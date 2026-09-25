Orașul spaniol Córdoba se află pe prima poziție în topul celor mai accesibile destinații pentru turiștii care preferă să exploreze la pas. Fosta așezare romană și importantul centru al lumii islamice păstrează numeroase obiective istorice, printre care celebra Mezquita, centrul vechi inclus în patrimoniul UNESCO, Palacio de Viana și Alcázar de los Reyes Cristianos. Potrivit datelor analizate de Skyscanner, principalele atracții din Córdoba pot fi parcurse pe jos în aproximativ 26 de minute. Orașul oferă, de asemenea, 29 de trasee pietonale în interiorul său și în împrejurimi, arată Euronews.

Nagasaki și Hiroshima se află pe locurile al doilea și al treilea. Cele două orașe japoneze completează podiumul clasamentului și se numără printre puținele destinații din afara Europei care au ajuns în top 10.

Restul pozițiilor europene sunt ocupate de orașe din Italia, Monaco, Estonia, Turcia și Bosnia și Herțegovina. Canada este reprezentată de Victoria, care încheie clasamentul.

Clasamentul realizat de Skyscanner include următoarele destinații:

Córdoba

Nagasaki

Hiroshima

Reggio Calabria

Monte Carlo

Tartu

Bursa

Bolzano

Sarajevo

Victoria

Orașul italian Reggio Calabria ocupă locul al patrulea și poate fi o alternativă pentru turiștii care caută o destinație mai puțin aglomerată. Așezarea de pe coasta sudică a Italiei are plaje, o promenadă cu vedere spre Strâmtoarea Messina și perspective către Muntele Etna, aflat în Sicilia.

Printre obiectivele care merită vizitate se numără statuile Rabarama de pe Via Marina și Museo Nazionale della Magna Grecia. Conform datelor Skyscanner, atracțiile principale pot fi parcurse în aproximativ 25 de minute, echivalentul a 2.321 de pași.

Pe locul al cincilea se află Monte Carlo, o destinație asociată de obicei cu mașini de lux, iahturi și cazinouri. Orașul poate fi explorat pe jos, de la magazinele de pe străzile comerciale până la portul elegant și punctele de belvedere asupra mării.

Turiștii pot include în traseu Muzeul Oceanografic din Monaco, Casino Square și colecția de automobile a prințului de Monaco. Suprafața redusă a orașului facilitează deplasările, însă străzile în pantă pot face plimbările mai solicitante.

Orașul estonian Tartu ocupă poziția a șasea. Deși este al doilea oraș ca mărime din Estonia și a deținut titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2024, Tartu rămâne mai puțin cunoscut decât alte destinații europene.

Centrul vechi, ruinele istorice, casele din lemn și traseele de-a lungul râului oferă numeroase oportunități pentru plimbări. Printre atracțiile importante se află Muzeul Național Estonian, Piața Primăriei și Grădina Botanică a Universității din Tartu.

Potrivit analizei, Tartu are cel mai scăzut nivel de poluare a aerului dintre orașele incluse în top.

Pe locul al șaptelea se află Bursa. Orașul din nord-vestul Turciei îmbină dezvoltarea industrială cu vestigii ale trecutului otoman și izvoare termale cunoscute încă din perioada romană și bizantină.

Vizitatorii pot descoperi Marele Bazar, Marea Moschee din Bursa, bazarul Koza Han și mormântul lui Osman Gazi. Datele analizate indică aproximativ o oră de mers pe jos între principalele atracții ale orașului.

Orașul italian Bolzano se află pe locul al optulea. Cunoscut drept „poarta de acces către Dolomiți”, Bolzano este adesea traversat de turiștii care se îndreaptă spre traseele montane sau stațiunile de schi, însă localitatea oferă și obiective care merită descoperite.

Piazza Walther, Via dei Portici și Muzeul de Arheologie din Tirolul de Sud se numără printre atracțiile principale. Acestea pot fi vizitate într-o plimbare de aproximativ o oră. Bolzano are 505 trasee de mers pe jos în oraș și în împrejurimi și este considerat cel mai sigur oraș din clasament, potrivit analizei.

Capitala Bosniei și Herțegovinei, Sarajevo, ocupă locul al nouălea. Orașul este potrivit pentru turiștii care vor să descopere istoria și cultura locală la pas, datorită centrului compact, străzilor pavate și arhitecturii variate.

Traseele de plimbare pot include Muzeul Crimelor împotriva Umanității și Genocidului, Muzeul Copilăriei din Timpul Războiului, Primăria, bazarul Baščaršija și Podul Latin. Pe lângă obiectivele istorice, Sarajevo oferă cafenele tradiționale și priveliști către râul Miljacka și Munții Dinarici.

Orașul Victoria din Canada ocupă poziția a zecea. Astfel, topul celor mai ușor de explorat orașe la pas reunește șapte destinații europene, două orașe din Japonia și o reprezentantă a Canadei.

Skyscanner a analizat destinații aflate în afara Statelor Unite, urmărind cât de ușor pot fi acestea descoperite pe jos. Evaluarea a luat în calcul 14 factori, printre care distanțele dintre principalele atracții, numărul traseelor pietonale, altitudinea medie, calitatea aerului și siguranța.

Indexul a urmărit, de asemenea, timpul și numărul de pași necesari pentru a ajunge între obiective, densitatea populației și numărul atracțiilor turistice din fiecare oraș. Rezultatele oferă o perspectivă asupra destinațiilor unde turiștii pot reduce dependența de taxiuri, mașini sau transportul public.