Sorin Grindeanu către Dominic Fritz: Fără condamnați în funcții publice

Sorin Grindeanu a declarat luni că Parlamentul ar putea fi convocat de urgență după publicarea motivării Curții Constituționale, dacă va fi nevoie ca legea să fie refăcută. Liderul PSD a spus că obiectivul este ca România să nu piardă cele 770 de milioane de euro aflate în joc și a respins ideea că prevederea contestată ar fi fost un „amendament Fritz”.

Întrebat despre decizia Curții Constituționale și despre așa-numitul „amendament Fritz”, Sorin Grindeanu a făcut trimitere la comunicatul Agenției Naționale de Integritate și a spus că sunt aproape 50 de persoane aflate în situația incompatibilității.

„Au fost mai multe decizii astăzi. Am văzut în comunicatul ANI, care spune că sunt aproape 50 de persoane aflate în situația incompatibilității. Chestiunea cu amendamentul Fritz nu e corectă. În rest, vă spun că știu că pe aici se va tot repeta întrebarea. Eu nu comentez deciziile CCR. Spre deosebire de alții, hai să vedem motivarea. După aceea, voi convoca de urgență Parlamentul, dacă e nevoie, și, din ce am înțeles, este astfel încât să refacem legea și să nu pierdem cele 770 de milioane de euro”, a declarat Sorin Grindeanu.

Acesta a susținut că amendamentul nu a aparținut lui Dominic Fritz, ci AUR, și a reiterat că nu dorește să comenteze decizia Curții înainte de publicarea motivării.

„Amendamentul a fost făcut de AUR, l-am susținut. Nu comentez deciziile CCR-ului. Cred că e a doua de acest tip, pentru că a fost și în trecut. Deciziile CCR nu le comentez”, a spus Grindeanu.

Sorin Grindeanu a fost întrebat și ce poziție va avea PSD în privința publicării declarațiilor de avere. Liderul social-democrat a spus că propria sa declarație de avere este publică și i-a îndemnat și pe ceilalți membri ai partidului să procedeze la fel.

„Declarația de avere a mea e publică. Îi îndemn pe toți colegii mei să facă publice declarațiile de avere. PSD respectă deciziile CCR”, a afirmat acesta.

Întrebat dacă PSD va susține o nouă formă a legii care să îi oblige pe cei vizați să își publice declarațiile de avere, Grindeanu a arătat că o asemenea prevedere fusese deja inclusă în actul normativ trimis la Curtea Constituțională.

„Tocmai asta am făcut în legea care a fost trimisă spre CCR. Dacă a fost declarată constituțională, vom vedea motivarea și ce se va putea face. Eu sunt un susținător al publicării”, a declarat Sorin Grindeanu.

Întrebat și despre Dominic Fritz, liderul PSD a evitat să facă alte comentarii și a spus că situația este una care ține de relația acestuia cu Justiția.

„Despre domnul Fritz numai de bine. În rest e între dumnealui și Justiție. Fără condamnați în funcții publice”, a declarat Sorin Grindeanu.

În același context, acesta a vorbit și despre relația PSD cu USR, susținând că social-democrații aveau rezerve privind o eventuală coaliție chiar și în lipsa acestei decizii.

„PSD în acest moment și dacă nu exista această decizie, PSD avea mari și are în continuare mari rețineri în a face o coaliție cu USR”, a spus Grindeanu.