Trucul cu folia de aluminiu în mașina de spălat care reduce electricitatea statică și schimbă textura hainelor

Un obiect banal din bucătărie a devenit subiect de discuție în gospodării și pe forumurile dedicate curățeniei: folia de aluminiu. Nu pentru ambalarea alimentelor, ci pentru utilizarea în mașina de spălat sau în uscătorul de rufe.

Metoda presupune formarea a două sau trei bile compacte din folie de aluminiu și introducerea lor direct în cuva mașinii, odată cu hainele. Rezultatul, potrivit celor care au testat metoda, este vizibil imediat: mai puțină electricitate statică, haine mai pufoase și mai ușor de călcat.

Explicația nu ține de magie, ci de fizică.

În timpul spălării sau uscării, hainele se freacă unele de altele. Țesăturile sintetice, în special poliesterul și materialele elastice, generează sarcini electrice prin frecare. Fenomenul poartă numele de electrizare prin frecare sau efect triboelectric.

Când aceste sarcini nu sunt disipate, ele se acumulează pe suprafața materialului. Rezultatul este bine cunoscut: hainele se lipesc între ele, atrag scame și păr de animale, iar uneori produc mici descărcări electrice la contact.

În uscător, fenomenul este și mai pronunțat din cauza mediului uscat.

Aluminiul este un material conductor. Asta înseamnă că permite circulația electronilor și ajută la redistribuirea sarcinilor electrice.

Atunci când bilele de aluminiu sunt introduse în cuvă, ele intră în contact cu hainele în timpul rotației. Sarcinile electrice generate de frecare sunt preluate și redistribuite, reducând acumularea lor pe țesături.

Practic, bilele de aluminiu acționează ca un mic sistem de echilibrare electrică.

Fenomenul este similar cu împământarea, la scară redusă.

Utilizatorii metodei afirmă că diferența este vizibilă mai ales în cazul materialelor sintetice sau al lenjeriei de pat.

Hainele nu se mai lipesc între ele. Părul de animale este mai ușor de îndepărtat. Scamele nu mai sunt atrase în aceeași măsură.

Un alt efect observat este faptul că țesăturile par mai pufoase și mai aerisite, deoarece fibrele nu mai rămân lipite.

În consecință, procesul de călcare devine mai simplu.

Balsamurile de rufe sunt utilizate frecvent pentru a reduce electricitatea statică și pentru a înmuia țesăturile. Acestea conțin însă substanțe chimice care pot irita pielea sensibilă și pot afecta mediul.

Folia de aluminiu reprezintă o alternativă simplă și ieftină.

Bilele pot fi reutilizate de mai multe ori, până când își pierd forma compactă.

Metoda nu adaugă parfum și nu înlocuiește complet rolul balsamului în ceea ce privește mirosul, dar reduce semnificativ problema electrizării.

Pentru eficiență, folia trebuie rulată strâns în bile compacte, de dimensiunea unei mingi de tenis mici. Este important ca suprafața să fie relativ netedă, pentru a evita agățarea materialelor delicate.

Se recomandă utilizarea a două sau trei bile, în funcție de cantitatea de rufe.

Acestea pot fi folosite atât în mașina de spălat, cât și în uscător.

După mai multe cicluri, dacă bilele se deteriorează sau devin prea moi, pot fi înlocuite.

Din punct de vedere mecanic, bilele din aluminiu nu sunt suficient de dure pentru a deteriora cuva sau tamburul.

Totuși, este recomandat ca metoda să fie utilizată cu prudență în cazul hainelor foarte delicate sau al materialelor care se pot agăța ușor.

Pentru programele cu temperaturi foarte ridicate, nu există dovezi că aluminiul ar produce efecte negative.

În general, metoda este considerată sigură atunci când bilele sunt bine formate și netede.

În uscător, aerul este mai uscat, iar frecarea este intensă. Acolo se generează cea mai mare cantitate de electricitate statică.

Introducerea bilelor de aluminiu în uscător poate avea un efect mai pronunțat decât în timpul spălării.

Prin neutralizarea sarcinilor electrice, hainele ies mai puțin electrizate și nu mai produc scântei sau senzații neplăcute la atingere.

Trucul cu folia de aluminiu nu este o invenție recentă, dar a devenit popular odată cu răspândirea sfaturilor practice în mediul online.

Este un exemplu de aplicare a unui principiu fizic simplu într-un context domestic.

Fără costuri suplimentare, fără substanțe chimice și fără echipamente speciale.

Într-o perioadă în care tot mai multe gospodării caută soluții economice și mai puțin poluante, metoda reprezintă o alternativă accesibilă.

Rezultatul nu este spectaculos în sens dramatic, dar este suficient de vizibil pentru a transforma un obicei banal într-un mic experiment reușit de fizică aplicată în viața de zi cu zi.