importantă recunoaștere pentru el rămâne parcursul academic urmat în orașul natal, respectiv diploma obținută la Universitatea de Vest din Timișoara, în cadrul Facultății de Matematică, Secția Informatică, precum și celelalte distincții educaționale primite de-a lungul timpului.

Focus pe proiectele mari de infrastructură din Timișoara

În locul distincțiilor simbolice, Sorin Grindeanu susține că prioritatea absolută a administrației centrale și locale trebuie să fie continuarea investițiilor începute în regiune.

„M-aş bucura foarte mult pentru Timişoara să se continue proiectele, n-am nevoie de aşa ceva în acest moment, dar pentru Timişoara m-aş bucura să se continue proiectele pe care le-am început. Să se facă Centura de Vest, să se facă Timişoara Moraviţa, să se termine Spitalul de Oncologie, să se facă Stadionul de la Timişoara, aşa cum s-au făcut şi celelalte lucruri, în anii trecuţi.

Pentru mine, e mai important să se întâmple acest lucru, decât o chestiune de acest tip. Îi mulţumesc lui Marcel Mihoc, dar nu cred că e cazul în acest moment. De fapt, sunt convins că nu e cazul. Mai bine să se întâmple proiectele astea”, a declarat Sorin Grindeanu.

Stiri calde

15:54 - Apelul lui Călin Georgescu către români: „Fiecare leu cheltuit la târg ajută la menținerea României vii”
15:45 - Radu Miruţă explică modul în care Armata a reușit interceptarea dronelor
15:34 - ROMATSA, obligată să aștepte până în 2027 pentru ridicarea popririi. Ce se întâmplă cu traficul aerian
15:24 - Sorin Grindeanu exclude o alianță PSD cu AUR la guvernare: „Există lucruri care ne despart”
15:15 - Ce s-ar fi întâmplat cu Viktor Ianukovici după plecarea din Ucraina. Ar trăi sub un alt nume la Soci
15:02 - Piața imobiliară se împarte în două. Unde se vând cele mai ieftine apartamente
14:50 - Sorin Grindeanu, propus cetățean de onoare al județului Timiș. Inițiativa a venit din partea unui consilier AUR
14:37 - O jumătate de oră de ploaie poate paraliza un oraș. Care sunt cauzele care favorizează inundațiile rapide

HAI România!

Fenomenul Georgescu. Cine conduce AUR

Fenomenul Georgescu. Cine conduce AUR

România pierde apă și energie din cauza proiectelor blocate. „Sunt proiecte ajunse la 90%”

România pierde apă și energie din cauza proiectelor blocate. „Sunt proiecte ajunse la 90%”

Adrian Severin, despre declarația lui Vladimir Putin privind teritoriile Ucrainei: „Acestea sunt teritorii românești”

Adrian Severin, despre declarația lui Vladimir Putin privind teritoriile Ucrainei: „Acestea sunt teritorii românești”

Proiecte speciale