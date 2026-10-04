Tăcerea autorităților și lipsa de transparență privind focarul din estul Rusiei au declanșat o stare de teamă accentuată printre locuitorii din Irkutsk. Tăcerea oficială a alimentat speculațiile și zvonurile, în condițiile în care comunicarea instituțională se rezumă la asigurări că situația este gestionată și sub control. Cu toate acestea, decesul unei femei și plasarea sub supraveghere medicală a aproape 200 de persoane care au intrat în contact cu ea indică o gravitate sporită a evenimentelor, conform Mediafax.

Măsurile preventive implementate local reflectă un nivel ridicat de alertă. La uzina de aluminiu din Irkutsk s-a reinstaurat obligativitatea purtării măștilor sanitare. În cadrul acestei facilități, conducerea a recunoscut tensiunea existentă, directorul întreprinderii declarând că în oraș circulă „multe zvonuri și informații contradictorii”.

În paralel, sistemul medical local a intrat într-un regim strict de izolare. Mai multe unități spitalicești au sistat activitatea obișnuită și au fost plasate în carantină totală pentru o durată de trei săptămâni. În spitalul unde se află alți pacienți, procedurile de externare au fost suspendate, vizitele aparținătorilor au fost interzise complet, iar manifestările publice programate în întreaga regiune au fost anulate.

Agenția federală pentru supravegherea sănătății publice, Rospotrebnadzor, susține că cadrul epidemiologic din zona Irkutsk rămâne stabil. Dinamicile din teren sugerează însă o încercare de cenzurare a datelor pentru a preveni mișcările de panică.

Un episod concret a avut loc pe 3 octombrie, când administrația din Baikalsk a emis un avertisment prin care cerea cetățenilor să evite deplasările către orașul Shelekhov. Notificarea a fost retrasă după doar două ore. Totodată, trustul de presă pro-guvernamental REN TV a eliminat de pe site-ul propriu cinci materiale jurnalistice axate pe acest subiect.

Sursele de presă locale au identificat persoana decedată ca fiind Daria Chipilova, tehniciană de laborator în vârstă de 28 de ani, angajată a Institutului de Combatere a Ciumei din Irkutsk. Conform relatărilor neconfirmate oficial de autorități, infectarea ar fi avut loc în urma spargerii accidentale a unui recipient de sticlă ce conținea agentul patogen.

Femeia a fost spitalizată marți în Shelekhov cu tablou clinic de pneumonie severă. Din cauza degradării rapide a funcțiilor respiratorii, a fost intubată și conectată la aparate de ventilație mecanică, fiind declarat decesul în cursul zilei de joi.

Rapoartele medicale indică prezența ciumei pneumonice, cea mai virulentă formă a bolii, caracterizată prin capacitatea de transmitere directă interumană prin intermediul aerosolilor expulzați prin tuse sau strănut. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că ciuma pneumonică poate fi fatală dacă tratamentul nu este administrat rapid.

Această formă de infectare reprezintă un eveniment rar pentru Federația Rusă. Anterior acestui caz, ultimul caz de ciumă raportat oficial în Rusia datează din 2016, când un copil de 10 ani din Altai a fost diagnosticat cu boala.